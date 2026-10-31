Подологи назвали обувь, которую не стоит постоянно носить дома

Шлепанцы – одно из самых удобных решений для домашних дел, но длительное ношение такой обуви может навредить здоровью стоп. Подологи предупреждают, что недостаточная фиксация ноги заставляет пальцы постоянно напрягаться, а это может вызывать боль и усталость.

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Кроме того, шлепанцы могут изменять походку, увеличивать нагрузку на суставы и повышать риск падений. Специалисты объяснили parade.com, какую обувь лучше выбирать для дома, чтобы поддерживать стопы и сохранять комфорт во время ходьбы.

Почему шлепанцы могут вредить стопам?

Главная проблема шлепанцев заключается в том, что они недостаточно надежно удерживают стопу. Чтобы обувь не спадала во время ходьбы, человек непроизвольно сжимает пальцы ног. Если это происходит регулярно, это может вызывать усталость, боль и чрезмерную нагрузку на сухожилия.

"Большинство шлепанцев плохо держатся на стопе. Ремешок расположен слишком низко на ноге, поэтому обувь соскальзывает, если вы ее не придерживаете. Это может привести к проблемам со стопами, тендиниту и проблемам, связанным с чрезмерной нагрузкой", – объясняет Боб Бараварян, специалист по заболеваниям стоп и голеностопных суставов.

Из-за отсутствия надлежащей поддержки стопы и устойчивой подошвы шлепанцы также могут увеличивать нагрузку на кости и суставы. Среди возможных последствий – растяжения, стрессовые переломы и обострение имеющихся проблем с ногами.

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По словам Сюзанны Фукс, ортопеда и хирурга стопы и голеностопного сустава, регулярное ношение такой обуви может усиливать симптомы плантарного фасциита, тендинита и метатарзалгии – боли в передней части стопы.

Еще одна опасность – недостаточная устойчивость. Врач Энн Шарки отмечает, что нога может соскользнуть с подошвы, из-за чего возрастает риск подвернуть лодыжку. Особенно важно учитывать это людям старшего возраста, для которых падения могут иметь серьезные последствия.

Как шлепанцы влияют на походку и осанку?

Последствия могут касаться не только стоп. Постоянное напряжение пальцев, необходимое для удержания обуви, меняет механику ходьбы. В результате дополнительную нагрузку могут испытывать лодыжки, колени, бедра и поясница.

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"Стопы – основа кинетической цепи. Когда обувь меняет то, как ваша стопа соприкасается с землей и как вы ходите, компенсация может происходить дальше по цепи", – объясняет Фукс.

Это не означает, что шлепанцы обязательно вызывают нарушения осанки. Однако их регулярное ношение может менять положение стопы во время шага, а это, в свою очередь, влияет на работу других частей опорно-двигательного аппарата.

Научные исследования также свидетельствуют, что при ходьбе в шлепанцах могут меняться длина шага и угол наклона лодыжки. В частности, шаги становятся короче, а стопа приземляется более плоско.

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Какую обувь лучше носить дома?

Эксперты не призывают полностью отказываться от шлепанцев. Надеть их на несколько минут, чтобы забрать почту или вынести мусор, вполне допустимо. Проблемы могут возникать, если ходить в них весь день.

Для домашнего использования подологи советуют выбирать обувь, которая надежно держится на ноге, имеет устойчивую подошву, амортизацию и поддержку свода стопы.

Если вы предпочитаете сандалии, обратите внимание на модели с задним ремешком. Он помогает зафиксировать пятку и снижает необходимость постоянно удерживать обувь пальцами.

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Также стоит искать модели с анатомической стелькой, которая повторяет контуры стопы и помогает равномернее распределять нагрузку.

"Контурная стелька помогает поддерживать стопу и равномерно распределять давление. Амортизация добавляет комфорта и поглощает удары. Углубленная стелька для пятки помогает удерживать обувь на ноге во время ходьбы", – объясняет Шарки.

В то же время мягкая подошва сама по себе не гарантирует надлежащей поддержки. Важно, чтобы обувь не соскальзывала с ноги во время движения.

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"Ищите обувь, которая остается прикрепленной к стопе, когда вы отталкиваетесь от пола во время ходьбы. Если ваша пятка отрывается от земли, а обувь все еще остается на земле, вам придется напрягаться, чтобы удерживать эту обувь прикрепленной к стопе, а это нехорошо", – подчеркивает Бараварян.

Главное правило: для длительного пребывания дома выбирайте обувь, которая хорошо фиксирует стопу и обеспечивает ей поддержку. Если же домашняя обувь не соответствует этим требованиям, при отсутствии противопоказаний можно ходить босиком.

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