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Что есть перед сном, если чувствуете голод: 3 полезных перекуса от диетологов

Руслана СтрелецРуслана Стрелец
Time to read3 мин
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Что есть перед сном, если чувствуете голод: 3 полезных перекуса от диетологов
Можно ли есть перед сном: диетологи назвали лучшие и худшие продукты. Источник: magnific

Голод перед сном может возникнуть даже через несколько часов после ужина. Диетологи объяснили, стоит ли в таком случае перекусывать и какие продукты лучше всего выбирать вечером.

Они рекомендуют сочетать белок и клетчатку, чтобы утолить голод и обеспечить организм питательными веществами. Также специалисты назвали parade.com продукты, от которых лучше отказаться перед сном.

Можно ли есть перед сном?

Диетологи советуют ужинать примерно за три часа до сна. Это дает организму время на переваривание пищи и может снизить риск изжоги и кислотного рефлюкса.

"Если вы ляжете вскоре после еды, содержимое желудка легче вернется в пищевод", – объясняет диетолог Мишель Рутенштейн.

Время приема пищи также может влиять на ночные изменения артериального давления. В норме во время сна оно снижается, поэтому регулярный режим питания может помогать поддерживать естественные процессы организма.

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Однако перекус перед сном не запрещен, если вы действительно голодны. Важно лишь различать физический и эмоциональный голод.

По словам диетолога Джулии Зумпано, физический голод может сопровождаться урчанием в животе, слабостью и упадком сил. Эмоциональное желание поесть, напротив, часто возникает из-за стресса, тревоги, усталости или грусти, даже если вы недавно ели.

Какой перекус диетологи выбирают перед сном?

Специалисты рекомендуют небольшие порции продуктов, содержащих белок и сложные углеводы, в частности клетчатку. Такое сочетание помогает утолить голод и обеспечить организм питательными веществами.

"Сочетание клетчатки и белка перед сном может питать ваш организм и обеспечивать его необходимыми питательными веществами, которых вам, возможно, не хватало в течение дня", – отмечает диетолог Лорен Твигге.

Белок и клетчатка также могут замедлять усвоение углеводов, способствуя более постепенному повышению уровня глюкозы в крови.

Ориентиром может служить перекус примерно на 200 калорий, но строго придерживаться этой цифры не нужно.

"Ваш голод и индивидуальные потребности важнее", – подчеркивает Мишель Рутенштейн.

Людям, принимающим инсулин или другие препараты, способные снижать уровень сахара в крови, стоит обсудить с врачом целесообразность вечернего перекуса.

3 полезных перекуса перед сном

Диетологи поделились простыми вариантами вечерних перекусов, которые сочетают белок, клетчатку и другие питательные вещества.

Банан с арахисовой пастой

Банан обеспечивает организм клетчаткой, калием и магнием, а арахисовая паста содержит белок и жиры. Такой перекус поможет утолить голод перед сном.

Кисломолочный сыр с небольшим яблоком

Половина стакана творога и одно небольшое яблоко – сочетание белка, углеводов и клетчатки. Мишель Рутенштейн рекомендует этот вариант тем, кому хочется чего-то посытнее.

Цельнозерновой хлеб с яйцом и авокадо

Один кусочек цельнозернового хлеба, вареное яйцо и столовая ложка размятого авокадо – вариант для тех, кто предпочитает соленые перекусы. Яйцо содержит белок и витамины, а авокадо обеспечивает организм клетчаткой, калием и ненасыщенными жирами.

Каких продуктов лучше избегать перед сном?

Не все перекусы одинаково хорошо подходят для вечера. Некоторые продукты могут вызывать дискомфорт в пищеварительной системе или резкие колебания уровня глюкозы.

  • Чипсы. Содержат много соли и жира, но мало белка и клетчатки. У некоторых людей они могут усиливать жажду, вздутие и рефлюкс.
  • Конфеты. Содержат много добавленного сахара, что может вызывать быстрые изменения уровня глюкозы в крови.
  • Выпечка и мороженое. Сочетание большого количества сахара и жира может затруднять пищеварение и вызывать дискомфорт, особенно если есть эти продукты непосредственно перед сном.

Главное правило – ориентироваться на собственные ощущения голода и выбирать умеренные порции. Если перед сном хочется есть, лучше отдать предпочтение легкому перекусу с белком и клетчаткой, а не сладостям или жирным закускам.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как дольше чувствовать сытость.

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