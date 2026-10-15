Что происходит с печенью, если пить кофе каждый день: объяснение диетологов

Ежедневное употребление кофе может благотворно влиять на здоровье печени и снижать риск некоторых опасных заболеваний. Исследования связывают этот напиток с меньшей вероятностью развития цирроза, рака печени и тяжелых осложнений.

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В то же время ученые до сих пор выясняют, способен ли кофе предотвращать жировую болезнь печени. Диетологи объяснили parade.com, как этот популярный напиток влияет на организм и почему его польза зависит также от образа жизни.

Чем кофе полезен для печени?

Регулярное употребление кофе связывают с лучшими показателями здоровья печени. По словам диетолога Авы Аджлуни, исследования свидетельствуют о положительном влиянии этого напитка на печеночные ферменты и возможном снижении риска фиброза и цирроза.

Диетолог Сара Глински также обращает внимание на масштабные исследования, которые выявили связь между употреблением кофе и более низким риском серьезных заболеваний печени.

В частности, у людей, выпивавших пять или более чашек кофе в день, риск цирроза был на 32% ниже, риск рака печени — на 47%, а риск смерти от причин, связанных с заболеваниями этого органа, — на 42%.

В то же время эти результаты демонстрируют статистическую связь, а не доказывают, что именно кофе напрямую предотвращает развитие болезней.

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По словам Глински, результаты МРТ также указывают на то, что у людей, пьющих кофе, может быть меньше жира и признаков воспаления в печени. Оба фактора связаны с риском развития заболеваний этого органа.

Важно, что потенциальные преимущества наблюдались как у тех, кто употребляет кофе с кофеином, так и у людей, предпочитающих напиток без него.

Помогает ли кофе предотвратить жировую болезнь печени?

Метаболически ассоциированная стеатотическая болезнь печени (MASLD), которую ранее называли жировой болезнью печени, характеризуется накоплением жира в клетках органа и связана с нарушениями обмена веществ.

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Может ли ежедневный кофе снизить риск этого заболевания? Ответ не так однозначен.

Диетолог Энни Гинан объясняет, что кофе связан со снижением риска тяжелых осложнений MASLD, в частности фиброза и цирроза. Однако это не означает, что напиток гарантированно предотвращает возникновение самой болезни.

Кроме того, регулярное употребление кофе связывают с более низким риском диабета 2 типа и меньшей вероятностью набора веса. Это важно, поскольку оба фактора могут повышать риск развития MASLD.

Сара Глински также отмечает, что некоторые исследования указывают на возможный защитный эффект кофе, особенно среди людей с диабетом 2 типа. Другие научные работы свидетельствуют о том, что этот напиток может быть связан с более низким риском прогрессирования заболевания до запущенного фиброза.

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Как пить кофе для поддержания здоровья печени?

Несмотря на потенциальные преимущества, кофе не является универсальным средством профилактики заболеваний печени. Его следует рассматривать как часть здорового образа жизни, а не как замену сбалансированному питанию или физической активности.

Ава Аджлуни подчеркивает, что для поддержания здоровья печени важно придерживаться разнообразного рациона, регулярно двигаться, поддерживать здоровый вес, избегать чрезмерного употребления алкоголя и контролировать показатели метаболического здоровья.

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Итак, если вы любите кофе, его можно оставить в ежедневном рационе. Научные данные свидетельствуют о потенциальной пользе этого напитка для печени, однако он не гарантирует защиты от жировой болезни или других патологий. Наилучший результат обеспечивает сочетание умеренного потребления кофе со здоровыми привычками.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как не утратить пользу кофе.

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