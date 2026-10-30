За месяц с начала эпидсезона гриппом и ОРВИ заболело почти полмиллиона украинцев

С 28 сентября по 25 октября 2026 года в Украине зафиксировано 416 645 случаев сезонных вирусных инфекций, в том числе 316 случаев COVID-19

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Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

В частности, за прошедшую неделю ОРВИ заболело 109 202 человека, среди которых 42 384 взрослых и 66 818 детей. Это на 2,6% больше, чем за предыдущую неделю, отмечают в Минздраве. Также за этот период подтверждено 99 случаев COVID-19 – на 7 больше, чем неделей ранее. Госпитализированы 2 042 пациента с ОРВИ, что составляет 1,9% от общего количества зарегистрированных случаев, среди них 1 270 детей.

Какие вирусы сейчас циркулируют в Украине

"По результатам лабораторных исследований на прошлой неделе подтвержден один случай гриппа в Ровенской области. С начала эпидсезона это второй лабораторно определенный вирус гриппа – первый был обнаружен в Харьковской области в течение 5–11 октября. В обоих случаях идентифицирован вирус гриппа типа A. В других образцах были идентифицированы вирусы, традиционно циркулирующие в течение каждого эпидсезона: SARS-CoV-2, вирусы парагриппа, аденовирусы и риновирусы", – сообщили в министерстве.

Как снизить риск заражения: рекомендации Минздрава

Интенсивнее всего респираторные инфекции распространяются в местах скопления людей – например, в общественном транспорте, укрытиях, приемных госучреждений и т.д. Чтобы минимизировать риск заражения, специалисты Минздрава советуют:

- Как можно реже касаться поверхностей общего пользования. Если вы касались перил, ручек и других предметов в общественных местах, обработайте руки антисептиком.

- По возможности соблюдать дистанцию. Даже небольшое расстояние между людьми может снизить риск передачи вирусов.

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- Избегать разговоров вплотную в закрытых пространствах.

- Выбирать места поближе к свежему воздуху. Если это безопасно, открывайте окна или двери для проветривания.

- Соблюдать гигиену рук. После пребывания в людных местах используйте антисептик, если нет возможности вымыть руки водой с мылом.

Если вы заболели

Первые симптомы гриппа и других ОРВИ не следует игнорировать, особенно если речь идет о детях, стариках и пациентах с хроническими заболеваниями. В этих группах респираторные инфекции могут увеличивать риск развития осложнений.

Главные истории дня

Грипп обычно начинается внезапно: с высокой температуры, озноба, головной боли, боли в мышцах и выраженной слабости. Остальные ОРВИ чаще сопровождаются насморком, кашлем и першением в ​​горле. В то же время определить возбудителя только по симптомам удается не всегда.

Поэтому уже при первых признаках нужно обратиться к врачу. Особенно не стоит медлить людям из групп риска. Если речь идет о гриппе или COVID-19, для отдельных категорий пациентов своевременное начало специфической противовирусной терапии может иметь значение.

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В Украине зарегистрированы различные противовирусные препараты, отличающиеся механизмами действия, показаниями и особенностями применения. Одни действуют на конкретные вирусы, другие имеют показания к применению при гриппе и других острых респираторных вирусных инфекциях. Выбор средства зависит от клинической ситуации, поэтому его должен определять врач.

Один из таких препаратов – Флавовир капли, действующим веществом которого является протефлазид – природный экстракт, содержащий флавоноиды. Согласно инструкции по медицинскому применению, препарат предназначен для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ у взрослых и детей.

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Его особенность заключается в описанном в инструкции противовирусном действии, в частности влиянии на процесс размножения вирусов. Также для препарата отмечены иммунотропные свойства, связанные с регуляцией синтеза собственных интерферонов организма.

Для детей, в том числе самых маленьких, предусмотрена другая форма выпуска – Флавовир в форме сиропа. Он также применяется для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ.

Поскольку респираторные инфекции нередко начинаются неожиданно, к сезону заболеваемости следует подготовить домашнюю аптечку заранее.

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Кроме лекарственных препаратов, в линейке Флавовир есть профилактически-гигиенические средства для местного ухода: Флавовир спрей назальный и Флавовир спрей для горла. Оба предназначены для детей от 4 лет и взрослых.

Специалисты напоминают, что даже при схожих симптомах респираторные инфекции могут протекать по-разному. Поэтому важно не терять время, внимательно следить за самочувствием и своевременно обращаться за медицинской помощью, особенно если состояние ухудшается.