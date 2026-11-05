Быстрая ходьба снижает риск аритмии: ученые назвали оптимальный темп

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
В Словакии произошла драка с участием украинцев, один из них умер по дороге в больницу: все подробностиВ Словакии произошла драка с участием украинцев, один из них умер по дороге в больницу: все подробностиДесятки пленных и сотни пораженных целей: ГУР провело операцию "Чебуречная" на Сумщине. ВидеоДесятки пленных и сотни пораженных целей: ГУР провело операцию "Чебуречная" на Сумщине. ВидеоПутин пожаловался на "грубое нарушении демократии" в отношении России и стал посмешищемПутин пожаловался на "грубое нарушении демократии" в отношении России и стал посмешищемОцифровка трудовой книжки. ИллюстрацияВозвращение на работу может оставить украинцев без пенсии: кого касается особое правилоГрандиозный скандал в теннисе. Неприятная правда про первую ракетку России неожиданно попала в прямой эфир. ВидеоГрандиозный скандал в теннисе. Неприятная правда про первую ракетку России неожиданно попала в прямой эфир. ВидеоЗеленский встретился с президентом Португалии и премьером Испании: названы ключевые вопросы переговоров. ВидеоЗеленский встретился с президентом Португалии и премьером Испании: названы ключевые вопросы переговоров. Видео"У Украины нет другого выхода": Зеленский заявил о движении к новой политической инфраструктуре в США"У Украины нет другого выхода": Зеленский заявил о движении к новой политической инфраструктуре в США"Мы планируем оставаться здесь": как Делегация ЕС готовится к самой тяжелой зиме в Киеве"Мы планируем оставаться здесь": как Делегация ЕС готовится к самой тяжелой зиме в КиевеБыло четыре случая: британского комика признали виновным в изнасиловании и сексуальном насилииБыло четыре случая: британского комика признали виновным в изнасиловании и сексуальном насилииРаботает в Конгрессе с 1983 года: сторонницу Украины Марси Каптур переизбрали в Конгресс США на 23-й срокРаботает в Конгрессе с 1983 года: сторонницу Украины Марси Каптур переизбрали в Конгресс США на 23-й срок
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Быстрая ходьба снижает риск аритмии: ученые назвали оптимальный темп

Руслана СтрелецРуслана Стрелец
Time to read2 мин
1,3 т.
Быстрая ходьба снижает риск аритмии: ученые назвали оптимальный темп
Как ходьба влияет на здоровье сердца: исследователи обнаружили неожиданную пользу быстрого темпа. Источник: magnific

Быстрая ходьба может быть не только простым способом поддерживать физическую форму, но и эффективной защитой здоровья сердца. Новое исследование показало, что у людей, которые ходят в быстром темпе, значительно ниже риск развития аритмии.

Особенно заметную связь обнаружили в отношении фибрилляции предсердий – одного из самых распространенных нарушений сердечного ритма. Ученые объяснили express.co, почему скорость и продолжительность прогулок имеют значение для работы сердца.

Команда исследователей из Университета Глазго проанализировала данные 420 925 участников британского биобанка. Информацию о скорости ходьбы ученые получили из анкет, в которых люди самостоятельно оценивали свой темп.

В исследовании выделили три категории:

  • медленная ходьба – менее 4,8 км/ч;
  • средний темп – от 4,8 до 6,4 км/ч;
  • быстрая ходьба – более 6,4 км/ч.
Читайте также
Руслана СтрелецРуслана Стрелец
10,0 т.
Онколог назвала напиток, который повышает риск семи видов рака: это не кофе
10,0 т.
Онколог назвала напиток, который повышает риск семи видов рака: это не кофе
Надежда ДанищукНадежда Данищук
2,0 т.
Рыбья кожа вместо повязок: как во Львове врачи спасают воина с тяжелыми ожогами. Фото
2,0 т.
Рыбья кожа вместо повязок: как во Львове врачи спасают воина с тяжелыми ожогами. Фото
Анна ЯкубецАнна Якубец
819
Ученые рассказали, как наблюдение за птицами влияет на мозг: результаты впечатляют
819
Ученые рассказали, как наблюдение за птицами влияет на мозг: результаты впечатляют

За 13 лет наблюдения нарушения сердечного ритма диагностировали примерно у 36 574 участников. Среди выявленных проблем были фибрилляция предсердий, аномально медленное сердцебиение и желудочковые аритмии.

Такие состояния возникают из-за нарушений электрических сигналов, контролирующих работу сердца. Без надлежащего лечения они могут повышать риск инсульта, сердечной недостаточности и остановки сердца.

Более быстрый темп – меньший риск аритмии

Сравнение результатов показало заметную разницу в зависимости от скорости ходьбы. У людей, которые передвигались в среднем темпе, риск нарушений сердечного ритма был на 35% ниже. Среди тех, кто ходил быстро, этот показатель снижался на 43% по сравнению с участниками, выбиравшими медленный темп.

Особенно выраженный результат зафиксировали в отношении фибрилляции предсердий – распространенного нарушения, при котором верхние камеры сердца сокращаются нерегулярно и часто слишком быстро. У людей с самой высокой скоростью ходьбы вероятность развития этого состояния была ниже на 46%.

Дополнительный анализ также показал, что более длительные прогулки в среднем или быстром темпе связаны со снижением риска аритмии на 27%.

Результаты исследования опубликовали в журнале Heart. По мнению ученых, полученные данные подтверждают пользу быстрой ходьбы и важность включения ее в рекомендации по физической активности.

Почему быстрая ходьба полезна для сердца?

Исследователи предполагают, что положительное влияние может объясняться уменьшением воспалительных процессов и риска ожирения. Оба фактора связаны с развитием нарушений сердечного ритма.

"Это исследование – первое, в котором изучаются механизмы связи между темпом ходьбы и аритмиями. Оно также предоставляет доказательства того, что метаболические и воспалительные факторы могут играть определенную роль: быстрая ходьба снижает риск ожирения и воспаления, что, в свою очередь, уменьшает вероятность аритмии", – отметили авторы.

Таким образом, обычная прогулка может стать доступным способом поддержать здоровье сердца. Особенно полезно не просто ходить регулярно, но и постепенно увеличивать темп с учетом собственных физических возможностей.

Ранее OBOZ.UA объяснял, полезна ли ходьба перед сном.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Похожие темы
ЗдоровьеСердцеУпражненияФитнессоветисследование
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!