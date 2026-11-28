Сытный завтрак может быть не препятствием для похудения, а, наоборот, помочь избавиться от лишних килограммов. Ученые выяснили, что употребление большей части суточных калорий в первой половине дня положительно влияет на обмен веществ.

Видео дня

Кроме того, полноценная утренняя трапеза помогает дольше оставаться сытыми и реже перекусывать. Издание eatthis.com рассказывает, почему не стоит пропускать завтрак и какие продукты лучше добавить к нему.

Сытный завтрак активизирует обмен веществ

Начало дня с питательного завтрака может способствовать более активному сжиганию калорий. Дело в том, что организм тратит энергию на переваривание и усвоение пищи. Этот процесс называют термогенезом, индуцированным диетой.

Исследование, опубликованное в журнале The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, показало, что время употребления основной части суточных калорий имеет значение для метаболизма.

Ученые сравнили две группы участников: одни получали больше калорий во время завтрака и меньше за ужином, другие – наоборот. Оказалось, что в первой группе показатель термогенеза был в 2,5 раза выше. При этом общее количество потребленных калорий в обеих группах было одинаковым.

Таким образом, перенос большей части калорий на первую половину дня может помочь организму эффективнее расходовать энергию.

Полноценный завтрак помогает избежать переедания

Еще одно преимущество сытного утреннего приема пищи – лучший контроль голода. Участники исследования, которые съедали более калорийный завтрак, реже испытывали потребность перекусывать в течение дня.

РЕКЛАМА

Напротив, те, кто начинал утро с небольшой порции еды, быстрее голодали и чаще прибегали к дополнительным перекусам. Это может привести к незаметному увеличению суточной калорийности рациона.

Чтобы завтрак был питательным и надолго обеспечивал чувство сытости, стоит выбирать продукты с высоким содержанием белка и клетчатки, одновременно ограничивая количество насыщенных жиров.

Среди удачных вариантов:

греческий йогурт с ягодами и гранолой;

овсянка с яблоками и арахисовой пастой;

блины с семенами льна;

белковый смузи.

Главные истории дня

Такие блюда помогут сделать утренний прием пищи сбалансированным и питательным.

Итак, если ваша цель – похудение, не стоит пропускать завтрак или ограничиваться чашкой кофе. Полноценная утренняя трапеза может поддерживать обмен веществ, уменьшать чувство голода и помогать контролировать количество еды в течение дня.

Ранее OBOZ.UA отмечал, почему полезно есть овсянку на завтрак.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.