Какие фрукты содержат больше всего клетчатки: диетологи назвали 15 лучших вариантов

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Ирина Федишин вышла на связь после потери дочери и ответила критикам, которые упрекнули ее в "слишком быстром" возвращении к работеИрина Федишин вышла на связь после потери дочери и ответила критикам, которые упрекнули ее в "слишком быстром" возвращении к работеКрымский мост"Было десять прилетов": оккупанты пожаловались на атаку на Крымский мост, движение перекрыто. ВидеоНа могиле знаменитого футболиста сборной Украины появился памятник. ФотоНа могиле знаменитого футболиста сборной Украины появился памятник. ФотоОтключения света в Украине. ИллюстрацияСитуация изменилась: какие графики отключения света теперь действуют в УкраинеКит Келлог"За столом сидят нужные люди": Келлог оценил шансы на завершение войны в Украине после переговоров в Абу-ДабиВ Кремле призвали депутатов "Единой России" готовиться к "победе" в войне: СМИ раскрыли подробностиВ Кремле призвали депутатов "Единой России" готовиться к "победе" в войне: СМИ раскрыли подробностиКиев утром встал в пробках: где самая сложная ситуация. Карта, видеоКиев утром встал в пробках: где самая сложная ситуация. Карта, видеоИллюстрация — зарплатыУкраинцам будут раздавать почти по 13 тыс. грн: кто может получить деньги и каковы условияБез матери остались двое детей: появились подробности о женщине, которую РФ убила ударом по Одессе. ФотоБез матери остались двое детей: появились подробности о женщине, которую РФ убила ударом по Одессе. Фото"Монстр" Эль-Ниньо набирает обороты: NASA прогнозирует климатическое явление, более сильное, чем катастрофический 1997 год"Монстр" Эль-Ниньо набирает обороты: NASA прогнозирует климатическое явление, более сильное, чем катастрофический 1997 год
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Какие фрукты содержат больше всего клетчатки: диетологи назвали 15 лучших вариантов

Руслана СтрелецРуслана Стрелец
Time to read4 мин
1,0 т.
Какие фрукты содержат больше всего клетчатки: диетологи назвали 15 лучших вариантов
15 фруктов с высоким содержанием клетчатки, которые стоит добавить в рацион. Источник: magnific

Клетчатка необходима для нормальной работы кишечника, поддержания здоровья сердца и контроля аппетита. Однако многие люди ежедневно не получают достаточного количества этого питательного вещества.

Исправить ситуацию помогут фрукты, некоторые из которых содержат почти всю суточную норму клетчатки в нескольких чашках. Издание parade.com рассказывает, какие 15 фруктов стоит добавить в рацион, чтобы увеличить потребление пищевых волокон.

Сколько клетчатки нужно потреблять ежедневно?

Взрослым рекомендуют получать примерно 22-34 г клетчатки в сутки. Точная потребность зависит от возраста, пола и энергетических потребностей организма.

Однако многие люди не достигают этой нормы. Одна из причин – особенности современного питания: готовые продукты и блюда быстрого приготовления часто содержат мало клетчатки, но много калорий, жиров и натрия.

Читайте также
Руслана СтрелецРуслана Стрелец
696
Диетологи назвали 6 пищевых привычек, которые вредят здоровью кишечника
696
Диетологи назвали 6 пищевых привычек, которые вредят здоровью кишечника
Руслана СтрелецРуслана Стрелец
1,1 т.
5 худших продуктов для женщин после 40 лет: что нужно исключить из рациона
1,1 т.
5 худших продуктов для женщин после 40 лет: что нужно исключить из рациона
Анна ЯкубецАнна Якубец
1,2 т.
Почему мужчины живут меньше, чем женщины: результаты исследования
1,2 т.
Почему мужчины живут меньше, чем женщины: результаты исследования

Диетолог Даниэль Манн объясняет, что добавление фруктов в меню помогает проще увеличить потребление пищевых волокон.

Клетчатка нужна не только для нормальной работы кишечника. Она помогает дольше чувствовать сытость, поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы и способствует получению других важных питательных веществ – витаминов и минералов.

15 фруктов, которые содержат больше всего клетчатки

Количество клетчатки зависит от сорта и размера плода. Ниже приведены примерные показатели для стандартных порций.

Маракуйя

Этот тропический фрукт возглавляет список по содержанию клетчатки. Съедобны и мякоть, и семена. Достаточно добавить несколько ложек маракуйи в йогурт, овсянку или смузи, чтобы обогатить блюдо пищевыми волокнами.

Авокадо

Авокадо, которое с ботанической точки зрения является фруктом, – один из лучших источников клетчатки. Благодаря нежной кремовой текстуре его легко сочетать с салатами, бутербродами, тостами и другими блюдами.

Малина

Малина – доступный и удобный способ увеличить количество клетчатки в рационе. Ее можно добавлять в кашу, натуральный йогурт или цельнозерновые хлопья.

Гуава

У гуавы сладкий вкус, и она содержит немало пищевых волокон. Ее можно есть вместе с кожурой и семенами, благодаря чему организм получит еще больше клетчатки.

Ежевика

Ежевика обеспечивает почти 8 г клетчатки на порцию. Ее удобно есть свежей в качестве самостоятельного перекуса или добавлять к завтраку.

Гранат

Зерна граната – еще один хороший источник пищевых волокон. Их можно есть отдельно, добавлять во фруктовые салаты или использовать как дополнение к йогурту.

Груша

Груши не требуют специального приготовления, поэтому отлично подходят для перекусов. Чтобы получить больше клетчатки, лучше есть их с кожурой, ведь именно в ней содержится часть пищевых волокон.

Киви

Киви можно добавлять во фруктовые салаты, смузи и йогурты. Его кожура тоже съедобна, если предварительно хорошо вымыть фрукт.

Яблоко

Яблоки – один из самых удобных вариантов для ежедневного перекуса. Лучше всего есть их неочищенными, поскольку кожура содержит дополнительную клетчатку.

Диетолог Даниэль Манн также называет яблоки универсальным продуктом, который легко сочетать с разными блюдами.

"Независимо от того, макают ли их в арахисовую пасту, запекают ли для яблочной крошки или добавляют в салат, яблоки – это отличное вкусное дополнение к любому блюду", – отмечает специалист.

Банан

Банан содержит чуть больше 3 г клетчатки. Его удобно брать с собой, добавлять в утреннюю кашу или использовать как основу для смузи.

Вишня

Свежая вишня обеспечивает организм примерно 3 г пищевых волокон на порцию. Это хороший вариант, чтобы разнообразить фруктовое меню.

Апельсин

Целый апельсин содержит больше клетчатки, чем сок из него. Дело в том, что пищевые волокна остаются в мякоти и внутренних оболочках фрукта. Поэтому диетологи советуют отдавать предпочтение целым плодам, а не сокам.

Клубника

Хотя клубника уступает малине и ежевике по количеству клетчатки, она тоже помогает пополнить ее запасы. Ягоды можно добавлять к завтраку и десертам или есть между основными приемами пищи.

Манго

Сладкое манго хорошо сочетается со смузи, фруктовыми салатами и другими блюдами. Одна порция этого фрукта также обеспечивает организм дополнительным количеством пищевых волокон.

Папайя

Папайя содержит умеренное количество клетчатки и имеет нежную текстуру. Ее можно есть отдельно, добавив немного сока лайма, или сочетать с натуральным йогуртом.

Как правильно увеличить количество клетчатки в рационе?

Необязательно получать всю суточную норму пищевых волокон из фруктов. Для сбалансированного питания важно также употреблять овощи, бобовые, цельнозерновые продукты, орехи и семена.

Если вы хотите увеличить количество клетчатки в меню, делайте это постепенно. Резкое изменение рациона может вызвать вздутие живота, повышенное газообразование и дискомфорт в пищеварительной системе.

Не менее важно пить достаточно воды. Жидкость помогает клетчатке проходить по пищеварительному тракту и поддерживает нормальную работу кишечника.

Для начала можно добавить ягоды к завтраку, съедать яблоко или грушу между основными приемами пищи и чаще использовать фрукты в качестве дополнения к обеду или ужину.

Самое важное – регулярно есть разнообразные фрукты и сочетать их с другими источниками клетчатки. Именно разнообразное питание поможет поддерживать здоровье пищеварительной системы и обеспечивать организм необходимыми питательными веществами.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как яблоко влияет на здоровье. 

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Похожие темы
ЗдоровьепитаниерационВитаминыэкзотические фруктыфруктдиетологсовет
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!