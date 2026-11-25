Исследования показали, что музыка, танцы или рисование являются не только приятным времяпрепровождением, но и положительно влияют на физическое и психическое здоровье человека. Даже 45 минут творческой работы могут заметно снизить уровень гормона стресса кортизола.

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Кроме того, может существовать связь между занятиями творчеством и продолжительностью жизни, однако нельзя исключать влияние других факторов. Об этом рассказало издание Egeszseg Kalauz.

Как творчество влияет на уровень стресса

В исследовании, опубликованном в 2016 году, описывается, как участники в течение 45 минут занимались разными видами творчества. Результаты показали, что у большинства из них уровень кортизола снизился независимо от того, был ли у них предыдущий опыт.

Этот результат свидетельствует о том, что не обязательно хорошо рисовать или играть на музыкальных инструментах, чтобы почувствовать результат. Сам творческий процесс может приносить радость и утешение.

Рисование положительно влияет на организм. Источник: magnific.com

Творчество может влиять на продолжительность жизни

Исследователи из Университетского колледжа Лондона проанализировали данные почти 6700 человек старше 50 лет за 14-летний период. Они также изучили культурные привычки участников, в частности их посещение музеев, театров и концертов.

Согласно исследованию, опубликованному в медицинском журнале The BMJ, люди, которые регулярно участвовали в таких программах, имели более низкий риск смерти, чем те, кто вообще не посещал культурные мероприятия. Результаты исследования показали, что может существовать связь между занятиями творчеством и продолжительностью жизни.

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Однако важно подчеркнуть, что исследование не доказало, что именно посещение театра или музея продлевает жизнь. Образ жизни, социальные отношения, психическое здоровье и другие факторы также играют большую роль.

Творческая деятельность помогает поддерживать концентрацию внимания, подвижность и социальные связи.

Например, танцы требуют координации движений и чувства ритма. Некоторые исследования показывают, что регулярные занятия танцами также могут играть определенную роль в улучшении двигательной активности и настроения у людей с болезнью Паркинсона.

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Игра на музыкальном инструменте способствует работе мозга, ведь задачи, которые нужно выполнить человеку, требуют сложных усилий. Отслеживание мелодий, координация движений и поддержание внимания могут способствовать развитию когнитивных навыков.

Совместное пение или групповая деятельность также могут облегчить чувство одиночества. Это может быть особенно важно для пожилых людей, поскольку изоляция также может негативно влиять на психическое здоровье.

Использование арт-терапии для улучшения психического здоровья

Одним из самых известных способов применения искусства для оздоровления является арт-терапия. Это терапевтический подход, который использует творческие инструменты для поддержки понимания и обработки психологических процессов. Участники могут работать над собственным опытом с помощью рисования, живописи, работы с глиной или других творческих занятий.

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Одно из главных преимуществ этого метода заключается в том, что для выражения мыслей не обязательно говорить. Творчество может дать возможность выразить внутреннее напряжение, страхи или сложные переживания, о которых иначе было бы трудно рассказать.

Искусство не является панацеей и не может заменить медицинское лечение. Однако оно может помочь нам справиться со стрессом, поддерживать связь с другими и получить опыт, который может способствовать нашему благополучию.

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