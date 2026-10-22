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Как улучшить работу мозга по утрам: невролог назвал простую привычку

Руслана СтрелецРуслана Стрелец
Time to read3 мин
1,4 т.
Как улучшить работу мозга по утрам: невролог назвал простую привычку
Какая утренняя привычка помогает поддерживать здоровье мозга: совет невролога. Источник: magnific

Утренние привычки могут влиять на концентрацию, память и настроение в течение дня. Невролог Адил Ниаз рассказал, какую простую физическую активность он старается выполнять каждое утро для поддержания здоровья мозга.

Для этого не нужны тренажеры или посещение спортзала — достаточно 15 минут и нескольких несложных упражнений. Издание parade.com рассказывает, как утренняя зарядка влияет на когнитивные функции и как сделать её частью своего распорядка дня.

По словам невролога Адила Ниаза из Медицинского центра Университета Джерси-Шор, разные участки мозга активируются с разной скоростью. В частности, префронтальной коре, которая отвечает за планирование и принятие решений, требуется время, чтобы полностью восстановить активность.

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Дополнительным фактором может быть недостаток жидкости после ночного сна, ведь даже легкое обезвоживание способно негативно влиять на внимание и память.

Именно поэтому утро — подходящее время для полезных привычек, которые помогают организму быстрее проснуться и поддерживают когнитивные функции.

Какую утреннюю привычку рекомендует невролог?

Адил Ниаз старается ежедневно уделять время легким физическим упражнениям или заниматься ими как минимум три раза в неделю. Его утренняя тренировка длится примерно 15 минут и включает растяжку, отжимания и приседания.

Такая активность не требует специального оборудования или посещения спортзала. Главное — размяться, активизировать кровообращение и немного повысить частоту сердечных сокращений.

"Легкая и умеренная физическая активность полезна для мозга, поскольку улучшает его кровоснабжение и стимулирует выработку нейротрофического фактора мозга (BDNF), который поддерживает здоровье нервных клеток", — объясняет невролог.

Исследования также показывают, что регулярные аэробные нагрузки могут положительно влиять на гиппокамп – область мозга, важную для формирования памяти и обучения.

Сам врач отмечает, что после утренней зарядки ему легче сосредоточиться и настроиться на работу.

"Это просто помогает мне проснуться. После физической активности я чувствую себя более собранным и сосредоточенным, особенно когда впереди насыщенный день", — делится Ниаз.

Как утренние упражнения влияют на мозг?

Регулярная физическая активность может приносить пользу как сразу после тренировки, так и в долгосрочной перспективе.

Среди возможных преимуществ:

  • Лучшая концентрация. Даже одна тренировка может временно улучшить внимание и когнитивную работоспособность.
  • Более позитивный настрой. Физическая активность влияет на процессы в мозге, связанные с регуляцией эмоций.
  • Поддержание памяти. Регулярные нагрузки помогают сохранять здоровье структур мозга, участвующих в запоминании.
  • Защита когнитивных функций. В сочетании с другими здоровыми привычками двигательная активность может способствовать снижению риска возрастного ухудшения когнитивных способностей.

По оценке Комиссии по профилактике деменции журнала The Lancet, опубликованной в 2020 году, изменения образа жизни и контроль факторов риска потенциально могут помочь предотвратить или отсрочить до 40% случаев деменции. В то же время физические упражнения — лишь один из элементов профилактики, а не гарантия защиты от заболевания.

Как сделать утреннюю зарядку привычкой?

Чтобы физическая активность стала частью ежедневного распорядка, невролог советует не требовать от себя слишком многого в начале.

Начинайте с небольшой нагрузки

Если вы давно не занимались спортом, попробуйте короткую прогулку, легкую разминку или простые упражнения дома. Постепенно увеличивайте продолжительность и частоту занятий, ориентируясь на собственное самочувствие.

Найдите партнера для тренировок

Договоритесь об утренних прогулках с другом, партнером или соседом. Совместная активность может сделать занятия более приятными и помочь придерживаться регулярного графика. К тому же социальные контакты также важны для психологического благополучия.

Готовьтесь к утру заранее

Чтобы не тратить время на поиски необходимых вещей, подготовьте спортивную одежду и обувь ещё вечером. Так вам будет легче начать двигаться сразу после пробуждения, не полагаясь только на мотивацию.

Главный совет невролога — сделать физическую активность регулярной и доступной. Даже 15 минут несложных упражнений утром могут стать хорошим началом дня и одним из способов поддерживать здоровье мозга в долгосрочной перспективе.

Ранее OBOZ.UA писал, какие продукты полезны для мозга.

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