Как секс влияет на здоровье: 6 полезных эффектов для организма

Секс может приносить не только удовольствие, но и пользу для физического и психического здоровья. Научные исследования показывают, что интимная близость способна снижать стресс, улучшать сон и положительно влиять на эмоциональное состояние.

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Кроме того, сексуальная активность связана с некоторыми изменениями в работе сердечно-сосудистой системы и восприятии боли. Издание eatthis.com рассказывает, что происходит с организмом во время секса и какие преимущества интимной близости отмечают ученые.

Поддерживает здоровье сердца

Секс является разновидностью физической активности, во время которой учащается сердцебиение и усиливается кровообращение. Исследование, опубликованное в American Journal of Cardiology, показало, что у мужчин, занимавшихся сексом не реже двух раз в неделю, риск сердечно-сосудистых заболеваний был ниже, чем у тех, кто сообщал об интимной близости раз в месяц или реже.

В то же время влияние сексуальной активности на сердце может различаться в зависимости от возраста и состояния здоровья. Поэтому важно учитывать индивидуальные особенности организма, особенно при наличии сердечно-сосудистых заболеваний.

Может улучшать состояние кожи

Во время секса усиливается кровообращение, благодаря чему кожа может приобретать более здоровый вид. Дерматолог Мелисса Пилианг объясняла, что этот эффект схож с результатом других видов физической активности.

Кроме того, интимная близость может способствовать расслаблению и снижению стресса. Поскольку длительный стресс способен негативно влиять на кожу, его снижение потенциально помогает поддерживать её здоровое состояние. Однако секс не является самостоятельным средством омоложения или лечения кожных проблем.

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Помогает расслабиться и лучше спать

После оргазма многие люди испытывают расслабление и сонливость. Это может быть связано с изменениями в работе нервной системы и выделением биологически активных веществ, в частности пролактина и окситоцина.

В одном из исследований более 60% участников сообщили об улучшении сна после оргазма с партнером. Другие научные работы также указывают на возможную связь между сексуальной активностью перед сном и более легким засыпанием.

Однако реакция организма индивидуальна: секс не гарантирует быстрого засыпания и не заменяет лечение бессонницы.

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Снижает уровень стресса

Интимная близость может помогать организму восстанавливаться после эмоционального напряжения. Исследование, опубликованное в журнале Psychosomatic Medicine в 2019 году, показало, что проявления близости, в частности физические прикосновения, могут способствовать лучшему восстановлению после стрессовых ситуаций.

Одним из возможных объяснений является выделение окситоцина и эндорфинов, которые участвуют в регуляции эмоционального состояния и восприятия боли.

Исследователи также обнаружили, что сексуальная активность может ослаблять реакцию артериального давления на стресс. В то же время этот эффект зависит от обстоятельств и не означает, что секс может заменить другие методы контроля стресса.

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Может временно уменьшать боль

Во время сексуальной стимуляции и оргазма организм выделяет эндорфины — природные вещества, влияющие на восприятие боли.

Профессор Барри Комисарук из Университета Рутгерса отмечал, что вагинальная стимуляция в отдельных случаях может помогать уменьшать хроническую боль в спине и ногах. Также некоторые люди отмечают облегчение менструальных спазмов, головной боли и боли, связанной с артритом.

Для такого эффекта оргазм не всегда обязателен. Физические прикосновения и ощущение эмоциональной близости также могут способствовать расслаблению и улучшению самочувствия. Однако реакция на сексуальную активность индивидуальна, а при постоянной или сильной боли необходимо обратиться к врачу.

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Снижение риска рака простаты

Некоторые исследования выявили связь между частотой эякуляции и вероятностью развития рака простаты. В частности, в исследовании, опубликованном в журнале European Urology, были проанализированы данные более 29 тысяч мужчин.

Результаты показали, что у мужчин, которые сообщали о более чем 21 эякуляции в месяц, риск рака простаты был примерно на 20 % ниже по сравнению с теми, кто сообщал о 4–7 эякуляциях за тот же период.

Другое исследование, проведенное с участием около 2300 мужчин, также выявило подобную закономерность.

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В то же время эти результаты демонстрируют статистическую связь, а не доказывают, что более частая эякуляция напрямую предотвращает рак. Для более точного понимания механизмов этой взаимосвязи необходимы дополнительные исследования.

Сексуальная активность может оказывать ряд положительных эффектов: способствовать расслаблению, улучшать сон, временно уменьшать боль и поддерживать эмоциональное благополучие. В то же время её влияние на сердечно-сосудистое здоровье и риск отдельных заболеваний зависит от многих факторов. Самое главное — чтобы интимная близость была добровольной, безопасной и комфортной для обоих партнёров.

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