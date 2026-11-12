Не мог повернуть голову: во Львове медики спасли мужчину с редкой болезнью. Фото

Во Львове врачи в несколько этапов прооперировали 33-летнего пациента, страдавшего редким заболеванием – болезнью Маделунга. У пациента аномально разрасталась жировая ткань в шейно-воротниковой зоне, что мешало мужчине двигаться, есть и спать.

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Всего в литературе упоминается около 600 зафиксированных случаев этой болезни в мире, специалисты больницы святого Пантелеймона столкнулись с таким впервые. Об необычном случае рассказали во Львовском городском совете.

Как проявлялись симптомы

Первые проявления болезни мужчина, отбывающий наказание, заметил в 2022 году. Симптомы проявлялись в нетипичном разрастании жировой ткани. Сначала пациент заметил это на шее, затем – на лице, далее на плечевом поясе, руках и животе. Со временем жировые образования достигли таких размеров, что мужчине стало трудно поворачивать голову, жевать и спать.

Пациенту диагностировали болезнь Маделунга – редкое заболевание, при котором подкожная жировая клетчатка разрастается неравномерно и образует крупные опухолевидные узлы. Прежде всего жир накапливается вокруг шеи, на затылке и плечах, образуя нечто похожее на большой жировой воротник или горб.

В мире зафиксировано около 600 случаев

В зарубежных медицинских изданиях упоминается около 600 зафиксированных случаев этой болезни в мире. Реальное число случаев заболевания может быть значительно больше. Факторами риска являются хроническое злоупотребление алкоголем, мутации генов, метаболические нарушения и длительный стресс. Последний, предполагают врачи, и стал триггером для мужчины.

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В больнице с таким столкнулись впервые

К лечению этого сложного случая медики Львовской больницы №19, подчиненной пенитенциарной системе, привлекли руководителя Центра головы и шеи больницы святого Пантелеймона Первого медицинского объединения Олега Ковтюняка и его команду.

Отмечается, что за более чем 35 лет практики ведущий челюстно-лицевой хирург Львова впервые столкнулся с удалением жира при болезни Маделунга.

Как проходило лечение

Лечение проходило в несколько этапов. Во время первого этапа хирурги удалили разрастания на передней части шеи и лица. После этого пациент почувствовал значительное облегчение – смог двигаться. На втором этапе врачи прооперировали заднюю часть шеи. Они удалили не только более килограмма подкожных отложений, но и растянутую кожу. Операции прошли без осложнений.

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Во Львове медики спасли мужчину с редкой болезнью. Источник: Львовский городской совет

"Одним из основных методов лечения является липэктомия, то есть удаление опухолеподобных разрастаний. У нашего пациента была значительная деформация передней и задней частей шеи, поэтому мы решили оперировать поэтапно. Мы выполняем и более сложные вмешательства, но здесь есть свои особенности. Если удалить слишком много подкожной клетчатки, кожа может омертветь, потому что повреждаются сосуды лоскута. Поэтому действуешь на грани: нужно оставить определенную толщину жирового слоя. К тому же шея и лицо – наиболее сложная область из-за иннервации и кровоснабжения", – отметил Олег Ковтуняк.

"Мне провели тяжелую операцию, и после нее стало намного легче дышать, жевать и в целом жить. Я очень доволен", – рассказал пациент.

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