Ешьте этот тропический фрукт перед сном: он может улучшить качество ночного отдыха

Проблемы с засыпанием и частые ночные пробуждения могут негативно влиять на самочувствие и работоспособность. Оказывается, улучшить качество ночного отдыха может помочь обычный тропический фрукт.

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Эксперты советуют обратить внимание на киви, ведь в его составе есть вещества, которые могут положительно влиять на сон. Издание express.co рассказывает, почему стоит есть этот фрукт перед сном и какие привычки помогут лучше высыпаться.

Специалисты объясняют, что киви содержит серотонин, антиоксиданты, фолаты и витамины группы B. Эти вещества могут быть полезны для регуляции сна и поддержания естественных биологических ритмов.

По словам экспертов, исследования показали положительные изменения после месяца регулярного употребления киви перед сном. В частности, участники отмечали улучшение общего качества отдыха, увеличение его продолжительности и эффективности.

Однако одного продукта недостаточно, чтобы наладить режим. Важно также обратить внимание на другие повседневные привычки.

Почему не стоит интенсивно тренироваться перед сном?

Одна из распространенных ошибок – выполнение высокоинтенсивных упражнений непосредственно перед ночным отдыхом. Исследование Яманаки и его коллег за 2015 год показало, что интенсивные вечерние нагрузки могут нарушать естественные биологические ритмы и затруднять засыпание.

В частности, у людей, которые активно тренировались перед сном, продолжительность фазы быстрого сна (REM) сократилась на 10,5%. Этот этап особенно важен для мозга, ведь во время него происходит обработка и закрепление полученной за день информации, а также формируются яркие сновидения.

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В то же время утренние интенсивные тренировки могут положительно влиять на качество ночного отдыха. Поэтому специалисты советуют по возможности переносить активные физические нагрузки на первую половину дня.

Как кофеин влияет на ночной отдых?

Еще один фактор, который может мешать заснуть, – употребление кофеина во второй половине дня. По словам экспертов, организму может понадобиться до 10 часов, чтобы полностью вывести его из крови. Поэтому даже кофе, выпитый днем, иногда сказывается на качестве ночного сна.

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Если вы регулярно сталкиваетесь с трудностями при засыпании, попробуйте ограничить употребление напитков с кофеином ближе к вечеру.

Сколько часов нужно спать и как улучшить сон?

Согласно рекомендациям Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), большинству взрослых необходимо примерно 7–9 часов сна в сутки. При этом индивидуальная потребность зависит от возраста, состояния здоровья и образа жизни.

О том, что организму не хватает отдыха, могут свидетельствовать:

трудности с пробуждением по утрам;

постоянная усталость и сонливость в течение дня;

раздражительность;

проблемы с концентрацией внимания;

трудности с выполнением привычных задач.

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Нарушения сна могут проявляться по-разному: от длительного засыпания до частых ночных пробуждений или слишком раннего подъема.

Чтобы постепенно наладить режим, специалисты советуют соблюдать несколько простых правил:

Ложитесь спать и просыпайтесь примерно в одно и то же время.

Создайте комфортные условия для отдыха в спальне.

Выделяйте время на расслабление перед сном.

Ограничивайте кофеин во второй половине дня.

Откладывайте телефон и другие гаджеты перед ночным отдыхом.

Даже небольшие изменения в вечерних привычках могут положительно повлиять на сон. Если же проблемы с отдыхом регулярно повторяются и мешают повседневной жизни, стоит обратиться к врачу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как быстро заснуть и улучшить ночной отдых.

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