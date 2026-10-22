Токсикологи объяснили, почему не стоит разогревать еду в пластиковых контейнерах

Разогревание еды в пластиковых контейнерах кажется удобным решением, но эта привычка может быть сопряжена с определенными рисками. Токсикологи предупреждают, что под воздействием высоких температур пластик способен выделять микроскопические частицы и химические соединения.

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Хотя долгосрочное влияние микропластика на здоровье человека еще изучают, специалисты советуют осторожнее выбирать посуду для приготовления пищи. Издание parade.com рассказывает, почему лучше отказаться от разогревания продуктов в пластике и какие альтернативы стоит использовать.

Токсиколог Сера Ойеволе объясняет, что нагревание может способствовать разрушению структуры пластика и высвобождению его компонентов. Среди них могут быть добавки, красители и другие химические соединения.

В то же время последствия длительного воздействия микропластика на организм человека до сих пор изучают. Имеющиеся исследования не дают оснований утверждать, что его потребление напрямую вызывает рак. Однако некоторые научные данные указывают на возможную связь между микропластиком и воспалительными процессами в организме.

Безопасно ли разогревать еду в пластике с соответствующей маркировкой?

Маркировка "безопасно для микроволновой печи" не означает, что контейнер вовсе не выделяет микроскопические частицы или химические соединения при нагревании.

Токсиколог и врач скорой помощи Уэллс Брамбл подчеркивает, что такая маркировка прежде всего свидетельствует о способности изделия выдерживать нагревание без неприемлемых повреждений при предусмотренных условиях использования.

В то же время риск зависит от типа пластика, его состояния и условий эксплуатации. Старые, поцарапанные или поврежденные контейнеры стоит заменять, а при нагревании пищи лучше отдавать предпочтение посуде из других материалов.

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Как уменьшить контакт пищи с пластиком?

Эксперты советуют соблюдать несколько простых правил:

Разогревайте еду в стеклянной или керамической посуде. Это поможет избежать дополнительного контакта продуктов с пластиком во время нагревания.

Не используйте поврежденные контейнеры. Царапины и износ могут ухудшать состояние материала.

Не нагревайте одноразовую упаковку без соответствующих рекомендаций производителя. Контейнеры для доставки еды не всегда предназначены для использования в микроволновой печи.

Сокращайте использование пластика на кухне. По возможности выбирайте альтернативные материалы для хранения и приготовления продуктов.

Главные истории дня

Если вы раньше регулярно разогревали еду в пластиковой посуде, паниковать не нужно. Долгосрочные последствия воздействия микропластика еще изучают, поэтому лучший подход – постепенно менять повседневные привычки и сокращать потенциальные источники воздействия.

Главное правило: для разогрева еды лучше использовать стеклянную или керамическую посуду, а пластиковые контейнеры оставить для тех способов хранения, для которых они предназначены.

Ранее OBOZ.UA объяснял, может ли еда в пластике повышать риск рака.

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