Как снизить риск инсульта: 5 вечерних привычек, от которых стоит отказаться
Инсульт — опасное состояние, риск которого можно снизить благодаря здоровому образу жизни. Важную роль в профилактике играют не только питание и физическая активность, но и вечерние привычки.
Врачи советуют обратить внимание на употребление алкоголя, количество соли в рационе, время ужина и качество сна. Издание parade.com рассказывает, каких пяти привычек следует избегать после 17:00, чтобы позаботиться о здоровье сосудов и мозга.
Чрезмерное употребление алкоголя
Алкоголь после рабочего дня или перед сном может казаться способом расслабиться. Однако его чрезмерное употребление способно повышать артериальное давление и увеличивать риск нарушений сердечного ритма, в частности фибрилляции предсердий. Оба этих состояния относятся к важным факторам риска инсульта.
"Как высокое кровяное давление, так и фибрилляция предсердий являются важными факторами риска инсульта", — объясняет сосудистый хирург Кристофер Йи.
Кроме того, алкоголь вечером может ухудшать качество сна, что также негативно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы.
Ужин с избытком соли
Продукты с высоким содержанием натрия могут способствовать повышению артериального давления. А гипертония является одним из главных факторов риска инсульта, который можно предотвратить или контролировать.
Вместо соленых закусок и чрезмерно обработанных продуктов врачи советуют выбирать овощи, нежирные источники белка и простые блюда с минимальным количеством соли.
Поздний ужин
Привычка ужинать непосредственно перед сном может негативно влиять на обменные процессы и суточные ритмы организма. Исследования также указывают на возможную связь между поздним приемом пищи и повышенным риском сердечно-сосудистых проблем.
Невролог Фузия Сиддики рекомендует ужинать заранее и оставлять как минимум три-четыре часа между последним приемом пищи и сном.
Такой режим помогает организму завершить основные процессы пищеварения до ночного отдыха.
Недостаток сна и позднее засыпание
Регулярное недосыпание связано с повышением артериального давления и другими нарушениями, которые могут увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, в частности инсульта.
Сосудистый хирург Кристофер Йи предупреждает, что чрезмерное использование гаджетов перед сном, кофеин в позднее время суток и нестабильный график отдыха могут мешать полноценному восстановлению организма.
Взрослым рекомендуется спать от семи до девяти часов в сутки и стараться засыпать и просыпаться примерно в одно и то же время.
Отсутствие физической активности
Малоподвижный образ жизни негативно влияет на здоровье сердца, сосудов и мозга. Чтобы снизить риск инсульта, важно регулярно двигаться, даже если нет возможности посещать спортзал.
По словам Фузии Сиддики, физическая активность помогает поддерживать здоровье мозга и сердечно-сосудистой системы.
Для этого подойдут быстрая ходьба, аэробные упражнения и силовые тренировки. Главное — заниматься регулярно и выбирать нагрузку в соответствии со своими возможностями.
Что еще поможет снизить риск инсульта?
Помимо корректировки вечерних привычек, специалисты советуют соблюдать несколько важных рекомендаций:
- Контролируйте артериальное давление. Гипертония является одним из главных факторов риска инсульта.
- Придерживайтесь сбалансированного питания. Чаще ешьте овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи и семена.
- Не игнорируйте проблемы со сном. Если бессонница или другие нарушения сна стали регулярными, обратитесь к врачу.
- Регулярно занимайтесь физической активностью. Физическая активность помогает поддерживать здоровье сосудов и сердца.
- Следуйте рекомендациям врача. При необходимости специалист может назначить лечение для контроля давления, уровня холестерина и других факторов риска.
Снижение риска инсульта зависит от совокупности повседневных привычек. Сбалансированное питание, достаточный сон, регулярная физическая активность и контроль артериального давления помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.
Ранее OBOZ.UA рассказывал , как бананы влияют на здоровье сердца.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!