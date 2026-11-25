Кофе – один из самых популярных напитков в мире, но не все способы его приготовления одинаково влияют на здоровье. Одни разновидности содержат больше полезных антиоксидантов, тогда как другие могут способствовать повышению уровня холестерина.

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Диетологи рассказали, какие восемь видов кофе стоит выбирать и на какие особенности напитка обращать внимание. Также специалисты объяснили health.com, сколько кофеина можно употреблять ежедневно без вреда для организма.

8 видов кофе, которые могут быть полезны для здоровья

Черный фильтр-кофе

Один из лучших вариантов для регулярного употребления – черный кофе, приготовленный с помощью бумажного фильтра. Он задерживает большую часть кафестола и кахвеола – природных соединений, которые при частом употреблении могут повышать уровень холестерина.

При этом в напитке сохраняются полифенолы и другие антиоксиданты. Исследования показывают, что нефильтрованный кофе может сильнее влиять на уровень холестерина, чем напиток, пропущенный через бумажный фильтр.

Американо

Этот напиток состоит из эспрессо и горячей воды. У него менее насыщенный вкус, но он сохраняет характерные свойства кофейных зерен.

По словам диетолога Джули Стефански, одинаковый объем эспрессо и американо может содержать больше полифенолов, чем такое же количество фильтрованного кофе. В то же время последний обычно пьют большими порциями, поэтому общее количество антиоксидантов может быть выше.

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Американо без сахара и сиропов – удачный выбор для тех, кто следит за калорийностью рациона.

Эспрессо

Эспрессо готовят, пропуская горячую воду под давлением через мелко молотый кофе. Несмотря на небольшую порцию, напиток содержит кофеин и другие биологически активные вещества.

Однако стоит помнить, что эспрессо не проходит бумажную фильтрацию, поэтому в нем остается больше кафестола и кахвеола. Кроме того, чрезмерное количество такого напитка может вызвать учащенное сердцебиение, нервозность и проблемы со сном.

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Кофе с растительным молоком

Для приготовления можно использовать соевое, овсяное, миндальное или рисовое молоко. Их состав различается: например, соевый напиток обычно содержит больше белка, а некоторые растительные альтернативы дополнительно обогащают кальцием и витамином D.

Диетологи советуют обращать внимание на состав и выбирать несладкие варианты. Это поможет избежать лишнего сахара и калорий.

Колд брю

Этот вид кофе получают путем длительного настаивания молотых зерен в холодной воде или при комнатной температуре. В результате напиток имеет более мягкий вкус и менее выраженную горечь.

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Его часто выбирают люди, которым обычный кофе кажется слишком кислым. Несладкий колд брю по основным свойствам похож на традиционный кофе, однако его концентрированные варианты могут содержать значительное количество кофеина.

Нитро кофе

Это холодный кофе, насыщенный азотом. Благодаря такой технологии он приобретает кремовую текстуру, густую пенку и легкий сладковатый привкус.

Такой напиток можно пить без добавления сливок, молока или сахара. Однако готовые варианты иногда содержат подсластители и ароматизаторы, поэтому важно проверять состав.

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Грибной кофе

Его изготавливают из смеси обычных кофейных зерен и высушенных грибов или их экстрактов. В зависимости от рецептуры используют разные виды грибов, содержащие биологически активные вещества.

Благодаря частичной замене кофе грибными компонентами содержание кофеина может быть ниже. Однако это не делает напиток автоматически полезнее обычного кофе.

На данный момент убедительных клинических доказательств особых преимуществ грибного кофе для здоровья недостаточно. Его свойства зависят от состава и способа производства.

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Растворимый кофе

Такой напиток получают из обычного заваренного кофе, из которого удаляют воду. В результате образуются порошок или гранулы, которые легко растворяются в горячей воде.

Растворимый кофе содержит кофеин и антиоксиданты, хотя их количество зависит от технологии производства. Для ежедневного употребления лучше выбирать чистый продукт без дополнительных ингредиентов, а не сладкие смеси с сахаром, растительными жирами и ароматизаторами.

Какой кофе может повышать уровень холестерина?

Не все способы приготовления кофе одинаково влияют на показатели холестерина. В частности, нефильтрованные напитки, приготовленные во френч-прессе или по-турецки, содержат больше кафестола и кахвеола. Эти природные вещества при регулярном употреблении больших порций могут способствовать повышению уровня холестерина в крови.

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Полностью отказываться от такого кофе необязательно. Важно следить за размером порций, частотой употребления и собственными показателями здоровья.

Сколько кофе можно выпивать в течение дня?

По данным Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), для большинства здоровых взрослых безопасным считается потребление до 400 мг кофеина в сутки.

Однако его количество в чашке зависит от сорта зерен, крепости напитка, способа приготовления и объема порции.

Избыток кофеина может вызвать:

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учащенное сердцебиение;

повышенную тревожность и раздражительность;

проблемы с засыпанием;

головную боль;

дискомфорт в желудке.

Беременным женщинам, людям с определенными заболеваниями и тем, кто принимает отдельные лекарственные препараты, может потребоваться ограничить потребление кофеина.

Какой кофе лучше всего выбирать каждый день?

Самым удачным вариантом для регулярного употребления считают черный фильтр-кофе без сахара. Он обеспечивает организм антиоксидантами, а бумажный фильтр задерживает значительную часть веществ, которые могут повышать холестерин.

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В то же время американо, эспрессо и обычный растворимый кофе без добавок также могут быть частью сбалансированного рациона.

Главное – не превышать рекомендованное количество кофеина, ограничивать сахар и сладкие сиропы и учитывать индивидуальную реакцию организма на напиток.

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