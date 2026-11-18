Европейские больницы столкнулись с ростом числа инфекций, которые все сложнее поддаются лечению. Особую обеспокоенность медиков вызывает распространение Klebsiella pneumoniae, которая может передаваться между пациентами и вызывать тяжелые осложнения и смерть.

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Об этом говорится в отчете Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). О результатах исследования также сообщило издание POLITICO.

В 2025 году число случаев инфекций кровотока, вызванных устойчивыми к лечению штаммами Klebsiella pneumoniae, было на 72% выше, чем в 2019-м. Это значительно отдаляет Европейский Союз от поставленной цели: к 2030 году сократить показатель на 5%.

Особую опасность представляет способность бактерии противостоять все большему числу антибиотиков. Некоторые ее штаммы уже демонстрируют устойчивость практически ко всем препаратам, включая новые средства, разработанные для борьбы с резистентными инфекциями.

Уровень смертности среди пациентов с такими инфекциями обычно составляет от 40% до 70%. Наибольшему риску подвергаются люди, которые находятся в больницах и имеют тяжелое состояние здоровья.

Руководитель соответствующего направления работы ECDC Кристиан Гиске назвал распространение устойчивой к лечению Klebsiella pneumoniae самым тревожным результатом среди собранных за последний год данных о супербактериях в Европе.

Чтобы сдержать распространение инфекции, больницам необходимо усилить меры профилактики и инфекционного контроля. Речь прежде всего о соблюдении гигиены рук, правильном использовании средств индивидуальной защиты, в частности перчаток, а также тщательной очистке и дезинфекции помещений.

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Klebsiella pneumoniae – кишечная бактерия, поэтому в организме человека могут быть дополнительные резервуары ее распространения. Из-за этого меры, которые помогли сдержать другие больничные инфекции, не всегда достаточно эффективны против нее. В частности, даже незначительные недостатки в очистке поверхностей могут способствовать дальнейшему распространению возбудителя.

В то же время ситуация с другими устойчивыми к антибиотикам бактериями в Европе остается неоднозначной. Например, количество инфекций кровотока, вызванных метициллинрезистентным золотистым стафилококком (MRSA), в 2025 году было на 19% ниже, чем в 2019-м. Таким образом, странам удалось превысить целевой показатель сокращения на 15% к 2030 году.

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В случае с кишечной палочкой (E. coli) ситуация ухудшается: количество инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам штаммами, за тот же период увеличилось на 16,4%, хотя целью ЕС было сократить их на 10%.

Еще одной проблемой остается чрезмерное использование антибиотиков. В период с 2019-го по 2025 год их потребление в ЕС сократилось лишь на 5%, тогда как к 2030 году планируется добиться снижения на 20%. В то же время доля правильно подобранных антибиотиков в общем объеме их использования выросла до 62,5%. Целевой показатель составляет не менее 65%.

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Директор ECDC Памела Ренди-Вагнер отметила, что Европа пока отстает от нескольких целей по борьбе с антимикробной резистентностью. Одним из перспективных инструментов она назвала геномный мониторинг, который позволяет быстрее отслеживать распространение устойчивых бактерий, принимать решения о лечении и определять, где новые антибиотики нужнее всего.

Проблему также пытаются решать на уровне фармацевтической политики ЕС. Новая фармацевтическая реформа предусматривает стимулы для разработки антибиотиков и внедрение более стабильных механизмов финансирования их закупки странами.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что

ученые открыли новый класс антибиотиков с высокой активностью против особо устойчивых бактерий. Препарат также продемонстрировал эффективность при лечении инфекции кровотока у мышей.