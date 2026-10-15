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Что происходит с печенью, если пить кофе каждый день: объяснение диетологов

Руслана СтрелецРуслана Стрелец
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icon 1,9 т.
Что происходит с печенью, если пить кофе каждый день: объяснение диетологов
Защищает ли кофе от жировой болезни печени: что говорят диетологи. Источник: magnific

Ежедневное употребление кофе может благотворно влиять на здоровье печени и снижать риск некоторых опасных заболеваний. Исследования связывают этот напиток с меньшей вероятностью развития цирроза, рака печени и тяжелых осложнений.

В то же время ученые до сих пор выясняют, способен ли кофе предотвращать жировую болезнь печени. Диетологи объяснили parade.com, как этот популярный напиток влияет на организм и почему его польза зависит также от образа жизни.

Чем кофе полезен для печени?

Регулярное употребление кофе связывают с лучшими показателями здоровья печени. По словам диетолога Авы Аджлуни, исследования свидетельствуют о положительном влиянии этого напитка на печеночные ферменты и возможном снижении риска фиброза и цирроза.

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Диетолог Сара Глински также обращает внимание на масштабные исследования, которые выявили связь между употреблением кофе и более низким риском серьезных заболеваний печени.

В частности, у людей, выпивавших пять или более чашек кофе в день, риск цирроза был на 32% ниже, риск рака печени — на 47%, а риск смерти от причин, связанных с заболеваниями этого органа, — на 42%.

В то же время эти результаты демонстрируют статистическую связь, а не доказывают, что именно кофе напрямую предотвращает развитие болезней.

По словам Глински, результаты МРТ также указывают на то, что у людей, пьющих кофе, может быть меньше жира и признаков воспаления в печени. Оба фактора связаны с риском развития заболеваний этого органа.

Важно, что потенциальные преимущества наблюдались как у тех, кто употребляет кофе с кофеином, так и у людей, предпочитающих напиток без него.

Помогает ли кофе предотвратить жировую болезнь печени?

Метаболически ассоциированная стеатотическая болезнь печени (MASLD), которую ранее называли жировой болезнью печени, характеризуется накоплением жира в клетках органа и связана с нарушениями обмена веществ.

Может ли ежедневный кофе снизить риск этого заболевания? Ответ не так однозначен.

Диетолог Энни Гинан объясняет, что кофе связан со снижением риска тяжелых осложнений MASLD, в частности фиброза и цирроза. Однако это не означает, что напиток гарантированно предотвращает возникновение самой болезни.

Кроме того, регулярное употребление кофе связывают с более низким риском диабета 2 типа и меньшей вероятностью набора веса. Это важно, поскольку оба фактора могут повышать риск развития MASLD.

Сара Глински также отмечает, что некоторые исследования указывают на возможный защитный эффект кофе, особенно среди людей с диабетом 2 типа. Другие научные работы свидетельствуют о том, что этот напиток может быть связан с более низким риском прогрессирования заболевания до запущенного фиброза.

Как пить кофе для поддержания здоровья печени?

Несмотря на потенциальные преимущества, кофе не является универсальным средством профилактики заболеваний печени. Его следует рассматривать как часть здорового образа жизни, а не как замену сбалансированному питанию или физической активности.

Ава Аджлуни подчеркивает, что для поддержания здоровья печени важно придерживаться разнообразного рациона, регулярно двигаться, поддерживать здоровый вес, избегать чрезмерного употребления алкоголя и контролировать показатели метаболического здоровья.

Итак, если вы любите кофе, его можно оставить в ежедневном рационе. Научные данные свидетельствуют о потенциальной пользе этого напитка для печени, однако он не гарантирует защиты от жировой болезни или других патологий. Наилучший результат обеспечивает сочетание умеренного потребления кофе со здоровыми привычками.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как не утратить пользу кофе.

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