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Как готовить яйца, чтобы не повышать холестерин: советы кардиолога

Руслана СтрелецРуслана Стрелец
Time to read3 мин
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Как готовить яйца, чтобы не повышать холестерин: советы кардиолога
Кардиолог объяснил, как правильно готовить яйца для здоровья сердца. Источник: magnific

Яйца могут быть частью здорового рациона, в том числе и для людей, которые заботятся о сердце. Однако важно не только само блюдо, но и способ его приготовления.

Кардиолог Крейг Басман объяснил, какие методы помогают сохранить питательные свойства яиц и не добавлять лишних насыщенных жиров. Также врач назвал на parade.com популярные ингредиенты и способы приготовления, которых лучше избегать.

Действительно ли яйца полезны для сердца?

По словам кардиолога Крейга Басмана, яйца вполне могут быть частью здорового рациона. Несмотря на многолетние опасения по поводу холестерина в желтках, современные научные данные свидетельствуют, что для большинства людей гораздо важнее контролировать потребление насыщенных и трансжиров.

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Кардиолог ссылается на исследования, согласно которым употребление до одного целого яйца в день не увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний у в целом здоровых взрослых.

В то же время людям с выраженной ишемической болезнью сердца, значительно повышенным уровнем холестерина или диабетом 2 типа стоит быть осторожнее.

"В таких случаях я советую своим пациентам ограничивать потребление желтков несколькими разами в неделю или переходить на яичные белки, которые обеспечивают организм высококачественным белком без холестерина", – объясняет Басман.

Как кардиолог рекомендует готовить яйца?

Лучшим вариантом для здоровья сердца врач считает вареные яйца и яйца-пашот. При таком приготовлении не нужно добавлять сливочное масло или другие жиры, которые могут способствовать повышению уровня "плохого" холестерина ЛПНП.

Кроме того, приготовление в воде позволяет избежать чрезмерного нагревания кулинарных жиров и сохранить естественные питательные вещества продукта, в частности витамины группы B и антиоксиданты.

Сам кардиолог предпочитает яйца-пашот из-за их нежной консистенции и насыщенного вкуса.

"Мягкий, жидкий желток прекрасно дополняет ломтик цельнозернового тоста на закваске. Он фактически заменяет сливочное масло, поэтому блюдо остается вкусным без лишних жиров", – рассказывает специалист.

Какие еще способы приготовления яиц подходят для здорового питания?

Если вареные яйца или пашот не по вкусу, есть и другие способы приготовления, которые могут быть полезны для сердечно-сосудистой системы.

В частности, кардиолог советует обратить внимание на такие варианты:

  • Яичница и омлет. Их можно готовить с небольшим количеством оливкового масла или масла авокадо. Важно не перегревать жир и не использовать его слишком много.
  • Приготовление на слабом огне. Умеренная температура помогает предотвратить окисление масла и образование вредных соединений, которые могут усиливать окислительный стресс и воспаление.

Еще один способ сделать блюдо питательнее – добавить овощи. Например, Басман любит сочетать яйца со шпинатом и помидорами черри.

Такие ингредиенты обеспечивают организм клетчаткой, калием и антиоксидантами. Эти вещества важны для регуляции артериального давления и поддержания здоровья сосудов. Кроме того, овощи придают блюду вкус без лишних насыщенных жиров.

Как не следует готовить яйца, чтобы не навредить сердцу?

Некоторые популярные способы приготовления яиц кардиолог советует ограничить. Прежде всего речь идет о жарке на сливочном масле, беконном жире и других животных жирах.

Проблема заключается не столько в самом холестерине яичного желтка, сколько в избытке насыщенных жиров. Они могут повышать уровень ЛПНП, способствуя накоплению холестериновых бляшек и сужению артерий. Со временем это увеличивает риск инфаркта и инсульта.

Также врач советует не злоупотреблять такими добавками:

  • Бекон и колбасы. Переработанное мясо содержит много соли и насыщенных жиров. Чрезмерное потребление таких продуктов может негативно влиять на артериальное давление и состояние сосудов.
  • Большое количество сыра. Избыток сыра увеличивает калорийность блюда и количество насыщенных жиров в нем, что может свести на нет преимущества полезного способа приготовления яиц.

Вместо этого кардиолог советует сочетать яйца с овощами, использовать минимум масла и отдавать предпочтение варке или приготовлению на небольшом огне.

Главный принцип прост: для здоровья сердца важно не отказываться без необходимости от любимых продуктов, а правильно их готовить и следить за количеством жиров в рационе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как яйца влияют на здоровье печени.

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