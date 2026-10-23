Онколог назвал 5 привычек, которые повышают риск рака: чего стоит избегать

Риск развития рака зависит от многих факторов, в том числе от образа жизни и повседневных привычек. Онколог Халил Шукер рассказал, каких пяти вещей он избегает в повседневной жизни, чтобы снизить вероятность заболевания.

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Среди главных рекомендаций – отказ от табака, сбалансированное питание и регулярная физическая активность. Издание parade.com рассказывает, какие простые изменения могут помочь позаботиться о здоровье.

Насколько образ жизни влияет на риск рака?

Не все случаи онкологических заболеваний можно предотвратить, однако некоторые изменения привычек помогают снизить риски. По словам Халила Шукера, среди важных факторов – употребление табака, избыточный вес и несбалансированное питание.

Рацион с большим количеством ультраобработанных продуктов и недостаточным количеством овощей и фруктов связывают с повышенным риском некоторых видов рака. В то же время питание, основанное на цельных продуктах, растительных белках, полезных жирах и нежирном мясе, помогает поддерживать здоровье.

5 привычек, которых онколог старается избегать

Частое употребление фастфуда

Шукер редко ест фастфуд, в частности жареную пищу и жирное переработанное мясо. Приготовление продуктов во фритюре при высоких температурах может способствовать образованию химических соединений, потенциальное влияние которых на риск развития рака продолжают изучать.

Поэтому специалист советует не делать такие блюда основой рациона, а чаще выбирать менее обработанные продукты.

Добавление сахара в кофе и чай

Онколог пьет кофе и чай без сахара и подсластителей. Эти напитки изучают, в частности, из-за их возможной связи со снижением риска некоторых видов рака.

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В то же время чрезмерное потребление добавленного сахара может способствовать набору веса, а ожирение связано с повышенным риском ряда онкологических заболеваний.

Употребление табака

"Я не употребляю табак ни в какой форме", – подчеркивает Шукер.

Отказ от табака – один из важнейших шагов для снижения риска рака. Курение связано не только с раком легких, но и с развитием злокачественных опухолей полости рта, печени, желудка, кишечника и других органов.

Также важно избегать пассивного курения, поскольку вдыхание табачного дыма тоже вредит здоровью.

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Малоподвижный образ жизни

Онколог регулярно находит время для физической активности.

"Я занимаюсь спортом три-четыре раза в неделю", – рассказывает он.

Регулярная физическая активность помогает поддерживать здоровый вес и может снижать риск некоторых видов рака. Необязательно начинать с интенсивных тренировок: даже обычная ходьба полезна для здоровья. Главное – меньше сидеть и находить возможности двигаться каждый день.

Чрезмерное потребление ультраобработанных продуктов

В питании Шукер отдает предпочтение принципам средиземноморской диеты. Она предполагает употребление овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых продуктов, рыбы, орехов и полезных растительных жиров.

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В то же время стоит ограничивать количество ультраобработанной пищи и переработанного мяса. Такой подход помогает поддерживать здоровый вес и обеспечивать организм необходимыми питательными веществами.

Какая привычка важнее всего для профилактики рака?

Если нужно выбрать лишь одно изменение образа жизни, доктор Шукер советует прежде всего отказаться от табака.

"Самый важный способ снизить риск рака – не курить и не употреблять табачные изделия другими способами, а также избегать пассивного курения", – объясняет онколог.

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Тем, кто не употребляет табак, специалист советует обратить внимание на питание и физическую активность. Стоит чаще выбирать цельные продукты, есть больше овощей и фруктов, ограничивать ультраобработанную пищу и регулярно двигаться.

Полностью исключить риск рака невозможно, однако здоровые привычки помогают снизить вероятность заболевания. Важно также проходить рекомендованные обследования и не игнорировать изменения в самочувствии.

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