Что делать перед сном для здоровья кишечника: советы гастроэнтеролога

Здоровье кишечника зависит не только от рациона, но и от ежедневных привычек перед сном. Поздний ужин, кофеин во второй половине дня и недостаточная физическая активность могут влиять на пищеварение и качество ночного отдыха.

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Гастроэнтеролог Джейкоб Садик поделился своим вечерним режимом, который помогает поддерживать здоровье кишечника. Он объяснил parade.com, когда лучше ужинать, какие напитки выбирать и почему полезно гулять после еды.

Как сон влияет на пищеварение?

По словам врача, между сном и здоровьем кишечника существует тесная взаимосвязь.

"Доказано, что регулярный и спокойный сон улучшает время прохождения питательных веществ в кишечнике, поддерживает здоровье иммунной системы и разнообразит здоровый бактериальный микробиом в нём", — объясняет врач.

Достаточный ночной отдых может способствовать регулярному стулу, поддерживать разнообразие кишечных бактерий и снижать риск появления некоторых проблем с пищеварением. В частности, он может помочь облегчить вздутие живота и спазмы.

Важную роль играет и питание. Рацион с достаточным количеством клетчатки, растительных питательных веществ и полезных ненасыщенных жиров способствует поддержанию здорового микробиома. Кроме того, такой режим питания может положительно влиять на качество сна.

Когда лучше ужинать перед сном?

Гастроэнтеролог рекомендует заканчивать прием пищи как минимум за три-четыре часа до сна. Это дает организму время на пищеварение и помогает подготовиться к ночному отдыху.

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Некоторые исследования показывают, что еда незадолго до того, как человек ложится в постель, может влиять на уровень сахара в крови и температуру тела. Такие изменения способны мешать полноценному сну.

Также время приема пищи может быть связано с работой кишечника. Поэтому врач советует не переносить основную часть ежедневного рациона на поздний вечер.

Вечерний режим гастроэнтеролога: 4 полезные привычки

Джейкоб Садик придерживается нескольких простых правил, которые помогают ему поддерживать здоровье пищеварительной системы и лучше спать.

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Ограничивает кофеин после 16:00

Врач избегает кофе, энергетических напитков и других продуктов с кофеином во второй половине дня.

"Я стараюсь избегать кофеина после 16:00, что очень положительно повлияло на мою способность спокойно засыпать", — рассказывает он.

Ужинает около 18:00

Гастроэнтеролог отдаёт предпочтение средиземноморскому стилю питания. Его ужин обычно состоит из нежирного белка, овощей и небольшой порции цельнозерновых продуктов.

"Маринованная курица-гриль или лосось — мои любимые блюда", — отмечает врач.

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В качестве гарнира он выбирает брокколи, зеленую фасоль или спаржу, а также коричневый рис или киноа. Такое сочетание помогает получать белок, клетчатку и другие необходимые питательные вещества.

При необходимости пьет имбирный чай

Если после ужина появляется вздутие или дискомфорт в животе, врач может выпить чашку имбирного чая.

"Он имеет прекрасный вкус и успокаивающее действие на кишечник", — объясняет Садик.

Выходит на прогулку после ужина

Примерно в 18:45 гастроэнтеролог отправляется на короткую прогулку, если позволяет погода.

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"Легкая прогулка — отличный способ уменьшить вздутие живота после еды, стимулировать работу кишечника, стабилизировать уровень сахара в крови и снизить стресс, что в совокупности способствует лучшему сну", — рассказывает он.

Итак, для поддержания здоровья кишечника важно не только следить за тем, что вы едите, но и соблюдать режим сна, избегать поздних ужинов и оставаться физически активными. Даже небольшие изменения в вечерних привычках могут положительно повлиять на пищеварение и общее самочувствие.

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