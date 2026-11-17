В Николаеве хирурги провели сложную реконструктивную операцию 35-летнему защитнику, который потерял пальцы кисти во время обороны Украины. Чтобы восстановить функциональность руки и вернуть мужчине возможность полноценно захватывать предметы, медики пересадили ему палец со стопы.

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Вмешательство потребовало ювелирной работы и соединения мельчайших сосудов, нервов и сухожилий. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Николаевского горсовета.

Как проходила уникальная операция

Хирурги пересадили второй палец стопы на место утраченного большого пальца кисти. Это должно было помочь восстановить способность мужчины полноценно захватывать предметы и вернуть руке функциональность.

Во время операции врачи соединили мельчайшие артерии и вены, чтобы восстановить кровоснабжение пересаженного пальца. Также они сшили пальцевые нервы, чтобы вернуть чувствительность, и наложили швы на сухожилия, необходимые для обеспечения движений в будущем.

Операцию провела команда отделения пластической и реконструктивной хирургии городской больницы №4. В состав команды вошли Юрий Шамрай, Михаил Леоненко, Дарья Смоляр и Георгий Топор.

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Впереди защитника ждет длительный период реабилитации. Медики отмечают, что высокотехнологичная медицина в городских больницах позволяет не только спасать жизни военных, но и возвращать им качество и полноценность жизни.

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