Как долго можно не опорожнять кишечник: гастроэнтерологи назвали тревожный срок

Регулярность стула во многом зависит от питания, образа жизни и индивидуальных особенностей организма. Однако длительное отсутствие стула может свидетельствовать о запоре и приводить к проблемам со здоровьем.

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Гастроэнтерологи объяснили, сколько дней можно не ходить в туалет, какие симптомы не стоит игнорировать и как улучшить работу кишечника. Также специалисты рассказали parade.com, когда изменения стула требуют консультации врача.

Как часто нужно опорожнять кишечник?

Нормальная частота стула у разных людей различается. По словам гастроэнтерологов, здоровой нормой считается от трех раз в день до трех раз в неделю.

"Правило трех" помогает понять этот диапазон: от трех дефекаций в неделю до трех в день.

На регулярность влияют количество клетчатки в рационе, потребление воды, физическая активность, возраст, гормональные изменения, стресс, лекарства и особенности кишечной микрофлоры.

Гастроэнтеролог Куку Чоудхари объясняет, что прием пищи стимулирует работу толстой кишки благодаря гастроколическому рефлексу. Именно поэтому у многих людей позывы к дефекации возникают после завтрака или другого полноценного приема пищи.

На работу кишечника также могут влиять путешествия, изменения в питании, снижение физической активности и привычка игнорировать позывы к дефекации.

При этом важно обращать внимание не только на частоту посещения туалета, но и на самочувствие. Вздутие, боль в животе, чрезмерное натуживание и трудности при дефекации могут свидетельствовать о проблемах с пищеварением.

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Сколько дней можно не ходить в туалет?

Одним из критериев запора считается дефекация реже трех раз в неделю, особенно если кал твердый, приходится сильно натуживаться или остается ощущение неполного опорожнения кишечника.

Если стула нет несколько дней, не стоит игнорировать этот симптом, особенно при появлении дискомфорта.

Гастроэнтеролог Куку Чоудхари предупреждает, что длительный запор может вызвать вздутие живота, боль в животе и геморрой. В тяжелых случаях затвердевшие каловые массы накапливаются в прямой или толстой кишке, образуя каловый завал.

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Чем дольше кал остается в толстой кишке, тем больше воды из него поглощается. Из-за этого он становится тверже, а опорожнение кишечника – сложнее.

Сильный запор также может сопровождаться тошнотой, потерей аппетита и значительным вздутием живота. Поэтому стойкие проблемы с опорожнением кишечника требуют внимания врача.

Как наладить работу кишечника?

Гастроэнтерологи рекомендуют начать с изменений повседневных привычек.

Ешьте больше клетчатки. Она помогает поддерживать регулярное опорожнение кишечника. Врач Зарема Сингсон советует употреблять примерно 20-25 г клетчатки в день. Пейте достаточно воды. Адекватное потребление жидкости помогает предотвратить чрезмерное затвердевание кала. Будьте физически активны. Регулярное движение способствует нормальной работе кишечника. Не игнорируйте позывы. Если организм сигнализирует о необходимости посетить туалет, не стоит постоянно откладывать это. Полезно выделять достаточно времени для дефекации, в частности после завтрака. Обсудите лекарства с врачом. Некоторые препараты и добавки могут вызывать запор. Если проблема возникла после начала их приема, обсудите это со специалистом. При необходимости врач также может порекомендовать средства для облегчения дефекации.

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Когда нужно обратиться к врачу?

Консультация специалиста необходима, если запоры повторяются, привычный режим дефекации внезапно изменился или проблемы с кишечником мешают повседневной жизни.

Кровь в кале требует неотложной медицинской оценки. Также не стоит откладывать обращение за помощью при сильной боли в животе, значительном вздутии, рвоте или невозможности выпустить газы.

Итак, единой нормы частоты дефекации для всех не существует. Однако важно следить за изменениями привычного режима посещения туалета и сопутствующими симптомами. Если стула нет более трех дней, особенно при наличии дискомфорта, стоит обратиться к врачу, чтобы выяснить причину и подобрать безопасный способ решения проблемы.

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