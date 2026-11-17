Большинство людей привыкли считать, что сырые овощи полезнее приготовленных. Однако некоторые продукты после термической обработки становятся более доступными для усвоения организмом.

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В частности, обычные помидоры при нагревании высвобождают больше ликопина – антиоксиданта, который связывают со снижением риска рака простаты. Издание parade.com рассказывает, почему стоит чаще есть приготовленные томаты и как получить от них максимальную пользу.

Почему помидоры лучше усваиваются после термической обработки?

Секрет помидоров заключается в ликопине – антиоксиданте из группы каротиноидов, который придает плодам характерный красный цвет. Он помогает нейтрализовать свободные радикалы – нестабильные молекулы, способные повреждать клетки и ДНК, способствуя развитию различных заболеваний.

По словам врача-невролога Лори Шнайдер, ликопин содержится не только в помидорах, но и в других красных овощах, в частности в свекле и красном перце.

Эксперт подчеркивает важность разнообразного питания: "Я верю в то, что нужно ежедневно употреблять овощи разных цветов, потому что каждый цвет представляет разные фитонутриенты".

В то же время именно приготовление помидоров помогает получить больше пользы от ликопина. Под воздействием высокой температуры разрушаются клеточные стенки плодов, благодаря чему антиоксидант высвобождается и становится доступнее для усвоения.

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Это подтверждает исследование, опубликованное в British Journal of Nutrition. Ученые установили, что ликопин из термически обработанного томатного соуса усваивается организмом лучше, чем из необработанного.

Есть также данные о возможной связи между употреблением помидоров и снижением риска онкологических заболеваний. В частности, систематический обзор и метаанализ 2018 года показали, что регулярное употребление томатных продуктов, особенно приготовленных помидоров и соусов, связано с меньшей вероятностью развития рака простаты.

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Исследователи также заметили дозозависимый эффект: чем больше таких продуктов было в рационе участников, тем ниже оказывался риск заболевания.

Однако эти результаты не стоит воспринимать как гарантию защиты от рака. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) допускает лишь ограниченное утверждение о возможной пользе помидоров: предварительные данные свидетельствуют, что употребление примерно 120-240 мл помидоров или соуса в неделю может помочь снизить риск рака простаты. В то же время доказательств для окончательных выводов пока недостаточно.

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Как правильно готовить помидоры, чтобы получить больше ликопина?

Отказываться от свежих помидоров не нужно. Они также содержат ликопин, витамин С, калий и клетчатку. Лучше всего сочетать сырые и приготовленные томаты, чтобы получать разные питательные вещества.

Чтобы улучшить усвоение ликопина, стоит учесть несколько рекомендаций:

Добавляйте оливковое масло. Ликопин относится к жирорастворимым соединениям, поэтому небольшое количество растительного масла при приготовлении помидоров может способствовать его лучшему усвоению.

Используйте консервированные помидоры и пасту. Консервированные помидоры, томатная паста и готовые соусы уже прошли термическую обработку, поэтому могут стать удобным источником ликопина.

Запекайте и тушите овощи. Запеченные помидоры черри, домашний томатный соус или суп – простые способы добавить в рацион больше термически обработанных томатов.

Главное – не делать ставку только на один продукт. Помидоры лучше всего работают как часть разнообразного рациона, богатого овощами и фруктами разных цветов.

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