10 действенных рецептов от боли в горле: советы специалистов
В осенне-зимний период количество заболеваний респираторными инфекциями обычно увеличивается. Наиболее частыми симптомами становятся повышение температуры, ломота в теле, насморк или кашель. Иногда к этим проявлениям добавляется еще боль в горле, которая может сопровождать как обычные ОРВИ, так и быть проявлением серьезных болезней, например, бактериальной ангины или дифтерии.
Лечением болезненного состояния должны заниматься специалисты, однако, чтобы облегчить свое состояние, можно воспользоваться действенными способами. OBOZREVATEL проанализировал исследования и сделал подборку природных средств от боли в горле.Корень алтея
С давних времен экстракт корня алтея использовали для лечения болезней горла и других заболеваний. Он содержит желатинообразное вещество, которое смазывает область гортани при глотании и защищает ее. Ученые протестировали леденцы на основе алтея и доказали, что они эффективны от боли в горле и совершенно нетоксичны.
Для приготовления настойки понадобится 1 л холодной воды и 30 г сушеного корня алтея. Заверните алтей в марлю и опустите в банку с водой до полного погружения и закройте крышкой, дайте настояться в течение ночи или не менее 8 часов. Уберите корни и пейте небольшими глотками для облегчения боли.Шалфей и эхинацея
Шалфей используют не только в кулинарии, но и в лечебных целях. Исследования доказывают, что он оказывает противовоспалительное действие и помогает при боли в горле.
Эхинацея тоже хороший помощник традиционной медицины. Ученые утверждают, что она способна противодействовать бактериям, уменьшать воспаление и помогать при респираторных заболеваниях.Яблочный уксус и мед
Активный ингредиент уксуса – уксусная кислота – давно считается действенным антибактериальным средством. Наукой доказано, что еще Гиппократ приписывал своим пациентам смесь яблочного уксуса и меда для облегчения симптомов гриппа (кашля и боли в горле).
Мед, как известно, оказывает противовоспалительное, антиоксидантное и противомикробное действие. Так что если у вас нет индивидуальной непереносимости, то можно использовать его в лечении.
Чтобы облегчить боль в горле, выпейте стакан теплой воды, в котором растворите по 1 ст. л. яблочного уксуса и меда.Полоскание соленой водой или содой
Соль помогает уменьшить отек слизистых и бороться с вредными микробами в горле. Для облегчения своего состояния растворите 1 ч. л. соли в стакане теплой воды и повторяйте полоскание как можно чаще.
Также поможет в борьбе с болью пищевая сода, которая растворяет слизь и предотвращает кислотный рефлюкс, который раздражает горло.Вода с лимоном
Лимон содержит много витамина С и других антиоксидантов, которые обладают окислительным эффектом и противодействуют общему воспалению. Также лимон помогает организму продуцировать большее количество слюны, которая, в свою очередь, увлажняет слизистые гортани и не дает им пересыхать.
Для заживления горла добавьте в лимонную воду немного меда и пейте.Корица и имбирь
Исследования доказали, что корица не только ароматная специя, но и насыщена большим количеством антиоксидантов и оказывает антибактериальный эффект. Можно добавлять ее в чай или приготовить миндальное молоко с корицей, которое лучше борется с болью в горле.
Имбирь имеет противовоспалительный эффект и может помочь от боли. Ученые утверждают, что экстракт имбиря убивает бактерии и вирусы, вызывающие респираторные заболевания.Куриный бульон
Во время болезни аппетит может уменьшаться, однако для борьбы с вирусами организму необходимы силы и питательные вещества. Хотя при боли в горле глотание доставляет дискомфорт, потребность в жидкости следует удовлетворять.
Лучше всего для этого подходит теплый куриный бульон, который не только успокоит больное горло, но насытит организм полезными веществами.Корень солодки
Солодка используется традиционной медициной в качестве обезболивающего средства, а также оказывает противовирусное, антибактериальное и противовоспалительное действие.
Исследование показало, что использование солодки после операции по удалению дыхательной трубки значительно уменьшает боль в горле, а полоскание ею до операции снижает риск боли на 50%.Чай
Теплое обильное питье показано при любом заболевании, поскольку восстанавливает запасы утраченной организмом жидкости. Облегчить боль в горле также можно травяными чаями.
Так, ромашковый чай не содержит кофеина и имеет приятный вкус и аромат. Специалисты утверждают, что ромашка помогает бороться с инфекцией и лишает боли в горле, а также улучшает сон.
Мята, например, содержит противовоспалительные соединения, таким образом, мятный чай помогает успокоить горло и снять боль.Кокосовое масло
Кокосовое масло имеет множество преимуществ для здоровья. Так, эксперименты на животных доказывают, что оно может бороться с инфекцией и восстанавливать пораженные ею участки. От боли в горле масло также может помочь, поскольку смазывает и успокаивает раздражение слизистой, тем самым уменьшая боль. Добавьте полезную добавку в чай или суп или просто рассосите во рту и дайте покрыть горло.
Боль в горле – болезненный и навязчивый симптом, сопровождающий вирусные и бактериальные заболевания. Если он сопровождается высокой температурой или усиливается, то не стоит оттягивать поход к врачу и назначение адекватной терапии. Однако если боль не сильная, попробуйте помочь себе доступными и действенными способами: отдыхайте, увлажняйте воздух, пополняйте запасы жидкости в организме и используйте природные лекарства для облегчения симптомов недуга.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что врачи предостерегают от лечения вирусных инфекций горла леденцами, поскольку они только делают микробов более устойчивыми.
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