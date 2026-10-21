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Какая рыба самая полезная для сердца: кардиологи назвали лучшие варианты

Руслана СтрелецРуслана Стрелец
Time to read2 мин
4,7 т.
Какая рыба самая полезная для сердца: кардиологи назвали лучшие варианты
Как часто нужно есть жирную рыбу для здоровья сердца: рекомендации кардиологов. Источник: magnific

Здоровье сердца в значительной степени зависит от повседневных привычек, в частности от питания. Кардиологи рекомендуют обратить внимание на жирную рыбу, содержащую омега-3 жирные кислоты, важные для нормальной работы сердечно-сосудистой системы.

Лосось, скумбрия, сельдь и сардины могут помочь поддерживать здоровый уровень триглицеридов в крови и нормальную работу сосудов. Издание parade.com рассказывает, как часто стоит есть жирную рыбу и чем её можно заменить, если вы не любите морепродукты.

Почему жирная рыба полезна для сердца?

Кардиолог Медицинского центра Тафтса Кристофер Клайн рассказывает, что ещё в 1970-х годах исследователи обратили внимание на низкую распространённость ишемической болезни сердца среди инуитов Гренландии. Одним из возможных объяснений считали их традиционный рацион, богатый жирной рыбой и другими морскими продуктами.

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Дальнейшие исследования помогли установить связь между омега-3 жирными кислотами и здоровьем сердечно-сосудистой системы.

По словам кардиолога Серджиу Дарабанта, жирная рыба содержит две важные омега-3 жирные кислоты — EPA и DHA. Они могут способствовать снижению уровня триглицеридов в крови, помогать контролировать артериальное давление и поддерживать нормальную работу кровеносных сосудов.

Кардиолог Кэтрин Вайнберг также отмечает, что жирная рыба обладает противовоспалительными свойствами, которые могут быть полезны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Какую жирную рыбу стоит включить в рацион?

К лучшим источникам омега-3 относятся:

  • лосось;
  • скумбрия;
  • селедец;
  • сардины;
  • озерная форель;
  • тунец альбакор.

Как часто нужно есть рыбу?

Для поддержания здоровья сердца кардиолог Серджиу Дарабант рекомендует употреблять рыбу примерно два раза в неделю. Одна порция должна составлять около 90–110 г.

Лучше всего запекать рыбу, готовить её на гриле или другим способом, не требующим большого количества масла.

Особенно полезным такое изменение рациона будет тогда, когда рыба заменяет красное или переработанное мясо. Подобный принцип питания предусматривают средиземноморская диета и диета DASH, которые рекомендуются для поддержания сердечно-сосудистого здоровья.

Чем заменить рыбу, если вы её не любите?

Если рыба вам не по вкусу, получать омега-3 можно и из других продуктов. Кэтрин Вайнберг советует обратить внимание на:

  • семена льна;
  • семена чиа;
  • грецкие орехи;
  • масло из водорослей.

Стоит учитывать, что растительные источники омега-3 в основном содержат альфа-линоленовую кислоту (ALA), тогда как жирная рыба обеспечивает организм EPA и DHA. Поэтому эти продукты не являются полностью равноценными источниками омега-3.

Какие еще привычки помогают защитить сердце?

По словам кардиологов, для поддержания здоровья сердца важно придерживаться комплексного подхода к питанию. В ежедневном меню должны присутствовать разнообразные овощи и фрукты, орехи, семена и оливковое масло. В то же время желательно ограничивать количество ультраобработанных продуктов, избыток соли и добавленного сахара.

"Все дело в формировании сбалансированной системы питания, полезной для сердца", — подчеркивает Вайнберг.

Итак, регулярное употребление жирной рыбы может стать одним из простых шагов для поддержания сердечно-сосудистого здоровья. Наилучший результат обеспечивает сочетание сбалансированного рациона, физической активности и других здоровых привычек.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как алкоголь влияет на здоровье сердца.

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