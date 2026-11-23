Повышенное артериальное давление часто развивается незаметно, но со временем может серьезно навредить сердцу и сосудам. Помимо медикаментов, важную роль в контроле гипертонии играет ежедневное питание.

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Некоторые продукты помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и благоприятно влиять на показатели давления. Диетолог Виктория Тейлор назвала mindmegette.hu четыре группы продуктов, которые стоит добавить в свой рацион.

Какие продукты помогают контролировать артериальное давление?

Специалист обратила внимание на диету DASH, разработанную для людей с повышенным артериальным давлением. Ее основа – овощи, фрукты, нежирные белковые продукты, цельнозерновые крупы и молочные продукты с низким содержанием жира.

Такой способ питания помогает обеспечить организм необходимыми питательными веществами и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Особое внимание диетолог советует уделить четырем группам продуктов.

Овощи и фрукты

Ежедневное употребление овощей и фруктов – важная часть рациона для поддержания нормального артериального давления. Особенно полезным выбором может стать свекла.

Некоторые исследования показывают, что свекольный сок может способствовать снижению давления. Это связано с высоким содержанием нитратов, которые в организме превращаются в оксид азота. Он помогает кровеносным сосудам расслабляться и расширяться, улучшая кровообращение.

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Также стоит чаще есть:

сельдерей;

капусту кейл;

клубнику;

бананы.

Последние содержат калий – минерал, который участвует в регуляции артериального давления и поддержании водно-электролитного баланса.

Нежирные белковые продукты

Достаточное количество белка помогает дольше сохранять чувство сытости и контролировать аппетит. Это особенно важно для людей с избыточным весом, поскольку его снижение также может положительно влиять на артериальное давление.

Виктория Тейлор рекомендует чаще выбирать курятину, индейку, рыбу, яйца и бобовые вместо жирного красного и переработанного мяса.

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Отдельного внимания заслуживают чечевица, фасоль и нут. Они не только обеспечивают организм растительным белком, но и содержат много клетчатки, что делает их полезным дополнением к рациону для здоровья сердца.

Цельнозерновые продукты

Еще одна рекомендация – заменить рафинированные продукты цельнозерновыми аналогами. Вместо белого хлеба, выпечки из очищенной муки и белого риса лучше выбирать овсянку, коричневый рис и цельнозерновой хлеб.

Такие продукты содержат больше клетчатки и питательных веществ. Они не только поддерживают нормальное пищеварение, но и помогают дольше оставаться сытыми, что облегчает контроль веса.

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Молочные продукты с низким содержанием жира

В рацион также стоит включить молоко, натуральный йогурт и кефир. Они обеспечивают организм кальцием и другими важными питательными веществами.

Согласно исследованиям, достаточное потребление кальция связывают с более благоприятными показателями артериального давления. Такие молочные продукты можно есть на завтрак, использовать в качестве перекуса или сочетать с овсянкой и фруктами для легкого ужина.

Может ли диета DASH заменить лекарства от давления?

Регулярное употребление овощей, фруктов, нежирного белка, цельнозерновых и молочных продуктов может стать важной частью образа жизни для поддержания нормального артериального давления.

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В то же время сбалансированное питание не заменяет медикаментозное лечение, если его назначил врач. Для лучшего контроля гипертонии также важны регулярная физическая активность, поддержание здорового веса и систематическое измерение давления.

Если показатели артериального давления повышены, необходимо обратиться к специалисту, даже при отсутствии заметных симптомов.

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