В Швеции работает психиатрическая клиника Mottagning Neuropsykiatri, которая занимается повторной оценкой и пересмотром ранее установленных диагнозов СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) и аутизма. Несмотря на то, что существование этого медучреждения вызывает споры, в него уже обратились сотни людей.

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Часть из них приходят в клинику для повторной оценки своего диагноза, когда понимают, что он может помешать их карьерным планам. Об этом пишет BBC.

Раньше в Швеции людям с СДВГ или аутизмом были недоступны некоторые профессии. В частности, они не могли служить в армии, работать в полиции, управлять поездами или быть пилотами – несмотря на исследования, которые показывают, что отдельные черты нейроотличных людей могут быть преимуществом в определенных профессиях.

С 2022 года люди с СДВГ могут поступать в шведскую армию, если не принимают лекарства. А с 2021 года люди с СДВГ или аутизмом могут подавать документы на службу в полицию, однако для этого должны предоставить медицинское заключение. В частной клинике его оформление стоит около 15 тысяч шведских крон (примерно 66 000 гривен).

Тем временем в клинике Mottagning Neuropsykiatri можно бесплатно пройти повторную оценку диагноза.

Люди, поделившиеся своими историями, рассказали, что обращались за этой услугой, потому что больше не чувствуют, что у них есть симптомы этого расстройства, и считают, что не нуждаются в дополнительной поддержке.

"Йоханне сейчас 24 года. Диагноз СДВГ ей поставили в 14 лет, после того как в школе возникли проблемы с поведением. Сначала это помогло: благодаря диагнозу она получила дополнительную поддержку учителей. Но, повзрослев, Йоханна поняла, что больше не нуждается в таком сопровождении. А когда узнала, что диагноз может стать препятствием для работы в полиции, начала сомневаться, был ли он вообще правильным. По словам Йоханны, у нее есть некоторые черты, характерные для СДВГ, например, ей бывает сложно долго удерживать внимание. Однако, как считает она сама, "этого недостаточно, чтобы иметь диагноз СДВГ", – говорится в статье.

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22-летняя Вильда также решила пройти повторную оценку диагноза аутизма, который ей поставили после пережитого травматического события.

"Я не узнавала себя в описаниях аутизма. Я словно зашла в тупик. Понимала, что это не про меня, но ничего не могла с этим поделать", – рассказала она.

СДВГ и аутизм относятся к нарушениям нейроразвития, которые влияют на то, как человек мыслит и взаимодействует с миром. Их диагностируют на основе комплексного обследования, которое может включать анкеты, опросы и интервью. То есть речь идет не об одном клиническом тесте.

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Клинические рекомендации британских профильных органов и Всемирной организации здравоохранения описывают аутизм как состояние, сопровождающее человека на протяжении всей жизни, а СДВГ – как нарушение нейроразвития, которое может сохраняться и во взрослом возрасте. Медицинский консенсус заключается в том, что оба диагноза пожизненные, даже если проявления симптомов могут меняться.

Врачи клиники Mottagning Neuropsykiatri говорят, что их подход отличается от традиционного. Они меньше сосредотачиваются на истории жизни пациента и больше – на симптомах, которые человек испытывает сейчас.

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"Речь идет не об отмене диагноза, а о новой оценке вашего нынешнего состояния", – объяснил главный психолог клиники Себастиан Лундстрем, отметив, что некоторым людям, которым ранее поставили диагноз, его могли поставить ошибочно.

Он также считает, что для небольшого меньшинства людей СДВГ и аутизм не являются пожизненными состояниями и с возрастом они могут перестать соответствовать диагностическим критериям из-за исчезновения симптомов.

В то же время в клинике подчеркивают, что не оценивают, был ли первоначальный диагноз правильным. Поэтому его не удаляют из медицинской карты, а лишь добавляют результат нового обследования.

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Именно такой подход, при котором диагноз меняют из-за того, что у человека в настоящее время нет симптомов, вызывает споры среди специалистов. Кроме того, открытие клиники вызвало критику со стороны тех, кто опасается, что она формирует ошибочное отношение к аутизму и СДВГ.

Как сообщал OBOZ.UA, многие взрослые люди живут с аутизмом, даже не подозревая об этом. Новое исследование Королевского колледжа Лондона показывает, что в возрастной группе старше 40 лет большинство случаев остаются недиагностированными.

Из-за отсутствия диагноза эти люди чаще сталкиваются с проблемами психического и физического здоровья. Результаты работы также указывают на серьезные пробелы в изучении аутизма среди взрослых и пожилых людей.