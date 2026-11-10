Грипп в Украине: вакцины будут, но на всех не хватит

В Украину наконец-то поставят вакцины против гриппа: по информации Украинского фармацевтического агентства, в ноябре планируется ввоз в страну 406 тысяч доз.

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Как говорится в официальном сообщении Национального портала по иммунизации, в Лаборатории фармацевтического анализа Государственного экспертного центра Минздрава уже находится 920 доз вакцины ДжиСи ФЛЮ корейского производителя ДжиСи Биофарм Корп. Ориентировочно вывод относительно этих доз должен появиться 12–13 ноября.

Еще 140 тысяч доз вакцины этого же производителя должно быть ввезено в течение ноября. В этот же срок планируется доставка 266 тысяч доз вакцины Ваксигрип от производителя Санофи Винтроп Индастри (Франция).

Предыстория

Украина вошла в новый эпидемический сезон без вакцин против гриппа, хотя официально он начался еще 28 сентября. Накануне, 24 сентября, министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что поставки ожидаются "в ближайшее время", однако реальные сроки растянулись более чем на месяц.

Поскольку ввезенные в страну дозы пока только проходят проверку, приобрести их в аптеках пока невозможно. Вакцинация против гриппа не входит в Национальный календарь прививок, поэтому желающие должны покупать вакцину за свой счет. Привиться можно в течение всего эпидсезона, который продлится до 23 мая 2027 года.

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"Напоминаем, что группы медицинского риска – беременные, пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями, дети до 5 лет – должны быть привиты против гриппа в первую очередь, поскольку более подвержены тяжелому течению заболевания. Обычно вакцины против гриппа используются с возраста 6 месяцев, если иное не указано в инструкции к медицинскому применению", – отмечает Национальный портал по иммунизации.

Проблема, однако, состоит в том, что даже если люди из групп риска прислушаются к призывам медиков и захотят вакцинироваться, то 406 тысяч доз, которые должны появиться в ноябре в Украине, на всех явно не хватит. В частности, по данным Минсоцполитики, одних только пожилых людей в нашей стране сейчас насчитывается около 9 миллионов, а количество детей от рождения до трех лет в 2025 году оценивали примерно в 881 тысячу.

Главные истории дня

Сколько украинцев сейчас болеет гриппом

К счастью, показатели заболеваемости непосредственно гриппом в Украине пока очень малы. По данным Минздрава, с начала эпидсезона зафиксировано только три лабораторно подтвержденных случая гриппа – во Львовской, Харьковской и Ровенской областях. Однако это лишь верхушка айсберга: на практике семейные врачи довольно редко делают тесты на грипп, а часть больных вообще не обращается за медицинской помощью, поэтому реальное количество случав может значительно превышать официальную статистику.

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Традиционно первая большая волна гриппа в Украине приходится на январь, в то время как до Нового года циркулируют преимущественно другие респираторные вирусы и COVID-19. Рост заболеваемости гриппом обычно совпадает с завершением зимних каникул у школьников и достигает пика в феврале.

Как отличить грипп от других ОРВИ и чем его лечить

В отличие от COVID-19 и других ОРВИ, начало гриппа чаще всего характеризуется стремительным повышением температуры, сопровождающимся головной болью и/или болью в мышцах. Кашель и насморк обычно присоединяются только на второй–третий день заболевания.

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Однако симптомы могут изменяться в зависимости от индивидуальных особенностей организма. В частности, у людей с ослабленным иммунитетом, а также у грудных детей до 5 месяцев грипп может протекать в маскированной форме – без высокой температуры или без выраженного кашля и воспаления верхних дыхательных путей. Несмотря на отсутствие части симптомов, такие формы гриппа не менее опасны и так же способны привести к тяжелым осложнениям, как и "обычный" грипп.

Лечение гриппа подразумевает симптоматическую терапию, а при наличии показаний – применение противовирусных препаратов. Антибиотики употребляются только в случаях, когда к гриппу присоединяется бактериальная инфекция, и целесообразность их использования может определить только врач.

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Среди противовирусных средств, доступных в Украине, следует обратить внимание на Флавовир. Это противовирусный препарат, содержащий биологически активные флавоноиды. Согласно инструкции к препарату, его противовирусная активность связана, в частности, с влиянием на ферменты, участвующие в размножении вирусов. Препарат применяется для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ в соответствии с утвержденными показаниями.

Важной особенностью Флавовира является возможность применения сиропа у детей с рождения в соответствии с инструкцией.

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Сегодня Флавовир представлен не только сиропом и каплями, но и средствами местного применения – спреями для носа и горла. Это позволяет совмещать системную противовирусную терапию с местным уходом за слизистыми верхних дыхательных путей. Такой комплексный подход направлен как на влияние на причину заболевания с помощью соответствующей противовирусной терапии, так и на облегчение отдельных симптомов ОРВИ.

Линейка Флавовир состоит из следующих продуктов:

Флавовир капли для лечения гриппа и других ОРВИ у взрослых и подростков;

для лечения гриппа и других ОРВИ у взрослых и подростков; Флавовир детский сироп для лечения гриппа и других ОРВИ у детей с рождения;

для лечения гриппа и других ОРВИ у детей с рождения; Флавовир спрей для горла для детей от 4 лет и взрослых – при воспалении слизистой горла (фарингите и тонзиллите), для уменьшения неприятных ощущений в горле, при сухом раздражающем кашле. Благодаря сочетанию растительных компонентов, в частности экстрактов бузины черной и исландского мха, препарат способствует увлажнению и защите слизистой горла, облегчению раздражения и дискомфорта;

для детей от 4 лет и взрослых – при воспалении слизистой горла (фарингите и тонзиллите), для уменьшения неприятных ощущений в горле, при сухом раздражающем кашле. Благодаря сочетанию растительных компонентов, в частности экстрактов бузины черной и исландского мха, препарат способствует увлажнению и защите слизистой горла, облегчению раздражения и дискомфорта; Флавовир спрей назальный для детей от 4 лет и взрослых – профилактически-гигиеническое средство на растительной основе, предназначенное для профилактики инфекций носовой полости и верхних дыхательных путей во время эпидсезона, а также для комплексной терапии насморка у больных ОРВИ, инфекционных или аллергических ринитов. Средство способствует очищению и увлажнению слизистой носа, облегчению носового дыхания и поддержанию естественных защитных барьеров слизистой.

Таким образом, линейка Флавовир сочетает лекарственные средства для системного применения и местные средства по уходу за слизистыми оболочками.

Вместе с тем, вакцинация против гриппа является основным способом профилактики тяжелого течения заболевания и его осложнений.