Есть слова, которые врачу произнести непросто. Но еще труднее их услышать: "Возможно, Вам стоит подумать о донорских яйцеклетках".

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Іноді після цих слів настає тиша. Жінка киває, ставить запитання, але всередині звучить зовсім інше: "Невже в моєї дитини не буде моїх очей? Моєї усмішки? Невже я не побачу в ній риси своєї мами, свого батька, себе самої?"

Можливо, за плечима вже роки лікування. Аналізи, уколи, очікування результатів, короткі миті надії – і знову розчарування. Тепер їй пропонують шлях, про який вона навіть боялася думати.

Перш ніж приймати таке рішення, важливо отримати відповіді на два запитання: чи залишаються обґрунтовані можливості лікування з власними яйцеклітинами та що означатиме донорство саме для цієї сім’ї.

Бажання мати генетично рідну дитину

"Але я хочу свою дитину…" Ця фраза заслуговує на розуміння. Бажання передати дитині частинку власної генетичної історії природне. Для когось воно не має вирішального значення, а для когось є невіддільною частиною уявлення про материнство.

Тому рекомендація донорських яйцеклітин іноді сприймається як визнання поразки. "Може, спробувати ще раз? Може, є інший метод?" Іноді ці запитання цілком обґрунтовані. Але буває й так, що лікування триває роками, а пацієнтка досі не розуміє свого реального прогнозу.

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Завдання лікаря – допомогти розібратися, що ще можна змінити і яких результатів варто очікувати. Самого заклику "не втрачайте надію" тут недостатньо.

Що варто перевірити перед рішенням про донацію

Низький оваріальний резерв або невдала спроба ЕКЗ самі по собі не дають відповіді на всі запитання. Рішення потребує оцінки віку жінки, результатів обстежень і того, що відбувалося в попередніх циклах лікування.

Насамперед варто докладно розібрати попередні спроби: скільки фолікулів росло, скільки яйцеклітин отримали, скільки з них були зрілими, як відбулося запліднення і як розвивалися ембріони. Невелика кількість ооцитів, низька частка зрілих яйцеклітин та порушення запліднення – різні ситуації. Вони потребують різних рішень.

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Іноді є підстави переглянути протокол стимуляції, початкові дози препаратів, спосіб і час фінального дозрівання яйцеклітин. Мета – краще використати наявний потенціал яєчників. При цьому більша доза препаратів не обов’язково дає кращий результат, а зміна протоколу не усуває вікових обмежень. [1]

Якщо труднощі виникали на етапі запліднення, потрібно оцінити можливі причини, включно з чоловічим фактором. За відповідними показаннями може бути доцільним ІКСІ – введення сперматозоїда в яйцеклітину. Але застосування ІКСІ всім пацієнткам без показань не підвищує частоту народження дитини. [2]

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Для окремих жінок можна обговорити отримання яйцеклітин або ембріонів у кількох циклах. Один із варіантів – подвійна стимуляція протягом одного менструального циклу, якщо перенесення свіжого ембріона не планується. Такий підхід може допомогти накопичити матеріал за коротший час, але не "омолоджує" яйцеклітини й не гарантує кращого кінцевого результату порівняно з іншими стратегіями. Доцільність, витрати й навантаження потрібно оцінювати індивідуально. [1]

Важливо також розуміти межі технологій. Наприклад, PGT-A досліджує хромосомний склад ембріонів, але не виправляє його та не створює додаткових здорових ембріонів. Це не універсальний спосіб підвищити шанси для кожної пацієнтки. [3]

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Я б обережно ставився до обіцянок "відновити запас" або "омолодити" яйцеклітини. Для PRP яєчників немає переконливих доказів, які дозволяли б подавати його як надійний спосіб уникнути донації; залишаються й питання безпеки. DHEA та гормон росту також не слід представляти як доведене рішення для всіх жінок із низькою відповіддю яєчників. [1, 4]

Отже, ще одна спроба має починатися з конкретного плану: що саме ми змінюємо, чому це може допомогти, який прогноз і коли повернемося до обговорення подальшого шляху. Можливість отримати яйцеклітину ще не дорівнює ймовірності народити дитину. Саме прогноз народження дитини, наскільки його можна оцінити, важливо обговорювати з лікарем.

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Рішення двох людей

Поруч із жінкою може бути чоловік, який теж роками чекає на дитину. Він бачить її страждання, намагається підтримати й водночас має власну мрію про батьківство.

Якщо використати донорську яйцеклітину та його сперматозоїди, дитина буде генетично спорідненою з ним. Для одного партнера ця можливість може означати здійснення мрії, а для іншого – необхідність попрощатися з частиною власних очікувань.

Жінка не повинна погоджуватися лише через страх втратити стосунки або почуття обов’язку. Чоловік має право відверто говорити про своє бажання стати батьком. Тут особливо важливо почути одне одного; іноді в цьому допомагає психолог, який працює з питаннями репродукції та донорства.

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Зв’язок між матір’ю та дитиною

При використанні донорської яйцеклітини дитина не успадкує ДНК жінки, яка її виношуватиме. Цю обставину не потрібно приховувати або применшувати.

Водночас стосунки матері й дитини складаються не лише з генетичної спорідненості. Є вагітність, перші рухи, народження, щоденна турбота і спільно прожиті роки. Для багатьох жінок цей досвід має величезне значення. Але лікар не може наперед вирішити, чи буде цього достатньо саме для Вас.

Як дитина може сприйняти своє походження

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"А якщо дитина дізнається? Чи не перестане вважати мене мамою? Чи не захоче знайти донорку?" Ці запитання варто обговорювати ще до початку лікування. Універсального сценарію дитячої реакції немає.

Я пам’ятаю історію з початку своєї роботи в репродуктивній медицині. Тоді ще практично не було звичних сьогодні банків донорських яйцеклітин. За добровільною згодою пацієнток частину отриманих у програмах ЕКЗ ооцитів використовували для допомоги іншим жінкам. Завдяки такій програмі в одній сім’ї народилася дівчинка.

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Приблизно у шістнадцять років, вивчаючи біологію, вона дійшла висновку, що не може бути генетичною донькою своєї матері. Не знаючи обставин свого народження, вирішила, що її всиновили. Це стало для неї важким переживанням і загострило конфлікти з матір’ю.

Під час сварок вона говорила: "Ти так до мене ставишся, тому що я не твоя рідна донька!" Зрештою мати звернулася до мене по допомогу.

Ми зустрілися з дівчиною. Я пояснив, що для її народження використали донорську яйцеклітину, а вагітність виносила й народила її саме мама. Дівчина опустилася перед матір’ю на коліна і, плачучи, почала просити вибачення: "Мамо, пробач мені! Я думала, що ти не моя мама… А ти мене народила!"

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Ця сцена залишилася в моїй пам’яті. Для тієї дівчини обставини її народження виявилися надзвичайно важливими. Але її реакція не є моделлю для всіх дітей і не означає, що усиновлення робить материнство менш справжнім.

Для мене ця історія також про те, як боляче дитині самій шукати пояснення, коли дорослі мовчать. Питання відкритості, слів і часу для розмови про походження варто заздалегідь обговорити з фахівцем. Дитині може знадобитися не одна розмова, а можливість повертатися до цієї теми в міру дорослішання.

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Право на власне рішення

Комусь важливо використати навіть невеликий шанс на генетично рідну дитину. Хтось після багатьох спроб готовий розглянути донорство. Хтось вирішує завершити лікування. Усі ці рішення заслуговують на повагу.

Сумніви можуть залишатися навіть після зробленого вибору. Іноді потрібна ще одна консультація, друга експертна думка або час для розмови з партнером. Важливо, щоб рішення спиралося на зрозумілу інформацію про можливості й обмеження лікування та відповідало цінностям самої сім’ї.

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На консультацію можна прийти, ще не маючи готової відповіді щодо донорства. Почати варто з Вашої історії та попередніх результатів: що вони означають, які варіанти залишаються і що кожен із них вимагатиме від Вас.

P.S. Розмова з пацієнтами

Одного разу до мене прийшло подружжя, яке багато років лікувалося в нашій клініці. Після численних спроб у них народилася довгоочікувана дитина – завдяки донорським яйцеклітинам.

Вони подякували, а потім сказали приблизно так: "Ми Вам дуже вдячні за дитину. Але Ви позбавили нас багатьох років батьківського щастя. Ви говорили про донорську програму так делікатно, так обережно… А треба було сказати прямо, що в нашій ситуації це найреальніший шлях. Можливо, ми спочатку образилися б. Але, можливо, наша дитина народилася б раніше".

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Ці слова змусили мене замислитися над тим, як я пояснюю прогноз. Я не можу знати, чи погодилася б ця сім’я раніше, якби моя рекомендація прозвучала категоричніше. І ця історія не дає лікареві права тиснути на пацієнтів.

Але вона навчила мене: делікатність не повинна заважати ясності. Недостатньо згадати альтернативу – потрібно переконатися, що люди зрозуміли, чому ми її обговорюємо і наскільки невеликим може бути шанс продовження лікування з власними яйцеклітинами.

Пацієнт має право сподіватися й обирати. Він також має право знати правду про свій прогноз. Для мене відповідальність репродуктолога полягає в тому, щоб допомогти поєднати ці права у рішенні, з яким людина зможе жити.

Джерела до медичного розділу:

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