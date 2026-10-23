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Во Франции зафиксировали первое в мире заражение человека вирусом Шамонда: чем он опасен и как передается

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
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Во Франции зафиксировали первое в мире заражение человека вирусом Шамонда: чем он опасен и как передается
Коровы пасутся у пересохшей реки Ду недалеко от Монбенуа, Франция. Источник: REUTERS/Denis Balibouse

Во Франции зафиксировали первый известный случай заражения человека вирусом Шамонда, который обычно выявляют у сельскохозяйственных животных. Пациент, мужчина старше 60 лет из района Лиона, умер в больнице, где проходил лечение от другого тяжелого заболевания.

О случае сообщили французские органы здравоохранения, пишет Reuters. По предварительным данным, мужчину могла укусить мокреца – мелкое кровососущее насекомое, которое переносит вирус. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддерживает связь с французскими властями и оценивает ситуацию.

Что известно о заражении

Руководитель французского управления здравоохранения Грегори Эмери заявил, что этот случай является беспрецедентным с научной и вирусологической точки зрения. По его словам, заражение связывают с сильно ослабленной иммунной системой пациента.

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В ВОЗ считают, что на данный момент речь идет об единичном случае, который вряд ли приведет к более широкому распространению инфекции. Французские чиновники также подчеркнули, что оснований говорить о чрезвычайной ситуации нет.

Как передается вирус

Вирус Шамонда передается через укусы мокрецов. Чаще всего его выявляют у крупного рогатого скота, но он также встречается у лошадей, альпак, овец и коз.

По словам Эмери, случаев передачи вируса от крупного рогатого скота человеку или от человека человеку не зафиксировано. В то же время ученые обращают внимание на ограниченность данных о влиянии этого вируса на здоровье людей.

Специалист Центра исследований вирусов Университета Глазго Бен Бреннан отметил, что опыт изучения родственных вирусов также свидетельствует об ограниченных рисках для людей. В частности, вирус Шмалленберга, который более десяти лет назад поражал скот в Европе, не вызвал известных случаев заболевания людей.

Где обнаружили вирус

Вирус Шамонда впервые идентифицировали в Нигерии в середине 1960-х годов. В Европе его подтвердили в конце июля после геномных исследований образцов от больного скота на юге Германии, в Швейцарии и на востоке Франции.

Позднее вирус обнаружили также в Австрии, Бельгии, Ирландии, Италии, Лихтенштейне, Люксембурге, Нидерландах, Португалии, Словении, Испании и на острове Джерси.

Вирус не относится к заболеваниям, на которые распространяется законодательство ЕС о здоровье животных, поэтому для него не предусмотрены официальные меры надзора и контроля в рамках этого законодательства.

Последствия для животных

У зараженного крупного рогатого скота могут наблюдаться диарея, слабость, потеря аппетита и, реже, повышение температуры. Французские специалисты по охране здоровья животных также привели результаты исследования девяти молочных ферм, где из-за вируса производство молока сократилось до 75%.

В настоящее время французские органы здравоохранения не сообщают о риске распространения вируса среди населения. ВОЗ продолжает поддерживать связь с местными властями по поводу этого необычного случая.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что вирус Эбола уже добрался до Европы. Рассказали, в какой стране подтвержден первый случай.

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