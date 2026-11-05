Быстрая ходьба снижает риск аритмии: ученые назвали оптимальный темп
Быстрая ходьба может быть не только простым способом поддерживать физическую форму, но и эффективной защитой здоровья сердца. Новое исследование показало, что у людей, которые ходят в быстром темпе, значительно ниже риск развития аритмии.
Особенно заметную связь обнаружили в отношении фибрилляции предсердий – одного из самых распространенных нарушений сердечного ритма. Ученые объяснили express.co, почему скорость и продолжительность прогулок имеют значение для работы сердца.
Команда исследователей из Университета Глазго проанализировала данные 420 925 участников британского биобанка. Информацию о скорости ходьбы ученые получили из анкет, в которых люди самостоятельно оценивали свой темп.
В исследовании выделили три категории:
- медленная ходьба – менее 4,8 км/ч;
- средний темп – от 4,8 до 6,4 км/ч;
- быстрая ходьба – более 6,4 км/ч.
За 13 лет наблюдения нарушения сердечного ритма диагностировали примерно у 36 574 участников. Среди выявленных проблем были фибрилляция предсердий, аномально медленное сердцебиение и желудочковые аритмии.
Такие состояния возникают из-за нарушений электрических сигналов, контролирующих работу сердца. Без надлежащего лечения они могут повышать риск инсульта, сердечной недостаточности и остановки сердца.
Более быстрый темп – меньший риск аритмии
Сравнение результатов показало заметную разницу в зависимости от скорости ходьбы. У людей, которые передвигались в среднем темпе, риск нарушений сердечного ритма был на 35% ниже. Среди тех, кто ходил быстро, этот показатель снижался на 43% по сравнению с участниками, выбиравшими медленный темп.
Особенно выраженный результат зафиксировали в отношении фибрилляции предсердий – распространенного нарушения, при котором верхние камеры сердца сокращаются нерегулярно и часто слишком быстро. У людей с самой высокой скоростью ходьбы вероятность развития этого состояния была ниже на 46%.
Дополнительный анализ также показал, что более длительные прогулки в среднем или быстром темпе связаны со снижением риска аритмии на 27%.
Результаты исследования опубликовали в журнале Heart. По мнению ученых, полученные данные подтверждают пользу быстрой ходьбы и важность включения ее в рекомендации по физической активности.
Почему быстрая ходьба полезна для сердца?
Исследователи предполагают, что положительное влияние может объясняться уменьшением воспалительных процессов и риска ожирения. Оба фактора связаны с развитием нарушений сердечного ритма.
"Это исследование – первое, в котором изучаются механизмы связи между темпом ходьбы и аритмиями. Оно также предоставляет доказательства того, что метаболические и воспалительные факторы могут играть определенную роль: быстрая ходьба снижает риск ожирения и воспаления, что, в свою очередь, уменьшает вероятность аритмии", – отметили авторы.
Таким образом, обычная прогулка может стать доступным способом поддержать здоровье сердца. Особенно полезно не просто ходить регулярно, но и постепенно увеличивать темп с учетом собственных физических возможностей.
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