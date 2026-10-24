Как общение с внуками влияет на здоровье мозга: результаты исследования

Общение с внуками может приносить не только положительные эмоции, но и пользу для здоровья мозга. Восьмилетнее исследование с участием почти 3000 бабушек и дедушек выявило связь между уходом за детьми и лучшими когнитивными функциями.

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Особенно интересные результаты получили среди женщин, участвовавших в воспитании внуков. Почему семейное общение важно для памяти и как поддерживать активность мозга с возрастом? Ответ знает parade.com.

Как уход за внуками влияет на мозг?

Восьмилетнее исследование предусматривало регулярную оценку памяти и языковых навыков участников. Выяснилось, что бабушки и дедушки, помогавшие ухаживать за внуками, в среднем демонстрировали лучшие результаты когнитивных тестов, чем те, кто не участвовал в воспитании детей. Речь идет о различных повседневных делах: приготовлении еды, совместных играх, поездках и организации досуга.

"Бабушки и дедушки, которые участвовали в уходе за своими внуками – возили их, готовили для них еду, занимались с ними досугом и так далее, – имели лучшие когнитивные функции и со временем показывали лучшие результаты когнитивных тестов, чем те, кто не заботился о своих внуках", – пояснил невролог клиники Кливленда Дилан Винт.

Особенно заметна эта закономерность была среди бабушек: у тех, кто ухаживал за внуками, наблюдалось меньшее ухудшение результатов когнитивных тестов. В то же время ученые подчеркивают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы установить причины этого различия.

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Важно учитывать, что результаты исследования свидетельствуют о связи между уходом за внуками и когнитивным здоровьем, но не доказывают, что именно уход непосредственно предотвращает ухудшение памяти.

Как поддерживать здоровье мозга без внуков?

Чтобы сохранять умственную активность с возрастом, необязательно быть бабушкой или дедушкой. По словам Винта, важную роль играет общая вовлеченность в жизнь.

"Я не хочу, чтобы это пугало тех, у кого, возможно, нет внуков или они недостаточно близки, чтобы напрямую участвовать", – отмечает врач.

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Для поддержания здоровья мозга он советует:

Оставаться активными. Сочетайте физическую активность, общение с другими людьми и занятия, стимулирующие мышление.

Заниматься любимыми делами. Не нужно кардинально менять привычный образ жизни. Полезными могут быть занятия, которые уже приносят удовольствие.

Не прекращать узнавать новое. Хобби, совместные занятия с близкими и регулярная умственная деятельность помогают поддерживать активность.

Итак, забота о внуках может быть одним из способов поддерживать когнитивное здоровье в пожилом возрасте. Однако не менее важно оставаться физически активными, общаться с людьми и находить время на занятия, которые приносят радость.

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