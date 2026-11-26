Питание играет важную роль в том, как стареет организм и как долго он остается здоровым. Диетологи советуют обратить внимание на обычную овсянку, которая может стать одним из самых полезных вариантов завтрака.

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Она содержит клетчатку и антиоксиданты, которые поддерживают работу сердца, помогают контролировать холестерин и уровень сахара в крови. Эксперт объяснила eatthis.com, почему стоит регулярно есть овес и какие добавки сделают это блюдо еще полезнее.

Почему овсянка полезна для долголетия?

Овсянка – не просто питательный завтрак, который помогает надолго избавиться от чувства голода. Она также может поддерживать здоровье и снижать риск развития заболеваний, связанных с возрастом.

Диетолог Триста Бест объясняет, что овес – отличный источник цельного зерна, клетчатки и важных питательных веществ. Именно поэтому его стоит регулярно включать в рацион.

Исследования показывают, что употребление овса может положительно влиять на несколько важных показателей здоровья. В частности, помогать контролировать уровень холестерина, поддерживать сердечно-сосудистую систему и снижать риск некоторых хронических заболеваний.

Еще одно преимущество овсянки – способность способствовать контролю веса. Благодаря сочетанию клетчатки и белка она хорошо насыщает, помогает дольше не чувствовать голода и может снижать общее количество потребляемых калорий. Это важно, поскольку избыточный вес и ожирение повышают риск развития диабета 2 типа и заболеваний сердца.

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Как овес влияет на организм?

Полезные свойства овсянки во многом объясняются содержанием антиоксидантов. Особое внимание исследователи уделяют авенантрамидам – соединениям, которые помогают бороться с воспалительными процессами и могут способствовать снижению артериального давления.

Кроме того, овес богат бета-глюканом – разновидностью растворимой клетчатки, которая выполняет несколько важных функций:

помогает снижать уровень сахара в крови;

способствует снижению уровня холестерина;

поддерживает развитие полезных бактерий в кишечнике.

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Эти свойства особенно важны для здоровья сердца. Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смертности, а высокий холестерин, диабет 2 типа и ожирение относятся к основным факторам риска.

Согласно метаанализу, опубликованному в журнале Preventive Cardiology, регулярное употребление цельнозерновых продуктов связано со снижением риска сердечных заболеваний на 21%.

Какие добавки сделают овсянку полезнее?

Чтобы получить максимум пользы от завтрака, важно обращать внимание не только на сам овес, но и на дополнительные ингредиенты.

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По словам Тристы Бест, чрезмерное количество сахара и калорийных добавок может существенно снизить пользу блюда. В частности, стоит ограничивать кленовый сироп, коричневый сахар, сладкие сухофрукты и шоколад.

Вместо этого диетолог советует экспериментировать с натуральными продуктами. Для сладкого варианта подойдут ягоды, банан, орехи и корица. Если вам больше нравятся несладкие завтраки, можно добавить овощи, немного оливкового масла, чеснок или хлопья красного перца.

Овсянку также можно использовать для приготовления смузи, делая их более густыми и питательными.

А чтобы не тратить много времени на завтрак, крупу можно приготовить заранее – например, оставить на ночь или запечь порционно. Так полезное блюдо будет готово даже самым загруженным утром.

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