Кофе может приносить больше пользы для здоровья, чем просто бодрость и заряд энергии по утрам. Исследования связывают его регулярное употребление со снижением риска некоторых видов рака, в частности печени и эндометрия.

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Однако онкологи подчеркивают, что важно не только то, сколько кофе вы пьете, но и то, как именно его готовите. Шесть специалистов объяснили parade.com, какая кофейная привычка может поддерживать здоровье и каких ошибок стоит избегать.

Какая кофейная привычка наиболее полезна?

Специалисты советуют отдавать предпочтение черному кофе или добавлять в него совсем немного молока. Напитки с большим количеством сахара, сливок и сладких сиропов лучше оставить для редких случаев.

Онколог Тинтинг Тан объясняет, что небольшое количество молока не лишает кофе потенциальных полезных свойств.

"Больше беспокойства вызывает регулярное превращение кофе в напиток с высоким содержанием сахара и калорий", – отмечает врач.

По словам специалистов, кофе содержит ряд биологически активных веществ, в частности хлорогеновую и хиновую кислоты, кафестол и кахвеол. Они обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, могут помогать защищать клетки от повреждений и влиять на процессы, связанные с развитием опухолей.

Врач Джейми Копривникар добавляет, что некоторые исследования также выявили потенциальную связь между употреблением кофе темной обжарки и уменьшением повреждений ДНК.

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Может ли кофе защитить от рака?

Научные данные свидетельствуют о том, что люди, которые регулярно пьют кофе, могут иметь более низкий риск развития некоторых видов рака. Самые убедительные результаты касаются заболеваний печени и эндометрия.

В то же время онкологи подчеркивают: такая связь не доказывает, что именно кофе предотвращает появление злокачественных опухолей.

"Мы не можем сделать вывод, что кофе предотвращает рак, и я бы не советовал кому-либо начинать пить его именно с этой целью", – объясняет онколог-исследователь Симран Падам.

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Онколог Латоня Риддл-Джонс также призывает не преувеличивать пользу напитка. По ее словам, умеренность остается важной, поскольку результаты большинства исследований основаны на наблюдениях, а не доказывают прямую причинно-следственную связь.

Некоторые научные обзоры также выявляют возможную связь между употреблением кофе и снижением риска рака полости рта, глотки, желудочно-кишечного тракта, простаты и меланомы. Однако эти результаты требуют дальнейшего изучения.

Сколько кофе можно пить ежедневно?

Для большинства здоровых взрослых умеренное употребление кофе считается безопасным. Доктор Падам называет ориентиром одну-две чашки в день, однако подчеркивает, что имеют значение крепость напитка, размер порции и индивидуальная чувствительность к кофеину.

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Согласно рекомендациям Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), большинство здоровых взрослых могут употреблять до 400 мг кофеина в сутки без ожидаемых негативных последствий.

Однако избыток кофеина способен вызывать:

тревожность и нервозность;

учащенное сердцебиение;

нарушение пищеварения;

проблемы со сном;

усиление кислотного рефлюкса.

Людям с нарушениями сердечного ритма и некоторыми заболеваниями, а также беременным и кормящим женщинам стоит обсудить допустимое количество кофеина с врачом.

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Если обычный кофе провоцирует бессонницу или нервозность, можно попробовать напиток без кофеина. Он также содержит растительные соединения, которые изучают на предмет потенциальной пользы для здоровья.

Почему не стоит пить слишком горячий кофе?

Важное значение имеет не только состав напитка, но и его температура. Онколог Тингтинг Тан советует не пить кофе сразу после приготовления, а дать ему немного остыть.

Регулярное употребление очень горячих напитков связывают с повышенным риском рака пищевода. Поэтому лучше дождаться комфортной температуры, прежде чем сделать первый глоток.

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Опасен ли акриламид в кофе?

Акриламид – вещество, которое образуется при термической обработке кофейных зерен. Его классифицируют как возможный канцероген для человека, однако онкологи не считают обычное употребление кофе поводом для серьезного беспокойства.

Доктор Риддл-Джонс отмечает, что в настоящее время недостаточно доказательств, чтобы считать среднее количество кофе в рационе существенным фактором риска.

Для сравнения, порция картофеля фри может содержать в три-десять раз больше акриламида, чем чашка заваренного кофе.

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Чем заменить кофе, если не нравится его вкус?

Тем, кто не любит кофе, но хочет получать антиоксиданты и поддерживать здоровье, онкологи советуют обратить внимание на зеленый чай.

По словам Риддл-Джонс, его регулярное употребление связывают с небольшим снижением уровня плохого холестерина (ЛПНП) и артериального давления. Кроме того, зеленый чай может поддерживать когнитивные функции, оказывать противовоспалительное действие и положительно влиять на обмен жиров.

Некоторые исследования также указывают на возможную связь между его употреблением и снижением риска отдельных видов рака, в частности молочной железы, яичников, печени, кишечника, кожи, простаты и ротовой полости.

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Итак, кофе может быть частью здорового рациона, если не злоупотреблять им и не превращать его в калорийный десерт. Лучший выбор – умеренное количество напитка без избытка сахара, не слишком горячего и хорошо переносимого организмом. В то же время рассматривать кофе как средство профилактики рака не стоит: научные данные пока свидетельствуют лишь о возможной связи.

Ранее OBOZ.UA писал, как не потерять пользу кофе.

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