Сильные ноги после 70 лет: 4 утренних упражнения, которые эффективнее обычных приседаний
После 70 лет мышцы ног постепенно теряют не только силу, но и способность быстро реагировать на нагрузку. Из-за этого может становиться сложнее ходить, удерживать равновесие и выполнять привычные повседневные движения.
Обычных приседаний не всегда достаточно, чтобы поддерживать мышечную мощность. Специалисты советуют добавить в утреннюю разминку четыре упражнения, которые помогут укрепить ноги и сохранить подвижность, пишет eatthis.com.
Персональный тренер Джаррод Ноббе советует обратить внимание на четыре упражнения, которые можно включить в утреннюю разминку. Главное – не спешить, следить за техникой и отдыхать между подходами. Количество повторений не должно быть чрезмерным: важнее сохранять качество каждого движения.
Пружинистые прыжки на носках
Это упражнение помогает развивать взрывную силу икроножных мышц и укреплять лодыжки. Основная нагрузка приходится на стопы, которые должны быстро отталкиваться от пола. Прыжки должны быть невысокими, а приземление – легким и контролируемым.
Как выполнять:
- Встаньте прямо, поставив ноги на ширине бедер.
- Слегка согните колени.
- Перенесите вес на переднюю часть стоп.
- Слегка подпрыгните вверх.
- Мягко приземлитесь на носки.
- Сразу выполните следующий прыжок.
Сделайте 2-4 подхода по 8-12 повторений. Отдых между ними – 45-60 секунд.
Приседания с выпрыгиванием
Во время этого упражнения мышцы бедер и ягодиц должны быстро сокращаться, чтобы поднять тело вверх. В отличие от обычных приседаний, здесь нужно не просто выпрямить ноги, а энергично оттолкнуться от пола.
Как выполнять:
- Поставьте ноги примерно на ширине плеч.
- Отведите таз назад и слегка согните колени.
- Опуститесь в комфортное приседание.
- Энергично оттолкнитесь ногами от пола.
- Прыгните вверх.
- Мягко приземлитесь и подготовьтесь к следующему повторению.
Выполните 2-4 подхода по 4-6 повторений. Отдых – 60-90 секунд.
Боковые прыжки с ноги на ногу
Это движение развивает не только силу, но и координацию. Во время прыжков в сторону одна нога принимает вес тела, стабилизирует его, а затем помогает оттолкнуться в противоположном направлении. Такая активность задействует мышцы ног и улучшает контроль над движениями.
Как выполнять:
- Встаньте прямо, слегка согнув колени.
- Оттолкнитесь левой ногой и перепрыгните немного вправо.
- Приземлитесь на правую ногу.
- Сохраняйте равновесие и контролируйте положение тела.
- Оттолкнитесь правой ногой и перепрыгните влево.
- Чередуйте движения в обе стороны.
Сделайте 2-3 подхода по 5-8 повторений на каждую сторону. Отдых – около 60 секунд.
Движения с гирей
Это упражнение помогает развивать силу и скорость работы ягодичных мышц и задней поверхности бедер. В отличие от предыдущих движений, ноги остаются на полу. Основная задача – быстро разгибать бедра, используя их силу для раскачивания гири. Руки лишь удерживают и направляют снаряд.
Как выполнять:
- Поставьте ноги немного шире ширины бедер.
- Возьмите гирю обеими руками.
- Отведите таз назад и проведите гирю между ногами.
- Упритесь стопами в пол.
- Резко подайте бедра вперед, выпрямляя корпус.
- Позвольте гире вернуться в исходное положение между ногами.
Выполните 3-4 подхода по 8-12 повторений. Отдых – 60-90 секунд.
Как поддерживать силу ног после 70 лет?
Чтобы тренировки приносили пользу, важно не доводить мышцы до чрезмерного истощения. Для развития скорости и мощности лучше выполнять несколько качественных подходов, чем делать много повторений с нарушением техники.
Специалисты советуют придерживаться нескольких правил:
- Не перегружайте себя. Завершайте подход до того, как усталость начнет замедлять движения.
- Достаточно отдыхайте. Между подходами делайте паузы, чтобы восстановить силы.
- При необходимости упрощайте упражнения. Вместо прыжков можно выполнять быстрые приседания или подъемы на носки.
- Не отказывайтесь от силовых тренировок. Базовая сила мышц остается важной для развития скорости.
- Следите за приземлением. Сначала научитесь контролировать движения и только потом увеличивайте высоту и дальность прыжков.
- Не стремитесь к изнеможению. Тренировка должна помогать развивать силу, а не лишать всех запасов энергии.
По словам тренера, выполнять такие упражнения можно 2-3 раза в неделю, оставляя достаточно времени для восстановления. При этом людям с проблемами суставов, равновесия или сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит предварительно согласовать нагрузку с врачом. Прыжки можно заменить более безопасными движениями без отрыва стоп от пола.
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