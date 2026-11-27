Многие люди, стремящиеся похудеть, стараются максимально ограничить потребление углеводов. Однако полностью исключать их из рациона не стоит, ведь некоторые продукты этой группы помогают контролировать аппетит и дольше сохранять чувство сытости.

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Особенно полезны могут быть цельнозерновые крупы, фрукты и ферментированные овощи, богатые клетчаткой и питательными веществами. Издание eatthis.com рассказывает, какие 8 недооцененных углеводных продуктов стоит добавить в меню, чтобы поддержать здоровое похудение.

Цельнозерновой хлеб

Хлеб не обязательно исключать из рациона во время похудения. Особенно это касается цельнозерновых сортов, которые содержат больше клетчатки и питательных веществ.

Анализ 12 исследований выявил связь между более высоким потреблением цельного зерна и более низким индексом массы тела. Другие научные работы также свидетельствуют, что цельнозерновой хлеб в рамках средиземноморской диеты может способствовать снижению массы тела и жировых отложений в области живота.

Помимо клетчатки, такой хлеб обеспечивает организм витаминами группы B, железом, селеном и магнием. При покупке стоит обращать внимание на отметку "100% цельнозерновой".

Кимчи

Это традиционное корейское блюдо из ферментированных овощей может стать полезным дополнением к рациону для похудения.

Кимчи содержит клетчатку, витамины и пробиотики – полезные бактерии, поддерживающие баланс микрофлоры кишечника. Здоровый кишечный микробиом связывают с лучшим контролем массы тела.

Еще одно преимущество – относительно небольшое количество углеводов. В половине стакана кимчи содержится примерно 7 г углеводов, поэтому продукт может подойти даже тем, кто ограничивает их потребление.

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Коричневый рис

Обычный белый рис можно частично заменить коричневым. В отличие от обработанного зерна, он сохраняет больше клетчатки, которая помогает дольше оставаться сытыми.

В одном исследовании с участием более 430 японцев ученые сравнивали влияние регулярного употребления белого и коричневого риса на массу тела. Выяснилось, что у людей, которые в течение года ели белый рис, был выше риск набрать вес. У тех, кто предпочитал коричневый рис, такой закономерности не наблюдали. Вероятное объяснение заключается в более высоком содержании клетчатки, которая помогает контролировать аппетит.

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Овсянка

Овсяная каша – один из самых простых вариантов питательного завтрака. Она готовится из цельного зерна и содержит клетчатку, которая способствует длительному ощущению сытости.

Вместо сладких хлопьев, выпечки и других продуктов с большим количеством добавленного сахара лучше выбирать обычную овсянку. Она может стать хорошей основой сбалансированного завтрака.

Для разнообразия в кашу можно добавлять свежие фрукты, ягоды, орехи или семена. Так блюдо обеспечит организм дополнительными питательными веществами.

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Яблоки

Несмотря на популярность ягод и экзотических фруктов, обычные яблоки тоже заслуживают места в рационе для похудения.

Они примерно на 86% состоят из воды, поэтому помогают поддерживать водный баланс организма. Кроме того, яблоки содержат пребиотическую клетчатку, которая питает полезные бактерии кишечника и способствует нормальному пищеварению.

Сочетание воды и клетчатки помогает быстрее насытиться и дольше не испытывать голода. Поэтому яблоко может стать полезным перекусом между основными приемами пищи.

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Ячмень

Ячмень часто остается без внимания тех, кто следит за питанием, хотя эта зерновая культура имеет немало преимуществ.

В одном исследовании ученые обнаружили, что люди, которые в течение трех дней употребляли продукты на основе ячменя, имели лучшие показатели регуляции аппетита и метаболического контроля по сравнению с теми, кто ел белый хлеб.

Ячмень содержит много клетчатки, имеет умеренную калорийность и помогает дольше сохранять чувство сытости. Его можно добавлять в супы, ризотто, овощные блюда и запеканки.

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Сладкий картофель

Батат, или сладкий картофель, также может быть частью рациона для снижения веса. По сравнению с обычным картофелем он содержит меньше калорий и углеводов и больше клетчатки.

Кроме того, батат является источником калия – минерала, который участвует в регуляции водного баланса, работе мышц и нервной системы.

Некоторые исследования также указывают на связь между достаточным потреблением калия и более успешным контролем массы тела. Лучше всего готовить батат запеченным или отварным, а не жарить в большом количестве масла.

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Тефф

Тефф – древняя зерновая культура африканского происхождения, которая пока не очень распространена в рационе украинцев. Однако этот продукт заслуживает внимания благодаря высокой питательной ценности.

В четверти стакана теффа содержится примерно 7 г белка и 4 г клетчатки. Такое сочетание помогает дольше сохранять чувство сытости и контролировать аппетит.

Кроме того, тефф обеспечивает организм железом, магнием и кальцием. Его можно использовать для приготовления каш, добавлять в рагу или брать за основу питательных блюд из круп.

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Итак, во время похудения не стоит полностью отказываться от углеводов. Цельнозерновые продукты, овощи, фрукты и питательные крупы обеспечивают организм клетчаткой и важными микроэлементами. Гораздо важнее следить за качеством продуктов, размером порций и общей калорийностью рациона.

Ранее OBOZ.UA объяснял, в каких фруктах больше всего клетчатки.

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