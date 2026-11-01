Протеиновый коктейль может повышать уровень сахара в крови: предупреждение эндокринологов

Протеиновые коктейли считают удобным способом получить белок и быстро утолить голод. Однако некоторые из них могут негативно влиять на уровень сахара в крови.

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Эндокринологи предупреждают, что добавленный сахар, фруктовые соки и чрезмерное количество сладких фруктов в составе напитка способны провоцировать резкие колебания глюкозы. Специалисты объяснили parade.com, как выбирать протеиновые коктейли и каких ингредиентов лучше избегать.

Какие протеиновые коктейли могут повышать уровень сахара?

Эндокринолог Эрин Шолтен объясняет, что протеиновые коктейли не всегда являются полезным вариантом перекуса или обеда. Особенно это касается напитков с добавленным сахаром, сиропами, медом и фруктовыми соками. Такие ингредиенты могут вызывать заметное повышение уровня глюкозы в крови.

Не менее важно обращать внимание на количество фруктов. Коктейли с большой порцией бананов, манго и других фруктов, богатых углеводами, также могут провоцировать резкие колебания сахара, особенно если в напитке недостаточно белков и жиров.

Эндокринолог Омодамола Адже добавляет, что проблема иногда кроется в протеиновом порошке. Некоторые ароматизированные смеси содержат добавленный сахар, который также влияет на уровень глюкозы.

Как приготовить протеиновый коктейль без избытка сахара?

Чтобы снизить вероятность резкого повышения уровня глюкозы, специалисты советуют тщательно подбирать ингредиенты.

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Вот на что стоит обратить внимание:

Достаточное количество белка. Ориентир для обеда – 20-30 г белка. Его можно получить из коктейля или других продуктов.

Умеренное количество фруктов. Вместо большой порции сладких плодов лучше добавить немного ягод.

Отсутствие добавленного сахара. Выбирайте протеиновый порошок без подсластителей, а также избегайте сиропов, меда и фруктовых соков.

Правильная жидкая основа. Для приготовления подойдут вода, молоко или несладкие растительные напитки. Стоит проверять состав последних, поскольку некоторые содержат добавленный сахар.

Сочетание с другими питательными веществами. Белки и ненасыщенные жиры помогают замедлить опорожнение желудка, что может способствовать более постепенному изменению уровня глюкозы после еды.

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Можно ли заменять полноценный обед протеиновым коктейлем?

Оба эндокринолога не советуют регулярно использовать протеиновые коктейли вместо полноценных блюд. Лучше отдавать предпочтение цельным продуктам, которые обеспечивают организм белками, жирами, клетчаткой и другими необходимыми питательными веществами.

По словам Эрин Шолтен, структура пищи имеет значение для усвоения углеводов. Когда человек пережевывает цельные продукты, процесс пищеварения происходит иначе, чем при употреблении напитков из измельченных фруктов и овощей. Изменение структуры пищи может сделать углеводы более доступными для пищеварения и влиять на уровень глюкозы после еды.

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Если вы все же выбираете протеиновый коктейль, обращайте внимание не только на количество белка, но и на содержание сахара, фруктов и жиров. Напиток без добавленного сахара, с умеренным количеством ягод и достаточным содержанием белка может быть лучшим выбором, чем сладкий фруктовый коктейль.

Главное – помнить: сам по себе протеиновый коктейль не обязательно вызывает скачки сахара в крови. Важны его состав, размер порции и то, с какими продуктами вы его сочетаете. Людям с диабетом стоит учитывать индивидуальную реакцию на пищу и следовать рекомендациям своего врача.

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