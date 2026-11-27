Положение тела во время сна может существенно влиять на здоровье и самочувствие. Эксперты назвали позу, которая способствует пищеварению, помогает уменьшить изжогу и облегчает храп.

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В то же время некоторые привычные положения могут провоцировать боль в шее, спине и суставах. Специалисты объяснили express.co, как лучше спать, чтобы полноценно отдыхать и избегать дискомфорта.

Выводы основаны на исследовании с участием 2000 взрослых, проведенном по заказу организации Benenden Health. Опрос показал, что сон на правом боку является самой распространенной привычкой. В то же время примерно каждый пятый человек не задумывается о том, насколько положение тела ночью влияет на физическое самочувствие.

Почему лучше спать на левом боку?

Специалисты рекомендуют спать на боку, особенно людям, которые храпят или страдают апноэ сна. Однако среди таких положений наиболее благоприятным считается левый бок.

Старшая медсестра Шерил Литгоу объясняет, что такая поза может быть особенно полезна для людей с изжогой и проблемами с пищеварением. Благодаря силе тяжести пища легче продвигается по пищеварительному тракту, а риск заброса содержимого желудка в пищевод может снижаться.

В свою очередь, сон на животе специалистка называет одним из наименее удачных вариантов. Он создает дополнительную нагрузку на позвоночник, суставы и нервы, что может вызывать боль в шее и спине. Кроме того, такое положение может затруднять дыхание.

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"Положения во время сна, создающие чрезмерную нагрузку на позвоночник, например лежание на животе или сворачивание калачиком в тесной позе эмбриона, могут усилить физический дискомфорт. Эти положения часто приводят к неправильному положению позвоночника и усилению давления на шею и поясницу, что может вызвать хроническую боль и нарушения сна", – объяснила Шерил Литгоу.

Как правильно спать, чтобы не болела спина?

Физиотерапевт Джордан Дехара советует использовать подушки, чтобы поддерживать правильное положение тела и уменьшать нагрузку на суставы.

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В частности, он рекомендует два варианта:

Сон на боку: согнуть ноги и положить подушку между коленями.

Сон на спине: подложить подушку под колени, чтобы уменьшить нагрузку на поясницу и бедра.

Также важно правильно подобрать подушку для головы, ведь она должна обеспечивать надлежащую поддержку шеи.

Как неправильная поза влияет на самочувствие?

Проблемы из-за неудобного положения тела ночью довольно распространены. По результатам опроса, четверо из десяти людей регулярно просыпаются с мышечной болью или ощущением ломоты.

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Чаще всего респонденты жаловались на:

скованность в шее – 31%;

боль в мышцах – 29%;

головную боль – 15%.

Несмотря на это, 70% опрошенных никогда не пытались найти средства или методы лечения таких проблем. Среди тех, кто все же принимал меры, 40% регулярно занимались физическими упражнениями, а 34% принимали безрецептурные обезболивающие препараты. При этом лишь 14% обращались к медицинским специалистам из-за боли, связанной со сном.

Джордан Дехара подчеркивает, что правильное положение тела во время ночного отдыха имеет большое значение для здоровья.

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"Многие из нас не знают, как положение во время сна может существенно влиять на физический комфорт и общее состояние здоровья. Обучение людей важности правильного положения во время сна имеет решающее значение для предотвращения хронической боли и улучшения качества сна", – отметил физиотерапевт.

Ранее OBOZ.UA писал, как часто нужно менять подушки для здорового сна.

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