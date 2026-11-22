Украинские врачи уже сообщили, когда они ожидают пик заболеваемости острыми респираторными заболеваниями (ОРВИ). По их прогнозам, он наступит в конце января.

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Впрочем, сейчас уровень заболеваемости этим сезонным недугом на 11% ниже, чем в прошлом году. Об этом в воскресенье, 22 ноября, в эфире телемарафона рассказал главный государственный санитарный врач Александр Чепурный.

"Мы ожидаем пик заболеваемости острыми респираторными инфекциями где-то примерно в конце января – начале февраля", – рассказал Чепурный, ссылаясь на эпидемические прогнозы Центра общественного здоровья.

Врач напомнил, что обычно в Украине повышенный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями регистрируется примерно с 40-й недели текущего года (конца сентября).

"С тех пор в Украине зафиксировано около 717 тыс. случаев гриппа, ОРВИ и ковида. Но уровень заболеваемости сейчас на 11% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году", – рассказал Чепурный и добавил, что этот факт свидетельствует о том, что эпидемический процесс заболеваемости острыми респираторными инфекциями проходит в обычном режиме.

Он также отметил, что в этом эпидсезоне на территории Украины преобладают вирусы гриппа А (H1N1), А (H3N2) и В (линия "Виктория").

"Именно от этих штаммов вируса предусмотрена трехвалентная вакцина, разработанная ВОЗ. Она уже поступила в Украину и обеспечивает эффективную защиту. В ближайшие дни вакцина появится и в некоторых аптеках, и в медицинских учреждениях. В этом эпидсезоне мы ожидаем около 400 тысяч доз вакцины. Это примерно 266 тысяч от французского производителя и соответственно 140 тысяч от корейского", – резюмировал ситуацию Чепурный.

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Врач напомнил, что прививка от гриппа рекомендуется и проводится за счет населения, местных бюджетов, работодателей.

В то же время, как отметил Чепурный, вакцинация от гриппа не защищает от инфекции на 100%, но позволяет избежать тяжелого течения болезни.

Напомним, что в Киеве за 46-ю неделю 2026 года было зарегистрировано более 7,3 тысячи новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Число заболевших по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на 10,3%.

Ранее сообщалось, что в мире идет разработка вакцин от хантавируса. Предварительно, потребуется как минимум три дозы. Впрочем, сейчас исследования сталкиваются с нехваткой финансирования.

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