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Онколог назвала напиток, который повышает риск семи видов рака: это не кофе

Руслана СтрелецРуслана Стрелец
Time to read2 мин
10,0 т.
Онколог назвала напиток, который повышает риск семи видов рака: это не кофе
Врач предупредила о популярном напитке, который может вызывать рак. Источник: magnific

Не все напитки одинаково влияют на здоровье, а некоторые из них могут повышать риск развития онкологических заболеваний. Диетолог-онколог Николь Эндрюс объяснила, почему стоит внимательнее относиться к ежедневным пищевым привычкам.

В то же время специалистка опровергла распространенный миф об опасности кофе. Вместо этого она назвала express.co напиток, регулярное употребление которого связано с семью видами рака.

Кофе не так вреден, как считают

Диетолог-онколог Николь Эндрюс объяснила, что нет веских оснований отказываться от кофе из-за опасений развития рака. По ее словам, этот напиток не относится к доказанным факторам повышения онкологического риска.

"Как диетолог, специализирующаяся на онкологических заболеваниях, хочу сказать: наслаждаться кофе вполне нормально. Многие утверждают, что он повышает риск рака, но это совсем не так", – подчеркнула специалистка.

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В то же время врач советует следить за добавками к напитку. Большое количество сахара и жирных сливок может сделать его менее полезным. Однако сам кофе вполне может быть частью сбалансированного рациона.

Некоторые научные исследования даже указывают на возможный защитный эффект кофе в отношении отдельных видов рака.

Алкоголь связан с семью видами рака

Напротив, гораздо больше беспокойства вызывает алкоголь. По данным Cancer Research UK, все алкогольные напитки связаны с повышением риска онкологических заболеваний. При этом безопасный уровень потребления, который полностью исключал бы этот риск, не установлен.

Алкоголь связывают с семью видами рака, в частности раком молочной железы, кишечника, ротовой полости, горла и печени.

Это не означает, что каждый человек, употребляющий спиртное, обязательно заболеет. Однако прослеживается зависимость между количеством выпитого и риском развития онкологических заболеваний: чем меньше алкоголя потребляет человек, тем ниже этот риск.

Сокращение количества алкоголя также помогает снизить вероятность повышения артериального давления, заболеваний печени и несчастных случаев.

Сколько алкоголя можно употреблять?

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) советует мужчинам и женщинам регулярно не превышать 14 единиц алкоголя в неделю.

Специалисты рекомендуют распределять это количество как минимум на три дня, а также предусматривать несколько дней в неделю без алкоголя.

14 единиц алкоголя примерно соответствуют шести бокалам пива средней крепости или десяти небольшим бокалам вина с более низким содержанием алкоголя.

Главная рекомендация специалистов проста: если вы хотите снизить риск онкологических заболеваний, стоит прежде всего пересмотреть употребление алкоголя, а не отказываться от утреннего кофе.

Ранее OBOZ.UA писал, как протеиновый коктейль влияет на здоровье. 

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