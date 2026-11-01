Протеиновый коктейль может повышать уровень сахара в крови: предупреждение эндокринологов

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор для пехотинцев Третьей штурмовой: осталось собрать лишь 3,5 тыс. грнСБУ поразила российский ракетный комбинат и объекты ПВО на 70 млн дол.: подробности ударовСБУ поразила российский ракетный комбинат и объекты ПВО на 70 млн дол.: подробности ударовСилы обороны в октябре нанесли РФ рекордные потери и вернули больше территорий, – ЗеленскийСилы обороны в октябре нанесли РФ рекордные потери и вернули больше территорий, – Зеленский"Наша цель – великая Украина!" Сын легенды УПА пошел воевать в 3-ю штурмовую. История героя"Наша цель – великая Украина!" Сын легенды УПА пошел воевать в 3-ю штурмовую. История герояРоссийскому трехкратному олимпийскому чемпиону прилетела карма за веселье на "Z-концерте"Российскому трехкратному олимпийскому чемпиону прилетела карма за веселье на "Z-концерте"Украинская баллистическая ракета FP-7: конструктор объяснил, почему она сейчас нас не спасетУкраинская баллистическая ракета FP-7: конструктор объяснил, почему она сейчас нас не спасетАрмия РФ авиаударом уничтожила центральное здание украинской государственности в Краматорске. Фото и видеоАрмия РФ авиаударом уничтожила центральное здание украинской государственности в Краматорске. Фото и видеоАвстрия изменила правила для украинских беженцев. Иллюстративное фото.Страна ЕС изменила правила для украинских беженцев: как перейти на ВНЖ без выезда из страныБудут "круглосуточные" графики отключения света. Иллюстративное фото.Киев с экстренными отключениями и проблемами с водоснабжением: что известно о ситуации в энергосистеме 1 ноябряВ Ирпене провели в последний путь 32-летнюю маму двух маленьких дочерей, погибшую после удара армии России. ВидеоВ Ирпене провели в последний путь 32-летнюю маму двух маленьких дочерей, погибшую после удара армии России. Видео
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Протеиновый коктейль может повышать уровень сахара в крови: предупреждение эндокринологов

Руслана СтрелецРуслана Стрелец
Time to read2 мин
141
Протеиновый коктейль может повышать уровень сахара в крови: предупреждение эндокринологов
Какой популярный напиток может вызывать скачки сахара в крови: объяснение врачей. Источник: magnific

Протеиновые коктейли считают удобным способом получить белок и быстро утолить голод. Однако некоторые из них могут негативно влиять на уровень сахара в крови.

Эндокринологи предупреждают, что добавленный сахар, фруктовые соки и чрезмерное количество сладких фруктов в составе напитка способны провоцировать резкие колебания глюкозы. Специалисты объяснили parade.com, как выбирать протеиновые коктейли и каких ингредиентов лучше избегать.

Какие протеиновые коктейли могут повышать уровень сахара?

Эндокринолог Эрин Шолтен объясняет, что протеиновые коктейли не всегда являются полезным вариантом перекуса или обеда. Особенно это касается напитков с добавленным сахаром, сиропами, медом и фруктовыми соками. Такие ингредиенты могут вызывать заметное повышение уровня глюкозы в крови.

Читайте также
Руслана СтрелецРуслана Стрелец
2,7 т.
Кардиологи назвали семена, которые помогают поддерживать нормальное давление и сердечный ритм
2,7 т.
Кардиологи назвали семена, которые помогают поддерживать нормальное давление и сердечный ритм
Руслана СтрелецРуслана Стрелец
2,8 т.
Подологи назвали обувь, которую не стоит постоянно носить дома
2,8 т.
Подологи назвали обувь, которую не стоит постоянно носить дома
Руслана СтрелецРуслана Стрелец
2,5 т.
Какой завтрак полезен для сердца: кардиолог раскрывает свои пищевые привычки
2,5 т.
Какой завтрак полезен для сердца: кардиолог раскрывает свои пищевые привычки

Не менее важно обращать внимание на количество фруктов. Коктейли с большой порцией бананов, манго и других фруктов, богатых углеводами, также могут провоцировать резкие колебания сахара, особенно если в напитке недостаточно белков и жиров.

Эндокринолог Омодамола Адже добавляет, что проблема иногда кроется в протеиновом порошке. Некоторые ароматизированные смеси содержат добавленный сахар, который также влияет на уровень глюкозы.

Как приготовить протеиновый коктейль без избытка сахара?

Чтобы снизить вероятность резкого повышения уровня глюкозы, специалисты советуют тщательно подбирать ингредиенты.

Вот на что стоит обратить внимание:

  • Достаточное количество белка. Ориентир для обеда – 20-30 г белка. Его можно получить из коктейля или других продуктов.
  • Умеренное количество фруктов. Вместо большой порции сладких плодов лучше добавить немного ягод.
  • Отсутствие добавленного сахара. Выбирайте протеиновый порошок без подсластителей, а также избегайте сиропов, меда и фруктовых соков.
  • Правильная жидкая основа. Для приготовления подойдут вода, молоко или несладкие растительные напитки. Стоит проверять состав последних, поскольку некоторые содержат добавленный сахар.
  • Сочетание с другими питательными веществами. Белки и ненасыщенные жиры помогают замедлить опорожнение желудка, что может способствовать более постепенному изменению уровня глюкозы после еды.

Можно ли заменять полноценный обед протеиновым коктейлем?

Оба эндокринолога не советуют регулярно использовать протеиновые коктейли вместо полноценных блюд. Лучше отдавать предпочтение цельным продуктам, которые обеспечивают организм белками, жирами, клетчаткой и другими необходимыми питательными веществами.

По словам Эрин Шолтен, структура пищи имеет значение для усвоения углеводов. Когда человек пережевывает цельные продукты, процесс пищеварения происходит иначе, чем при употреблении напитков из измельченных фруктов и овощей. Изменение структуры пищи может сделать углеводы более доступными для пищеварения и влиять на уровень глюкозы после еды.

Если вы все же выбираете протеиновый коктейль, обращайте внимание не только на количество белка, но и на содержание сахара, фруктов и жиров. Напиток без добавленного сахара, с умеренным количеством ягод и достаточным содержанием белка может быть лучшим выбором, чем сладкий фруктовый коктейль.

Главное – помнить: сам по себе протеиновый коктейль не обязательно вызывает скачки сахара в крови. Важны его состав, размер порции и то, с какими продуктами вы его сочетаете. Людям с диабетом стоит учитывать индивидуальную реакцию на пищу и следовать рекомендациям своего врача.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как апельсиновый сок влияет на уровень сахара.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Похожие темы
Здоровьенапиткисахарсоветврачи
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!