Как заснуть за 5 минут: простой психологический трюк из TikTok стал вирусным

Миллионы людей сталкиваются с трудностями при засыпании и ищут способы быстрее наладить ночной отдых. Необычный психологический трюк из TikTok привлек внимание пользователей обещанием помочь заснуть всего за пять минут.

Видео дня

Его суть заключается в том, чтобы мысленно называть случайные слова, никак не связанные между собой. Издание eatthis.com рассказывает, как работает этот метод и какие еще привычки помогут улучшить качество сна.

Как работает популярный трюк для засыпания?

Автор видео, аспирантка факультета психологии, рассказала о необычной технике, которой с ней поделился преподаватель. По ее словам, этот прием помог справиться с проблемами со сном.

Суть метода заключается в том, чтобы мысленно называть случайные слова, никак не связанные между собой. Например: картофель, яйца, скрипка, дерево или зонтик.

"Начните перечислять вещи в голове, но убедитесь, что они напрямую не связаны. Чем случайнее, тем лучше", – объяснила автор ролика.

Видео собрало миллионы просмотров и тысячи комментариев. Некоторые пользователи утверждают, что метод действительно помогает им быстрее засыпать, даже после длительных проблем с бессонницей.

"Это буквально изменило мой сон, хотя я перепробовал все!" – написал один из зрителей.

Другая пользовательница рассказала, что после недели практики начала засыпать значительно быстрее.

РЕКЛАМА

Впрочем, положительный опыт разделяют не все. Некоторые люди отмечают, что случайные мысли не помогают им расслабиться, а иногда, наоборот, провоцируют новые сценарии и размышления.

Какие повседневные привычки мешают заснуть?

Проблемы со сном не всегда связаны с тем, что происходит непосредственно перед сном. На качество ночного отдыха влияет весь распорядок дня.

В частности, заснуть может быть сложнее из-за нерегулярного графика, позднего ужина, чрезмерного потребления кофеина и алкоголя. Дополнительными препятствиями становятся стресс и тревожность.

Главные истории дня

Поэтому даже полезные техники расслабления не всегда дадут результат, если повседневные привычки негативно влияют на организм.

Что специалист советует делать для улучшения сна?

Врач и специалист по сну Сюзанна Бертише поделилась несколькими рекомендациями, которые помогают наладить ночной отдых.

Основные правила таковы:

Придерживайтесь стабильного графика. Старайтесь просыпаться каждый день в одно и то же время, в том числе в выходные. Это помогает поддерживать естественные биологические ритмы. Ложитесь в постель, когда чувствуете сонливость. Не стоит заставлять себя засыпать, если организм еще не готов к отдыху. Если сон не приходит, попробуйте записать беспокоящие вас мысли, выполнить легкие упражнения йоги или практиковать медленное дыхание. Создайте комфортные условия в спальне. Комната должна быть прохладной и темной. Также желательно отказаться от электронных устройств как минимум за два часа до сна. Не превращайте кровать в рабочее место. Используйте ее преимущественно для сна и интимной жизни. Работа, просмотр контента и другие занятия могут сформировать ассоциацию кровати с бодрствованием, а не отдыхом.

Если техника со случайными словами помогает вам отвлечься от навязчивых мыслей и расслабиться, ее можно попробовать. Однако для стабильного улучшения сна важно также соблюдать режим и придерживаться полезных вечерних привычек.

Ранее OBOZ.UA опубликовал 8 привычек, которые помогут прожить дольше.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.