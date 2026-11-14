Ученые назвали лучшую диету для здоровья мозга: она замедляет старение

С возрастом мозг постепенно меняется, а память и способность концентрироваться могут ухудшаться. Однако правильное питание способно помочь поддерживать когнитивное здоровье и сохранять умственную активность.

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Новые исследования показывают, что средиземноморская диета может замедлять возрастное снижение когнитивных функций. Издание eatthis.com рассказывает, какие продукты стоит включить в рацион, чтобы позаботиться о здоровье мозга.

В исследовании, опубликованном в British Journal of Nutrition, ученые проанализировали данные более 900 взрослых, за которыми наблюдали около трех лет. Они сравнили особенности питания участников с показателями когнитивного здоровья, в частности памятью, речью, зрительным восприятием и способностью планировать и принимать решения.

Результаты показали, что у людей, которые тщательнее придерживались принципов средиземноморской диеты, когнитивные функции снижались медленнее. В частности, повышение показателя соблюдения диеты на 10 баллов по шкале от 0 до 55 было связано с замедлением когнитивного спада на 7% в течение года. Кроме того, каждая дополнительная порция овощей ассоциировалась со снижением скорости ухудшения умственных способностей более чем на 2%.

Эти выводы согласуются с результатами других научных работ. Например, исследование Эдинбургского университета с участием более 500 пожилых людей выявило связь между средиземноморским питанием и лучшими умственными способностями в старшем возрасте.

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Еще одно масштабное исследование, опубликованное в журнале Alzheimer's & Dementia, охватило более 5000 участников, за которыми наблюдали в течение 20 лет. Ученые выяснили, что у людей, которые наиболее строго придерживались средиземноморской диеты, показатели здоровья мозга были характерны для людей почти на шесть лет моложе.

Что предполагает средиземноморская диета?

Основу этого рациона составляют овощи, фрукты, орехи, оливковое масло и другие продукты растительного происхождения. Особое внимание уделяется мононенасыщенным жирам, витаминам, минералам и фитохимическим соединениям, содержащимся в растениях.

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Также важно ограничивать потребление соли и отдавать предпочтение разнообразному сбалансированному питанию.

Преимущества такого рациона не ограничиваются здоровьем мозга. Соблюдение средиземноморской диеты также связывают с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний и большей продолжительностью жизни.

Таким образом, регулярное употребление овощей, орехов, полезных жиров и других питательных продуктов может стать одним из способов поддерживать работу мозга и замедлять возрастные изменения.

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