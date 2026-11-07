Пожалуй, почти все знают, насколько важную роль витамин D играет в регулировании обмена кальция и фосфора в организме, необходимых для поддержания здоровья костей, зубов и мышц.

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Недостатня кількість вітаміну D може призводити до порушень мінералізації кісток, зокрема до рахіту у дітей та остеомаляції у дорослих.

Крім незамінної ролі у будівництві та збереженні міцності кісток, зубів і м’язів, вітамін D також виконує десятки інших важливих функцій – регулює функцію імунної системи, впливає на ріст та розвиток, бере участь в обміні глюкози, від нього залежать функція нервової системи та коливання настрою.

Для оптимального забезпечення організму вітаміном D потрібне сонячне світло. Під впливом ультрафіолетового випромінювання типу B (UVB) організм синтезує вітамін D у шкірі. Проте інтенсивність такого випромінювання залежить від пори року, географічної широти, часу доби та погодних умов.

В Україні достатня кількість сонячного світла потрібного типу, щоб організм міг синтезувати вітамін D, є лише з квітня по вересень. Оскільки вітамін D міститься лише в невеликій кількості продуктів і в недостатній для заміни сонця кількості, отримати його в достатній кількості лише з їжі майже неможливо. Тож вже місяць, як ми потребуємо дотації синтетичними аналогами, найбільш оптимально – холекальциферолом (вітамін D3).

До харчових джерел вітаміну D належать:

жирна риба (лосось, оселедець і скумбрія);

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червоне м’ясо та субпродукти (печінка та нирки);

яєчні жовтки;

продукти, збагачені вітаміном D (молоко та молочні продукти, деякі сухі сніданки, рослинні напої, соки, гриби вирощені під УФ-опроміненням тощо)

ДІЄТИЧНІ ДОБАВКИ: КОМУ РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПРИЙОМ

З жовтня по квітень кожного року слід щоденно приймати дієтичні добавки з вітаміном D3 у дозі 15-20 мікрограмів (600-800 МО).

У період з квітня по вересень більшість людей віком від 5 років, ймовірно, отримуватимуть достатню кількість вітаміну D завдяки сонячному світлу, під час перебування на відкритому повітрі. Тому в цей час добавки можна не приймати.

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Певні групи людей мають підвищений ризик дефіциту вітаміну D. Їм варто щодня приймати добавку, що містить 20 мікрограмів (800 МО) вітаміну D3, протягом усього року.

До таких груп належать:

вагітні та жінки, які годують груддю. Їм рекомендують щонайменше 20 мікрограмів (800 МО) вітаміну D щодня.

немовлята та діти віком до 5 років. Немовлятам, яких годують грудним молоком, від народження до одного року рекомендують щодня давати добавку (краплі), що містить від 8,5 до 10 мікрограмів вітаміну D (340–400 МО). Немовлятам, яких годують дитячою сумішшю, не потрібні вітамінні краплі, якщо вони щодня випивають не менше 500 мл молочної суміші, в яку вже доданий вітамін D. Дітям віком від 1 до 4 років рекомендують щодня давати добавку, що містить 10 мікрограмів вітаміну D (400 МО).

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люди, які носять одяг, що закриває майже всю поверхню тіла, а також ті, хто мало або взагалі не перебуває на сонці (більшу частину часу проводять у приміщенні або мешкають у закладах догляду).

люди з темнішою пігментацією шкіри, зокрема африканського, афро-карибського та південноазіатського походження. Їм потрібно більше часу перебувати на сонці, щоб організм синтезував достатню кількість вітаміну D.

До груп підвищеного ризику також належать люди старшого віку, люди з ожирінням, порушеннями всмоктування поживних речовин та окремими захворюваннями печінки або нирок. У таких випадках потреба у вітаміні D та його дозування визначаються індивідуально.

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ЯКІ ДОЗИ Є ЗАВИСОКИМИ

Попри важливість вітаміну D для здоров'я, його надмірне споживання може бути небезпечним. Тривале вживання надмірних доз добавок може спричинити гіперкальціємію – підвищення концентрації кальцію в крові.

Цей стан може супроводжуватися нудотою, блюванням, м'язовою слабкістю, спрагою та частим сечовипусканням. У тяжких випадках можливе ураження нирок, порушення серцевого ритму та відкладання кальцію в м'яких тканинах.

Для більшості людей 15-20 мікрограмів/мкг на добу (600-800 МО) вітаміну D вважається достатньою та безпечною дозою.

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Верхні межі безпечного добового споживання становлять:

Для дорослих і дітей від 11 років – 100 мкг (4000 МО). Це також стосується вагітних, жінок, які годують грудьми, та людей старшого віку.

Для дітей віком від 1 до 10 років – 50 мкг (2000 МО).

Для немовлят до 12 місяців – 25 мкг (1000 МО).

У деяких людей є певні медичні стани або захворювання, за яких навіть звичайні профілактичні дози вітаміну D потребують обережності та консультації лікаря.

Якщо лікар призначив приймати іншу дозу вітаміну D, слід дотримуватися його рекомендацій.

Отже, важливо забезпечувати достатнє надходження вітаміну D, особливо в осінньо-зимовий період, однак з урахуванням індивідуальних потреб (віку, стану здоров’я, особливостей харчування) та не перевищувати без медичних показань допустимі дози.

Запрошую поділитися в коментарях, який вітамін D, коли та в яких дозах ви його приймаєте? А якщо досі не почали його прийом, то з яких міркувань?

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