После 70 лет мышцы ног постепенно теряют не только силу, но и способность быстро реагировать на нагрузку. Из-за этого может становиться сложнее ходить, удерживать равновесие и выполнять привычные повседневные движения.

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Обычных приседаний не всегда достаточно, чтобы поддерживать мышечную мощность. Специалисты советуют добавить в утреннюю разминку четыре упражнения, которые помогут укрепить ноги и сохранить подвижность, пишет eatthis.com.

Персональный тренер Джаррод Ноббе советует обратить внимание на четыре упражнения, которые можно включить в утреннюю разминку. Главное – не спешить, следить за техникой и отдыхать между подходами. Количество повторений не должно быть чрезмерным: важнее сохранять качество каждого движения.

Пружинистые прыжки на носках

Это упражнение помогает развивать взрывную силу икроножных мышц и укреплять лодыжки. Основная нагрузка приходится на стопы, которые должны быстро отталкиваться от пола. Прыжки должны быть невысокими, а приземление – легким и контролируемым.

Как выполнять:

Встаньте прямо, поставив ноги на ширине бедер. Слегка согните колени. Перенесите вес на переднюю часть стоп. Слегка подпрыгните вверх. Мягко приземлитесь на носки. Сразу выполните следующий прыжок.

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Сделайте 2-4 подхода по 8-12 повторений. Отдых между ними – 45-60 секунд.

Приседания с выпрыгиванием

Во время этого упражнения мышцы бедер и ягодиц должны быстро сокращаться, чтобы поднять тело вверх. В отличие от обычных приседаний, здесь нужно не просто выпрямить ноги, а энергично оттолкнуться от пола.

Как выполнять:

Поставьте ноги примерно на ширине плеч. Отведите таз назад и слегка согните колени. Опуститесь в комфортное приседание. Энергично оттолкнитесь ногами от пола. Прыгните вверх. Мягко приземлитесь и подготовьтесь к следующему повторению.

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Выполните 2-4 подхода по 4-6 повторений. Отдых – 60-90 секунд.

Боковые прыжки с ноги на ногу

Это движение развивает не только силу, но и координацию. Во время прыжков в сторону одна нога принимает вес тела, стабилизирует его, а затем помогает оттолкнуться в противоположном направлении. Такая активность задействует мышцы ног и улучшает контроль над движениями.

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Как выполнять:

Встаньте прямо, слегка согнув колени. Оттолкнитесь левой ногой и перепрыгните немного вправо. Приземлитесь на правую ногу. Сохраняйте равновесие и контролируйте положение тела. Оттолкнитесь правой ногой и перепрыгните влево. Чередуйте движения в обе стороны.

Сделайте 2-3 подхода по 5-8 повторений на каждую сторону. Отдых – около 60 секунд.

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Движения с гирей

Это упражнение помогает развивать силу и скорость работы ягодичных мышц и задней поверхности бедер. В отличие от предыдущих движений, ноги остаются на полу. Основная задача – быстро разгибать бедра, используя их силу для раскачивания гири. Руки лишь удерживают и направляют снаряд.

Как выполнять:

Поставьте ноги немного шире ширины бедер. Возьмите гирю обеими руками. Отведите таз назад и проведите гирю между ногами. Упритесь стопами в пол. Резко подайте бедра вперед, выпрямляя корпус. Позвольте гире вернуться в исходное положение между ногами.

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Выполните 3-4 подхода по 8-12 повторений. Отдых – 60-90 секунд.

Как поддерживать силу ног после 70 лет?

Чтобы тренировки приносили пользу, важно не доводить мышцы до чрезмерного истощения. Для развития скорости и мощности лучше выполнять несколько качественных подходов, чем делать много повторений с нарушением техники.

Специалисты советуют придерживаться нескольких правил:

Не перегружайте себя. Завершайте подход до того, как усталость начнет замедлять движения.

Достаточно отдыхайте. Между подходами делайте паузы, чтобы восстановить силы.

При необходимости упрощайте упражнения. Вместо прыжков можно выполнять быстрые приседания или подъемы на носки.

Не отказывайтесь от силовых тренировок. Базовая сила мышц остается важной для развития скорости.

Следите за приземлением. Сначала научитесь контролировать движения и только потом увеличивайте высоту и дальность прыжков.

Не стремитесь к изнеможению. Тренировка должна помогать развивать силу, а не лишать всех запасов энергии.

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По словам тренера, выполнять такие упражнения можно 2-3 раза в неделю, оставляя достаточно времени для восстановления. При этом людям с проблемами суставов, равновесия или сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит предварительно согласовать нагрузку с врачом. Прыжки можно заменить более безопасными движениями без отрыва стоп от пола.

Ранее OBOZ.UA писал, какие упражнения с эспандером помогут укрепить мышцы после 60 лет.

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