Поддельные лекарства: как пациенту проверить препарат и не рисковать здоровьем

Поддельные лекарства часто выглядят почти как настоящие. На упаковке может быть знакомый бренд, номер серии, QR-код и даже инструкция. Но внутри может оказаться неправильная дозировка, неизвестное вещество или нестерильный раствор.

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Особенно опасны инъекции для лечения диабета и снижения веса. Спрос на них высок, официальные препараты дорогие, а часть покупателей ищет более дешевые варианты в социальных сетях, салонах и у частных продавцов. Именно там пациент чаще всего теряет возможность проверить происхождение препарата.

Запрещенная серия

20 октября Укрфармагентство запретило продажу и применение инъекционных шприц-ручек TIRZEPATIDE 20 mg/1,5 ml с маркировкой Polypeptide-group Pharmaceutical Co., Ltd., Sweden. Происхождение, состав и условия хранения этой продукции неизвестны. Регулятор прямо назвал ее фальсифицированной.

Это не означает, что все препараты с тирзепатидом опасны. Запрет касается конкретной продукции с указанной маркировкой.

Первая проверка: кто продает препарат

Пациенту не нужно становиться фармацевтическим инспектором. Самое простое правило звучит так: лекарства нужно покупать в аптеке, имеющей лицензию, и обязательно брать чек.

Проверить аптеку можно через официальный реестр лицензий. В нем указаны юридическое лицо, разрешенные виды деятельности и адреса мест продажи. Адрес в реестре должен соответствовать аптеке, в которой вы покупаете препарат.

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Если лекарства продают через сайт, на нем должны быть указаны название юридического лица, контакты, адрес аптеки и специальный логотип со ссылкой на государственный перечень продавцов, имеющих право торговать лекарствами онлайн. Эти требования разъясняет Укрфармагентство.

Продажа через Telegram, Instagram, косметологический салон или на личную карту физического лица не дает никаких гарантий происхождения препарата. Особенно если продавец отказывается назвать аптеку, показать лицензию и выдать чек.

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Вторая проверка: зарегистрирован ли препарат

На упаковке нужно найти торговое название, действующее вещество, дозировку, производителя и номер регистрационного удостоверения.

В официальном разделе "Государственные реестры" можно перейти в Государственный реестр лекарственных средств и проверить, разрешен ли соответствующий препарат в Украине.

Важное уточнение: наличие препарата в реестре подтверждает законность такого названия, но не подлинность конкретной упаковки. Подделыватель может скопировать регистрационный номер и дизайн оригинального препарата.

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Третья проверка: упаковка и серия

Сравните информацию на коробке, блистере, флаконе или инъекционной ручке. Должны совпадать:

название препарата;

дозировка;

производитель;

номер серии;

срок годности.

На упаковке не должно быть следов повторного заклеивания, повреждений или ошибок в названии. Шрифт и печать должны быть четкими. На это также рекомендует обращать внимание Минздрав в своей инструкции для пациентов.

Номер серии можно проверить в реестре документов о качестве лекарств. Поиск работает по названию препарата, производителю, регистрационному номеру или серии. Именно здесь публикуют решения о временном или полном запрете конкретных партий.

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Иностранная упаковка не всегда означает подделку

Польская, немецкая или другая иностранная упаковка сама по себе не доказывает нелегальность препарата. Во время военного положения в Украину разрешено официально ввозить отдельные зарегистрированные лекарства в упаковках, предназначенных для других стран.

Но состав, производитель, дозировка, методы контроля и срок годности должны соответствовать украинской регистрации. Вместе с препаратом должна предоставляться инструкция на украинском языке.

Поэтому главный вопрос не в языке на коробке. Главное – кто ввез препарат, кто его продает и можно ли проследить его путь до аптеки.

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Почему инъекции с серого рынка особенно опасны

По внешнему виду невозможно определить, что находится внутри ручки или шприца. Неизвестны реальная доза, стерильность, условия производства и температура хранения.

ВОЗ предупреждает, что поддельные препараты этого класса могут содержать неправильное количество действующего вещества, посторонние компоненты или загрязнения. Введение такого препарата под кожу может представлять серьезный риск для здоровья.

Низкая цена, продажа без рецепта, отсутствие коробки, заранее набранный шприц или обещание "того же препарата, только дешевле" должны остановить покупку.

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Что делать, если лекарство уже куплено

Если упаковка, серия или продавец вызывают сомнения, не используйте препарат до проверки. Сохраните коробку, чек, фотографии, переписку с продавцом и подтверждение оплаты.

В аптеке можно попросить сертификат качества. Регулятор отмечает, что его должны предоставить в течение суток. Сообщить о подозрении можно через официальную форму Укрфармагентства. К обращению стоит приложить название, дозировку, серию, производителя, место покупки и фотографии.

Препарат из лицензированной аптеки, фискальный чек и проверенная серия значительно снижают риск столкнуться с подделкой. Красивая коробка, знакомый бренд или QR-код сами по себе ничего не гарантируют.

Самый опасный путь выглядит просто: объявление в социальной сети, оплата на частную карту и инъекция неизвестного происхождения. Сэкономленные деньги в такой ситуации могут обернуться неэффективным лечением, отравлением или госпитализацией.