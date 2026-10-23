Эти шесть продуктов повышают холестерин: список может удивить

Рацион напрямую влияет на уровень холестерина в крови, а его избыток может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Некоторые привычные продукты и напитки способны незаметно ухудшать эти показатели.

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Специалисты рассказали, на что стоит обратить внимание в питании и как изменить ежедневное меню, чтобы поддерживать нормальный уровень холестерина. Об этом сообщает Telegraph.

Что такое холестерин?

Холестерин – это жироподобное вещество, необходимое для нормальной работы организма. Печень вырабатывает его самостоятельно, а по свойствам различают два основных типа: ЛПНП ("плохой") и ЛПВП ("хороший").

Избыток холестерина ЛПНП способствует образованию жировых бляшек в артериях, которые могут нарушать кровоснабжение мозга. Высокий уровень холестерина связывают не только с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и с повышенным риском деменции, поэтому врачи рекомендуют контролировать общий уровень холестерина.

В большинстве остальных случаев на уровень холестерина в значительной степени влияет питание. Эксперты назвали шесть продуктов, чрезмерное употребление которых может ухудшать эти показатели.

Подслащенные напитки

Газированные напитки с добавлением сахара, в частности Coca-Cola, могут негативно влиять на уровень холестерина из-за высокого содержания фруктозы. Поскольку такие напитки не содержат клетчатки, сахар быстро попадает в кровь, а его избыток печень преобразует в жиры. Это может повышать уровень триглицеридов и ухудшать показатели холестерина.

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Кроме того, сладкие напитки легко употреблять в больших количествах, незаметно увеличивая потребление сахара. Подобное влияние оказывает и чрезмерное употребление алкоголя, который также перерабатывается печенью и может способствовать повышению уровня триглицеридов.

Кокосовое масло и молоко

Кокосовое масло и кокосовое молоко содержат много насыщенных жиров, чрезмерное потребление которых может повышать уровень "плохого" холестерина – ЛПНП. По данным Британского фонда сердца, насыщенные жиры составляют около 86% состава кокосового масла. Одна банка кокосового молока, в свою очередь, может содержать примерно 66 г насыщенных жиров, что значительно превышает рекомендуемую суточную норму.

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Диетологи советуют употреблять эти продукты умеренно и чаще выбирать масла с ненасыщенными жирами, например оливковое или подсолнечное. В то же время научные данные о влиянии кокосового масла неоднозначны: отдельные исследования свидетельствуют, что оно может меньше повышать уровень ЛПНП, чем сливочное масло, однако это не делает его безусловно полезнее других растительных масел.

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Жареные блюда

Картофель фри, жареная курица, луковые кольца, пончики и другие блюда, приготовленные во фритюре, могут содержать много насыщенных и трансжиров. Последние образуются, в частности, при промышленной обработке растительных масел и способствуют повышению уровня "плохого" холестерина ЛПНП. Поэтому регулярное употребление жареной пищи может негативно сказываться на здоровье сердца и сосудов.

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Ультраобработанное мороженое

Магазинное мороженое высокой степени обработки часто содержит добавленный сахар, кукурузный сироп, молочный и кокосовый жиры. Такие ингредиенты улучшают вкус и текстуру десерта, но в то же время могут способствовать повышению уровня холестерина при чрезмерном употреблении.

Дополнительными источниками сахара и жиров могут быть наполнители – тесто для печенья, кусочки брауни и другие сладкие добавки. Чтобы оценить состав продукта, стоит проверять этикетку перед покупкой.

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Нефильтрованный кофе

Способ приготовления кофе также может влиять на уровень холестерина. Напиток, сваренный в турке, приготовленный во френч-прессе или эспрессо-машине, содержит кафестол – соединение, которое может препятствовать нормальному выведению холестерина и повышать уровень ЛПНП. В свою очередь, бумажный фильтр задерживает значительную часть этого вещества, поэтому фильтрованный кофе считается лучшим вариантом для контроля холестерина.

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При этом влияние зависит от количества напитка и способа его приготовления. Одна-две чашки в день обычно не представляют серьезной проблемы, тогда как регулярное употребление большого количества нефильтрованного кофе может сильнее сказываться на показателях холестерина. Также стоит учитывать сахар, сливки и сладкие сиропы, которые добавляют в кофейные напитки.

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Обработанное мясо

Бекон и другие виды обработанного мяса часто содержат много насыщенных жиров, чрезмерное употребление которых может повышать уровень холестерина. Диетологи советуют ограничивать такие продукты и есть их лишь изредка и небольшими порциями.

Особенно внимательно следить за своим рационом стоит людям с высоким уровнем холестерина, повышенным артериальным давлением или риском сердечно-сосудистых заболеваний.

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Как питание помогает контролировать холестерин

Для поддержания здорового уровня холестерина важно сбалансированно питаться и получать достаточно клетчатки. Напротив, избыток добавленного сахара, алкоголя, красного и обработанного мяса может негативно влиять на показатели.

Диетологи также рекомендуют обратить внимание на принципы так называемой портфельной диеты, разработанной для улучшения уровня холестерина. Она предполагает несколько основных изменений в питании:

– добавить соевые продукты. Тофу, темпе и соевое молоко содержат растительные соединения, которые могут способствовать снижению холестерина;

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– регулярно есть орехи и семена. Их можно добавлять в салаты, каши и йогурты или есть в качестве перекуса;

– увеличить количество клетчатки. Стоит чаще есть овощи, фрукты, овес, чечевицу, фасоль, бамию и баклажаны. Растворимая клетчатка помогает снижать уровень холестерина в крови.

– добавить в рацион растительные стеролы и станолы. Эти природные соединения содержатся в орехах, фасоли, горохе, а также в некоторых обогащенных продуктах и пищевых добавках. Они препятствуют всасыванию холестерина в кишечнике, способствуя его выведению из организма.

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