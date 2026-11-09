Ученые назвали простой фактор, который может снижать риск деменции: что показало исследование

Большее количество яркого света днем может быть связано с более низким риском развития деменции в пожилом возрасте. Исследователи выяснили, что люди, которые ежедневно находились при ярком освещении не менее 42 минут, реже сталкивались с этим заболеванием в последующие годы.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале General Psychiatry. Ученые проанализировали данные взрослых людей и установили связь между уровнем освещения днем и вероятностью развития деменции примерно за восемь лет наблюдений.

Как яркий свет связан с риском деменции

В исследовании приняли участие почти 88 тысяч взрослых людей, у которых в начале наблюдения не было деменции. В течение семи дней они носили на запястьях устройства с датчиками, измерявшими уровень освещенности днем и ночью. В дальнейшем исследователи следили за состоянием их здоровья: за медианный период наблюдения в 8,1 года деменцию диагностировали у 741 участника.

Выяснилось, что пребывание под ярким светом интенсивностью от 5000 люкс не менее 42 минут в день было связано со снижением относительного риска деменции на 17%. В то же время участники, получавшие больше дневного света, в целом имели меньшую вероятность развития заболевания.

По результатам анализа, недостаточное пребывание под ярким светом оказалось более сильным предиктором деменции, чем шесть других традиционных факторов риска. Среди них – ожирение, употребление алкоголя, загрязнение воздуха и потеря слуха.

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Кому дневной свет может быть особенно полезен

Особенно выраженную связь исследователи заметили среди людей, которые привыкли поздно ложиться спать и поздно просыпаться. В этой группе больше дневного света было связано со снижением риска деменции до 41%.

Похожую закономерность обнаружили и среди носителей варианта гена APOE ε4, который связан с повышенным риском болезни Альцгеймера. Участники этой группы, получавшие больше дневного света, имели до 27% более низкий риск развития деменции.

В то же время исследователи не обнаружили статистически значимой связи между количеством света ночью и риском заболевания. Это указывает на то, что важную роль в выявленной закономерности может играть именно дневное освещение.

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Как свет может влиять на работу мозга

Одно из возможных объяснений связано с циркадными ритмами – внутренними биологическими часами организма, которые регулируют циклы сна и бодрствования. Когда свет попадает в глаза, он активирует главные биологические часы мозга, помогая синхронизировать суточные ритмы организма с солнечным циклом.

Нарушения этих ритмов часто наблюдаются у людей с деменцией, в частности из-за проблем со сном. Кроме того, в ходе исследования участники, получавшие больше дневного света, имели больший объем или площадь поверхности отдельных участков медиальной височной доли мозга. Эта зона играет важную роль в работе памяти и относится к областям, которые часто поражаются на ранних стадиях деменции.

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Ученые также предполагают, что свет может влиять на мозг опосредованно. Например, предыдущие исследования связывали большее количество дневного света с более низким риском большого депрессивного расстройства, которое, в свою очередь, является одним из факторов риска деменции.

Может ли дневной свет предотвратить деменцию

Авторы исследования считают, что полученные результаты могут стать основой для дальнейшего изучения световых вмешательств и разработки рекомендаций по пребыванию при ярком дневном свете. Такой подход потенциально может стать доступным способом поддержания здоровья мозга, особенно для людей с повышенным риском когнитивного ухудшения.

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Авторы отдельно обратили внимание на то, что современные люди проводят около 90% дня в помещениях, где освещенность часто составляет лишь 300–500 люкс. В то же время дневной свет может быть значительно ярче даже в пасмурную погоду.

Напомним, ученые выявили связь между нарушениями сна и повышенным риском инсульта и болезни Альцгеймера. Исследователи подчеркивают важность регулярного и достаточного сна для поддержания здоровья мозга.

Как писал OBOZ.UA, регулярные физические упражнения могут помочь снизить риск деменции и поддерживать когнитивные функции. Ученые также изучают, как активный образ жизни влияет на здоровье мозга в разном возрасте.