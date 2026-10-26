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Привычка после ужина, которая может вызвать вздутие живота и изжогу: объяснение врачей

Руслана СтрелецРуслана Стрелец
Time to read2 мин
1,8 т.
Привычка после ужина, которая может вызвать вздутие живота и изжогу: объяснение врачей
Почему после газированных напитков возникают вздутие и изжога: объяснение врачей. Источник: magnific

Газированные напитки кажутся безопасной альтернативой алкоголю, однако иногда они могут вызывать неприятные симптомы после ужина. Вздутие живота, повышенное газообразование и изжога нередко возникают из-за углекислого газа и кислотности некоторых напитков.

Гастроэнтерологи объяснили, почему газированная вода и комбуча могут ухудшать пищеварение, особенно перед сном. Специалисты также поделились с parade.com простыми советами, которые помогут уменьшить дискомфорт, не отказываясь полностью от любимых напитков.

Почему газированные напитки могут вызывать дискомфорт?

Вместо алкоголя все больше людей выбирают газированную воду, безалкогольные коктейли и комбучу. Хотя такая замена может быть полезнее для здоровья, некоторые напитки способны вызывать вздутие живота, отрыжку и изжогу.

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По словам гастроэнтеролога и специалиста по лечению ожирения Кристофера Макгована, проблема заключается в углекислом газе, содержащемся в газированных напитках. Попадая в желудок, он высвобождается и увеличивает количество газов в пищеварительной системе.

"Больше газа внутри означает, что большему количеству газа нужно выйти. Все так просто", – объясняет врач.

Гастроэнтеролог Али Аамар добавляет, что пузырьки газа расширяются в желудке, из-за чего человек может ощущать переполненность и вздутие. Со временем избыток газов выходит в виде отрыжки или перемещается в кишечник.

Газированные напитки также могут провоцировать изжогу. Когда желудок наполняется газом, давление внутри него повышается. Из-за этого содержимое желудка вместе с кислотой может попадать обратно в пищевод, вызывая жжение.

Может ли комбуча вызывать вздутие и изжогу?

Комбучу часто считают полезным для пищеварения напитком благодаря содержанию пробиотиков. Однако даже она может вызывать неприятные симптомы.

Кристофер Макгоуан объясняет, что комбуча – газированный, кислый и ферментированный напиток. В сочетании эти свойства могут способствовать вздутию живота и усилению изжоги.

По словам Али Аамара, сахара в напитке могут быстро ферментироваться кишечными бактериями, образуя дополнительные газы. Высокая кислотность комбучи также способна усиливать симптомы рефлюкса – заброса содержимого желудка в пищевод.

Поэтому врачи советуют ориентироваться на собственные ощущения. Если после комбучи регулярно возникает дискомфорт, не стоит заставлять себя пить ее ради пробиотиков. Их можно получать и из других продуктов.

Как пить газированные напитки без неприятных симптомов?

Гастроэнтерологи подчеркивают: если газированные напитки не вызывают дискомфорта, полностью исключать их из рациона нет необходимости. Однако несколько простых изменений помогут снизить вероятность вздутия и изжоги.

  • Не пейте газированные напитки непосредственно перед сном. Лучше употреблять их вечером пораньше или в течение дня. "Когда вы лежите в постели, вы лишаетесь преимущества силы тяжести", – объясняет Али Аамар. В горизонтальном положении желудочной кислоте легче попасть в пищевод, что может усилить изжогу.
  • Уменьшите порцию. По рекомендации Кристофера МакГована, стоит начать с меньшего количества напитка и проследить за реакцией организма.
  • Не используйте трубочку. Питье непосредственно из стакана может помочь уменьшить количество воздуха, которое вы заглатываете вместе с напитком.
  • Дайте напитку немного постоять. Если оставить газированный напиток открытым на несколько минут или налить его в стакан со льдом, часть углекислого газа выйдет наружу.

В то же время реакция на газированные напитки индивидуальна. Если они регулярно вызывают вздутие, боль или изжогу, стоит сократить их потребление или отказаться от них. Если симптомы часто повторяются, лучше обратиться к врачу, чтобы выяснить их причину.

Ранее OBOZ.UA писал, что не стоит есть на ужин.

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