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Какой завтрак полезен для сердца: кардиолог раскрывает свои пищевые привычки

Руслана СтрелецРуслана Стрелец
Time to read2 мин
1,8 т.
Какой завтрак полезен для сердца: кардиолог раскрывает свои пищевые привычки
Кисломолочный сыр, ягоды и овсянка могут стать частью сбалансированного рациона. Источник: magnific

Здоровье сердца во многом зависит от ежедневных пищевых привычек, в частности от того, что мы едим на завтрак. Кардиолог Меган Камат, у которой нормальный уровень холестерина, предпочитает простые и питательные блюда.

Среди ее любимых вариантов – творог с ягодами и медом, греческий йогурт и овсянка с фруктами. Врач объяснила parade.com, как эти продукты помогают поддерживать здоровье сердца и контролировать уровень холестерина.

Меган Камат специализируется на лечении сердечной недостаточности и трансплантации сердца в UCLA Health. В своей практике она подчеркивает важность питания для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

"Я подчеркиваю важность полезной для сердца диеты, которая в основном состоит из растительной пищи, чтобы снизить потребление холестерина и насыщенных жиров", – рассказывает кардиолог.

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По ее словам, поддерживать нормальный уровень холестерина помогают не строгие ограничения, а регулярные здоровые привычки. Важно отдавать предпочтение питательным продуктам, которые содержат белок, клетчатку и антиоксиданты.

Сбалансированное питание также помогает дольше чувствовать сытость и снижает вероятность того, что в течение дня захочется перекусить продуктами с низкой питательной ценностью.

Какой завтрак выбирает кардиолог?

Один из любимых вариантов Меган Камат – миска творога со свежими ягодами и небольшим количеством меда.

Творог является источником белка, необходимого для поддержания мышц и длительного чувства сытости. В одной чашке этого продукта содержится примерно 24 г белка. В качестве альтернативы врач иногда выбирает греческий йогурт, который также богат этим нутриентом.

Ягоды дополняют завтрак клетчаткой и антиоксидантами, а мед придает ему сладость. Такое сочетание позволяет приготовить питательное блюдо без сложных рецептов.

Еще один вариант в утреннем меню кардиолога – овсянка с миндалем и персиками. Овес содержит бета-глюкан – разновидность растворимой клетчатки, которая помогает снижать уровень холестерина ЛПНП, известного как "плохой" холестерин.

Пример Меган Камат показывает, что для поддержания здоровья сердца не обязательно придерживаться сложных диет. Регулярное употребление питательных продуктов, достаточное количество белка и клетчатки могут стать важной частью сбалансированного рациона.

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