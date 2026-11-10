Во Львове врачи спасли 4-летнюю девочку, в бронхах которой застрял строительный шуруп. Фото

Во Львове медики Центра детской медицины спасли 4-летнюю девочку, в дыхательных путях которой оказался длинный строительный шуруп. Его обнаружили в бронхах ребенка, после чего маленькую пациентку немедленно прооперировали.

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Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести с выраженным кашлем, одышкой и беспокойством. Об этом сообщили на странице больницы "Охматдит" Центра детской медицины в Facebook.

"В больницу "Охматдит" скорой помощью доставили ребенка (возрастом 3 года и 9 месяцев) из города Шептицкий, что во Львовской области. На рентгеновском снимке в местной больнице обнаружили инородное тело в бронхах – длинный и острый строительный шуруп. И сразу перенаправили в наш Центр. Ведь с дыхательными путями работают только торакальные хирурги", – рассказали там.

Торакальный хирург Центра детской медицины Александр Колодий отметил, что в этом случае нельзя было медлить, так как шуруп мог повредить стенку бронха.

"Это шуруп, и он достаточно острый и длинный для ребенка такого возраста. Главная опасность заключалась в том, что он мог повредить стенку бронха, вызвать перфорацию или сильное кровотечение. Поэтому действовать нужно было как можно быстрее. Чем дольше инородное тело находится в бронхах, тем сильнее отекает слизистая и усиливается воспалительный процесс", – объяснил он.

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Мать ребенка рассказала, что та самостоятельно достала шуруп из плинтуса дома. Пока взрослые на мгновение отвлеклись, девочка нашла острый элемент, который оказался в ее дыхательных путях.

Медикам удалось аккуратно и без осложнений извлечь шуруп. Вместе с торакальным хирургом Александром Колодием работали анестезиолог Яна Гречух и хирург-интерн София Фурдас.

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"Благодаря своевременному обращению и успешной операции уже на следующий день ребенка в удовлетворительном состоянии выписали домой", – говорится в сообщении.

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