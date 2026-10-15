Как снизить риск инсульта: 5 вечерних привычек, от которых стоит отказаться

Инсульт — опасное состояние, риск которого можно снизить благодаря здоровому образу жизни. Важную роль в профилактике играют не только питание и физическая активность, но и вечерние привычки.

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Врачи советуют обратить внимание на употребление алкоголя, количество соли в рационе, время ужина и качество сна. Издание parade.com рассказывает, каких пяти привычек следует избегать после 17:00, чтобы позаботиться о здоровье сосудов и мозга.

Чрезмерное употребление алкоголя

Алкоголь после рабочего дня или перед сном может казаться способом расслабиться. Однако его чрезмерное употребление способно повышать артериальное давление и увеличивать риск нарушений сердечного ритма, в частности фибрилляции предсердий. Оба этих состояния относятся к важным факторам риска инсульта.

"Как высокое кровяное давление, так и фибрилляция предсердий являются важными факторами риска инсульта", — объясняет сосудистый хирург Кристофер Йи.

Кроме того, алкоголь вечером может ухудшать качество сна, что также негативно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Ужин с избытком соли

Продукты с высоким содержанием натрия могут способствовать повышению артериального давления. А гипертония является одним из главных факторов риска инсульта, который можно предотвратить или контролировать.

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Вместо соленых закусок и чрезмерно обработанных продуктов врачи советуют выбирать овощи, нежирные источники белка и простые блюда с минимальным количеством соли.

Поздний ужин

Привычка ужинать непосредственно перед сном может негативно влиять на обменные процессы и суточные ритмы организма. Исследования также указывают на возможную связь между поздним приемом пищи и повышенным риском сердечно-сосудистых проблем.

Невролог Фузия Сиддики рекомендует ужинать заранее и оставлять как минимум три-четыре часа между последним приемом пищи и сном.

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Такой режим помогает организму завершить основные процессы пищеварения до ночного отдыха.

Недостаток сна и позднее засыпание

Регулярное недосыпание связано с повышением артериального давления и другими нарушениями, которые могут увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, в частности инсульта.

Сосудистый хирург Кристофер Йи предупреждает, что чрезмерное использование гаджетов перед сном, кофеин в позднее время суток и нестабильный график отдыха могут мешать полноценному восстановлению организма.

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Взрослым рекомендуется спать от семи до девяти часов в сутки и стараться засыпать и просыпаться примерно в одно и то же время.

Отсутствие физической активности

Малоподвижный образ жизни негативно влияет на здоровье сердца, сосудов и мозга. Чтобы снизить риск инсульта, важно регулярно двигаться, даже если нет возможности посещать спортзал.

По словам Фузии Сиддики, физическая активность помогает поддерживать здоровье мозга и сердечно-сосудистой системы.

Для этого подойдут быстрая ходьба, аэробные упражнения и силовые тренировки. Главное — заниматься регулярно и выбирать нагрузку в соответствии со своими возможностями.

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Что еще поможет снизить риск инсульта?

Помимо корректировки вечерних привычек, специалисты советуют соблюдать несколько важных рекомендаций:

Контролируйте артериальное давление. Гипертония является одним из главных факторов риска инсульта.

Придерживайтесь сбалансированного питания. Чаще ешьте овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи и семена.

Не игнорируйте проблемы со сном. Если бессонница или другие нарушения сна стали регулярными, обратитесь к врачу.

Регулярно занимайтесь физической активностью. Физическая активность помогает поддерживать здоровье сосудов и сердца.

Следуйте рекомендациям врача. При необходимости специалист может назначить лечение для контроля давления, уровня холестерина и других факторов риска.

Снижение риска инсульта зависит от совокупности повседневных привычек. Сбалансированное питание, достаточный сон, регулярная физическая активность и контроль артериального давления помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.

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