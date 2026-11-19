Массовой заболеваемости гриппом в Украине пока не фиксируют. Украинцы в основном болеют более легкими сезонными ОРВИ, однако возросло количество случаев стрептококковой ангины.

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Об этом рассказала в комментарии УНИАН терапевт Марина Крапивнер.

Она напомнила, что грипп – тяжелое заболевание, для которого характерны очень высокая температура и значительная интоксикация: головная боль, ломота, боль в мышцах. Именно этим он отличается от обычной ОРВИ.

При ОРВИ повышенная температура (до 38–38,5 °С) обычно держится один–два дня. При гриппе лихорадка может продолжаться дольше, а затем к ней часто присоединяется сухой кашель. В любом случае при высокой температуре терапевт советует сразу сделать тест на грипп – это поможет выбрать правильное лечение.

"И чем раньше мы начнем лечить грипп, тем выше шанс, что все закончится быстро и без осложнений", – отметила Крапивнер.

Нужно ли обращаться к врачу

Хронические заболевания осложняют течение вирусных инфекций. Поэтому, если у вас сахарный диабет, сердечно-сосудистые или онкологические заболевания, обязательно обратитесь к врачу.

По словам эксперта, если человек в целом здоров, не имеет высокой температуры, а из симптомов испытывает лишь легкий насморк и умеренную боль в горле, он может попробовать день–два лечиться дома.

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Чтобы облегчить симптомы можно применять спреи от заложенности носа, таблетки для рассасывания, травяные растворы или спреи для полоскания горла. Если температура повысится, следует принять жаропонижающие средства, но не аспирин, поскольку при вирусных инфекциях его обычно не назначают. Кроме того, не следует делать паровые ингаляции.

Крапивнер объяснила, что согревающие компрессы тоже не нужны, поскольку при повышенной температуре они могут только навредить.

Если через два–три дня состояние не улучшится, необходимо обратиться к врачу.

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Не только вирусы

Кроме привычных ОРВИ, в настоящее время наблюдается увеличение случаев бактериальных инфекций.

"Чего стало много – это стрептококковой ангины. Если грипп – это высокая температура, интоксикация, сухой кашель и немного заложенности носа и дискомфорта в горле, то стрептококковая ангина – это очень сильная боль в горле и тоже высокая температура", – объяснила врач.

Стрептококковая ангина опасна возможными осложнениями на почки и сердце. В то же время грипп также может иметь тяжелые последствия, поэтому при высокой температуре и сухом кашле следует как можно скорее сделать тест.

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Марина Крапивнер подчеркнула, что всегда можно сделать домашний тест [на грипп – ред.], они есть в аптеках. Если результат положительный, необходимо сразу обратиться к врачу, ведь нужно специальное лечение – противовирусные препараты, которые следует начинать принимать с первых дней.

Как работают противовирусные препараты

Противовирусные препараты прямого действия предназначены для блокировки репликации (размножения) вирусов в клетках организма. Если вовремя остановить этот процесс, неприятные симптомы исчезнут довольно быстро, а заболевание пройдет без осложнений. Поэтому такие средства рекомендуется принимать сразу после возникновения первых признаков вирусной инфекции.

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Среди таких препаратов семейный врач может порекомендовать вам Флавовир – украинское противовирусное средство на основе флавоноидов. Эти биологически активные вещества природного происхождения быстро и эффективно блокируют размножение в организме ДНК- и РНК-вирусов, в частности, возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции и других сезонных ОРВИ.

В то же время Флавовир безопасен для иммунной системы человека, поэтому его можно применять для лечения особо уязвимых групп пациентов: детей от рождения, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

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Флавовир выпускается в форме сиропа, капель и спреев. Такие жидкие лекарственные формы имеют более высокую биодоступность, чем таблетки или капсулы: действующее вещество скорее усваивается организмом, что ускоряет выздоровление и снижает риск возникновения осложнений.

В украинских аптеках можно найти такие средства линейки Флавовир:

Флавовир капли – для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ у взрослых и детей от 0 лет.

– для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ у взрослых и детей от 0 лет. Флавовир детский сироп – для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ у детей от 0 лет.

– для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ у детей от 0 лет. Флавовир спрей для горла – для взрослых и детей от 4 лет при воспалении слизистой горла и сухом раздражающем кашле для уменьшения неприятных ощущений.

– для взрослых и детей от 4 лет при воспалении слизистой горла и сухом раздражающем кашле для уменьшения неприятных ощущений. Флавовир спрей назальный– профилактически гигиеническое средство на растительной основе для взрослых и детей от 4 лет; применяется для профилактики инфекций носовой полости и верхних дыхательных путей во время эпидсезона, а также в качестве вспомогательного средства при инфекционном или аллергическом насморке.