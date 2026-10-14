Как снизить риск развития рака: 5 повседневных привычек, которых избегает онколог

Риск развития рака зависит от многих факторов, в частности от генетики, питания и образа жизни. В то же время некоторые повседневные привычки могут повышать вероятность онкологических заболеваний.

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Онколог Халил Шукер рассказал parade.com, каких пяти привычек он сам избегает, чтобы снизить риск рака. Среди его рекомендаций — отказ от табака, сбалансированное питание и регулярная физическая активность.

Насколько образ жизни влияет на риск развития рака?

По словам врача, значительную часть случаев рака можно предотвратить благодаря изменению образа жизни. По оценкам международных организаций здравоохранения, около 40% случаев онкологических заболеваний потенциально можно предотвратить.

Среди важных факторов риска — употребление табака, ожирение и несбалансированное питание. В частности, рацион с большим количеством ультраобработанных продуктов и недостаточным количеством овощей и фруктов связывают с повышенным риском некоторых видов рака.

В то же время важно помнить, что даже здоровый образ жизни не гарантирует полной защиты от заболевания. Однако он помогает уменьшить влияние факторов риска, на которые человек может повлиять.

5 привычек, которых онколог избегает в повседневной жизни

Регулярное употребление фастфуда

Шукер старается как можно реже есть фаст-фуд. Особое внимание он уделяет ограничению жареной пищи и переработанного мяса.

При жарке при высоких температурах могут образовываться химические соединения, в частности акриламид, потенциальное влияние которых на здоровье продолжают изучать. В то же время регулярное употребление переработанного мяса, например бекона и хот-догов, связано с повышенным риском колоректального рака.

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Поэтому врач советует не делать такие продукты основой ежедневного рациона.

Добавление сахара в кофе и чай

Онколог пьет кофе и чай без сахара и подсластителей. Он отдает предпочтение напиткам без лишних добавок, которые увеличивают количество сахара в рационе.

Сами по себе кофе и чай могут быть частью здорового питания. Однако добавление сахара не делает их более полезными, а его чрезмерное потребление может способствовать набору веса, что является одним из факторов риска некоторых онкологических заболеваний.

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Употребление табака в любой форме

"Я не употребляю табак ни в какой форме", — подчеркивает Шукер.

И это одна из важнейших рекомендаций по профилактике рака. Курение связано не только с онкологическими заболеваниями легких, но и с раком полости рта, пищевода, желудка, печени, кишечника и других органов.

Риски касаются также других форм употребления табака. Кроме того, опасность представляет пассивное курение.

Малоподвижный образ жизни

Врач уделяет внимание регулярной физической активности и тренируется три-четыре раза в неделю.

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Движение помогает поддерживать здоровую массу тела и снижать риск ряда хронических заболеваний, в частности некоторых видов рака. Для этого необязательно выполнять сложные упражнения или интенсивно тренироваться в спортзале.

Даже обычная ходьба полезна для здоровья. Главное — регулярно двигаться и не проводить весь день сидя.

Чрезмерное потребление ультраобработанных продуктов

В питании Шукер отдаёт предпочтение средиземноморскому подходу. Его основу составляют овощи, фрукты, бобовые, орехи, семена, рыба и другие источники белка, а также полезные жиры.

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В то же время врач ограничивает потребление ультраобработанных продуктов и красного мяса. Исследования связывают чрезмерное потребление ультраобработанной пищи с повышенным риском некоторых онкологических заболеваний. Среди возможных объяснений — неблагоприятное влияние на обмен веществ, массу тела и воспалительные процессы в организме.

Зато рацион с достаточным количеством растительных продуктов помогает поддерживать здоровье и обеспечивать организм необходимыми питательными веществами.

Какая привычка наиболее важна для профилактики рака?

По мнению Шукера, в первую очередь нужно отказаться от табака и избегать пассивного курения.

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По данным Американского онкологического общества, курение связано примерно с 80 % случаев смерти от рака легких. Оно также является причиной значительной доли других онкологических заболеваний, которые потенциально можно предотвратить.

Если человек не употребляет табак, следующим шагом может стать пересмотр пищевых привычек. Стоит чаще выбирать овощи, фрукты, бобовые и другие цельные продукты, ограничивать фаст-фуд и переработанное мясо, а также поддерживать регулярную физическую активность.

Полностью исключить риск рака невозможно, однако повседневные решения имеют значение. Отказ от табака, сбалансированное питание и достаточное количество движения помогают снизить риски и поддерживать здоровье в долгосрочной перспективе.

Ранее OBOZ.UA писал о том, какие привычки помогут прожить дольше.

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