Воздух после обстрелов, стресс и курение – что сегодня представляет наибольшую угрозу для здоровья украинцев, по мнению онколога

Кратковременное вдыхание продуктов горения в результате ракетных ударов не приведет к появлению новых онкологических заболеваний. Точно так же, как одна или две выкуренные сигареты не приводят к раку.

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Об этом, успокаивая украинцев, в эфире телеканала "Киев24" заявил онкохирург, кандидат медицинских наук Андрей Безносенко.

"Онкология — это всегда вопрос времени, продолжительности. Слава Богу, мы не вдыхаем продукты сгорания ракет постоянно. Даже в случае курения – не первая сигарета вызывает рак, а годы и десятилетия курения. И риск онкологии увеличивается через 5–10 лет после начала курения или употребления алкоголя", – объясняет онколог Андрей Безносенко.

Эксперт также прокомментировал вопрос о влиянии новейших никотиновых изделий – в первую очередь, электронных сигарет – на общественное здоровье.

"Новейшие никотиновые изделия появились совсем недавно. Поэтому по ним пока нет данных, нет исследований. Нужно время, чтобы изучить этот вопрос", — пояснил А. Безносенко, отметив при этом, что Всемирная организация здравоохранения считает и электронные сигареты, и кальяны средствами, наносящими вред здоровью.

Также, по мнению онколога, влияние никотиновых снюсов или паучей на общественное здоровье пока не до конца изучено из-за недостатка научных данных.

Он также напомнил, что многочисленные научные исследования в течение последних десятилетий уже подтвердили, что никотин не является канцерогеном.

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"Сам никотин как соединение не вызывает онкологических заболеваний. Это скорее "приманка", вызывающая психологическую зависимость, которая заставляет людей возвращаться к никотину. Непосредственное влияние на риск онкологических заболеваний оказывают смолы, тяжелые металлы и другие вредные вещества", — пояснил онкохирург, кандидат медицинских наук Андрей Безносенко.

По его словам, в период полномасштабной войны количество новых зарегистрированных случаев онкологических заболеваний снизилось. Но это связано скорее с выездом значительной части населения за границу. В то же время возросло количество выявленных заболеваний на более серьезных стадиях, поскольку из-за войны украинцы не всегда находят время, чтобы своевременно обратиться к врачу.

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